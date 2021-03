Horóscopo de Aquário para abril de 2021 – Aquariano, se você ainda está postergando algo na sua vida desde o mês de março, aproveite, ainda há tempo de dar inicio ou de realizar tais mudanças.

O Sol estará transitando pela terceira casa do seu mapa, dando vontade de se jogar em novas aventuras. Pode rolar uma inquietação mental, até mesmo noites de insônia, alguns problemas pessoas e até mesmo do mundo irão te afligir, mas não fuja dessas coisas e nem da sua necessidade de transformação, faça aquilo que seu coração acha certo ser feito para se acalmar e trazer maior tranquilidade. Ótimo mês para os estudos e trocas!

No sábado, 3 de abril , o planeta da comunicação Mercúrio entra no corajoso Áries e na sua 3ª Casa de Comunicação. Você é bastante carismático e, como resultado, tende a atrair um grande número de amantes e amigos. No entanto, sua tendência de pensar demais nas coisas, combinada com sua natureza indiferente, às vezes pode confundir os outros. Continuando o tema do mês passado, esse trânsito incentiva a comunicação direta e honesta. Se você está esperando um bom dia para dizer a alguém como realmente se sente, circule a lua nova em Áries no domingo, 11 de abril em seu calendário. Luas novas são tempos para novos começos e novos começos.

Cuidar de nós mesmos nem sempre é fácil, mas Marte trará energia em breve para ajudá-lo a lutar por si mesmo.

Horóscopo de Aquário para abril de 2021 para trabalho e amor

No seu profissional, você conseguirá lidar com os imprevistos com glória, irá tirar de letra aquelas tarefas que tinham tudo pra lhe tirar do sério. Aproveite esse momento de boa comunicação e sociabilidade para resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Aproveite até mesmo para fazer networking!

No setor do amor, as perspectivas são extremamente positivas. O amor pode estar do seu lado esse mês. As pessoas intelectuais e de interesses parecidos com os seus irão te atrair! Aproveite o clima de romance para assumir uma relacionamento sério.

Fique seguro e nos vemos em maio!

Melhores dias para o amor: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 20, 24, 25, 26.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 4, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 24, 26, 27, 28.