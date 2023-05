Horóscopo Semanal para todos os signos de 8 a 14 de maio de 2023

O que o horóscopo desta semana prevê para o seu signo do zodíaco? O horóscopo semanal do DCI revela o que os planetas têm reservado e como usar a astrologia para navegar nesta segunda semana de maio.

Qual a previsão do horóscopo para essa semana?

O horóscopo semanal fornece informações para as pessoas sobre como os posicionamentos planetários afetarão seu signo do zodíaco.

Áries | Horóscopo Semanal

Para o bem ou para o mal, você não tende a se conter quando se trata de expressar suas emoções. Quando você está apaixonado, não quer guardá-lo para si, mas afirmá-lo em voz alta, efusivamente, imediatamente. Quando você está com raiva, você não deixa isso ferver. Você deixou escapar. Sua franqueza pode causar problemas às vezes, mas pelo menos as pessoas sabem onde estão com você. Nesta semana, lembre-se de que nem todos operam da mesma maneira que você. Alguns processam suas emoções internamente; alguns simplesmente precisam de tempo antes de responder. Eles podem não fazer uma grande declaração, mas isso não significa que os sentimentos não existam.

Touro

Ultimamente, você tem refletido sobre os caminhos não percorridos. Talvez você esteja revisitando decisões específicas que poderia ter feito de maneