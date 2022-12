5 signos com sorte em 2023: o que a astrologia diz para cada um

Para quem acredita, a astrologia é uma maneira de prever o que vai acontecer nos próximos dias, meses ou anos e há quem não abra mão de saber o que os atros reservam para o futuro. No fim do ano, então, isso acaba ganhando ainda mais relevância, afinal, quem não quer saber quais serão os signos com sorte em 2023?

Pedimos à astróloga Aline Soares que compartilhasse os signos mais sortudos do ano novo e a previsão anual do zodíaco de 2023. Continue lendo para saber quando as coisas serão mais ameaçadoras para você, para que você possa se preparar para hibernar, aumentar seu regime de autocuidado ou manter seu respiração!

Ranking dos 5 signos com sorte em 2023

Como qualquer ano, 2023 será um ano agridoce para a maioria de nós. Haverá fases felizes e tristes para cada signo do zodíaco. Apesar das dificuldades, nenhum de nossos horóscopos prevê que a felicidade nos escaparia. Assim, certos signos do zodíaco terão sorte em 2023 , enquanto outros terão um pouco de azar. Boa notícia para quem é de Áries, Touro, Gêmeos, Leão e Sagitário.

1 - Signo de Áries vai ter um bom ano no setor profissional

Os arianos são os primeiros da lista dos signos com sorte em 2023 porque, de acordo com as previsões, quem tem o sol ou o ascendente em Áries vai ter novas (e boas) oportunidades profissionais no ano novo, que devem promover o crescimento nesse setor. Bom para retomar projetos que foram deixados de lado, retomar os estudos ou terminar de elaborar aquela ideia que está engavetada.

2 - Signo de Touro vai ser recompensado pelos esforços

Quem nasceu sob o signo de Touro vai ser recompensado pelos esforços feitos nos últimos dois anos. Muitas oportunidades devem aparecer para os taurinos e é hora de aproveitar a energia otimista que chega com o ano novo. A dica é se aprofundar no que já faz ou então trilhar novos caminhos, mas a previsão avisa que 2023 será um ano de transformações e de expansão. Aproveite!

3 - Signo de Gêmeos vai se destacar como líder

Os geminianos estarão, em 2023, em um momento propício para se aperfeiçoar ou empreender, mas também para se destacar como uma liderança no trabalho ou na comunidade. E quem quer aumentar a família também pode ter bastante sorte em 2023. Isso porque pode surgir uma vontade de mudar a estrutura familiar e 2023 vai ser propício para gestações, inclusive as não planejadas.

4 - Signo de Leão vai ter independência financeira

Transformações na carreira também vão fazer parte do ano novo para quem é de Leão. Entre os signos com sorte em 2023, esse é o que vai ter melhores oportunidades financeiras. Se a independência nesse setor ainda parece algo distante, a dica dos astros é aprender a controlar melhor a forma como você lida com o dinheiro. Um dinheiro inesperado pode surgir.

5 - Signo de Sagitário vai realizar sonhos

Se você é sagitariano e tem um sonho, 2023 pode ser o momento ideal para realizá-lo. Bom momento para empreender ou mudar de carreira. Invista em viagens, parcerias e conhecimento. Quem está pensando em aumentar a família pode ter um período propício para isso, afinal, o ano também tende a ser fértil para os nativos desse signo.

Rituais para atrair sorte para cada signo em 2023

Se você não está na lista dos signos com sorte em 2023, isso não significa que o ano será de azar. Nas previsões, é possível encontrar boas possibilidades para todo mundo. Independentemente disso, se quiser reforçar a possibilidade de ter sorte no ano que vai começar, você pode escolher a cor do look de ano novo de acordo com o que quiser atrais, mas os rituais também podem ajudar.

Áries de 21/03 a 19/04 - Meditação imaginativa: imagine-se em um lugar bonito e calmo, pode ser uma praia ou um parque, por exemplo. Nesse lugar, visualize acontecendo exatamente tudo aquilo que você deseja para o ano novo.

Touro 20/04 a 20/05 - Plantação de sementes: os taurinos podem aproveitar os primeiros dias do ano para plantar. Isso pode ser feito em casa, em um jardim ou bosque. A ideia é preparar a terra pensando no que quer que floresça no próximo ano e fazer o plantio.

Gêmeos 21/05 a 21/06 - Bloco de notas: se você é de Gêmeos, tem boa capacidade de comunicação e, por isso, anotar os desejos para o próximo ano é a melhor forma de avisar ao universo o que você quer que aconteça. Faça esse ritual na noite do dia 31 de dezembro.

Câncer 22/06 a 22/07 - Cristais e incenso: os cancerianos costumam prezar muito pelo lar e pela família e, por isso, o ritual deve ser feito em casa. No dia 1° de janeiro, espalhe cristais e acenda um incenso de qualidade em cada cômodo.

Leão - 23/07 a 22/08 - Amuleto de proteção: os leoninos devem criar seus próprios patuás para começar o ano de 2023 com sorte. Para isso, coloque arruda, folhas de louro, cravos-da-índia e sal grosso em um saquinho, amarre e guarde na carteira ou na bolsa.

Virgem - 23/08 a 22/09 - Solidariedade: quem nasceu sob o signo de Virgem e quiser atrair muita sorte para 2023 deve fazer um ato de solidariedade. Uma ideia é levar cestas básicas ou brinquedos para famílias carentes. A energia do bem vai atrair coisas boas para os virginianos.

Libra - 23/09 a 22/10 - Quadro de visualização: librianos podem criar um quadro com imagens, palavras, texturas e cores que estejam de acordo com o que deseja atrair para o ano novo. Isso pode ser feito no primeiro dia do ano, mas é importante revisar semanalmente.

Escorpião - 23/10 a 21/11 - Mão de Fátima: a mão de Fátima é um símbolo esotérico bastante popular que atrai felicidade, sorte e fortuna. Se você quer ficar entre os signos com sorte em 2023, compre um colar com esse amuleto para usar na virada do ano.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro - Novos caminhos: já para os sagitarianos, a dica da terapeuta é conhecer um lugar novo logo no começo do ano. Dê preferência para locais na natureza que tenham trilha para chegar, como uma cachoeira que ainda não conhece, por exemplo.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro - Contrato embaixo da cama: escreva em um papel branco sem pautas tudo aquilo que deseja para 2023 e assine como se estivesse assinando um contrato com o universo. Coloque esse papel embaixo da cama e deixe por 7 dias, depois jogue em água corrente.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro - Vela para o anjo da guarda: compre uma imagem de anjo e, ao lado, acenda uma vela de 7 dias. Até acabar a vela, faça uma oração por dia pedindo ao anjo da guarda que traga sorte, prosperidade e alegria no ano novo.

Peixes - 19 de fevereiro a 20 de março - Ritual de manifestação: os piscianos devem aproveitar a entrada do ano para fazer um desenho, uma música ou escultura que represente a boa sorte e o que deseja atrair para o ano novo. Guarde a arte durante todo o ano novo.

Perguntas frequentes

1. Quais signos do zodíaco terão sorte em 2023?

Áries, Touro, Gêmeos, Leão e Sagitário serão os mais favorecidos pela sorte em 2023.

2. 2023 é um bom ano na astrologia?

Sim, 2023 será um bom ano na astrologia.

3. Qual zodíaco tem sorte em dinheiro?

Escorpião é um signo de sorte em assuntos relacionados a dinheiro.

4. Quais signos do zodíaco são casais poderosos?

Leão e Sagitário, Câncer e Peixes são alguns dos casais poderosos.

5. Qual mês é o mais sortudo em 2023?

Maio é um dos meses mais sortudos de 2023.

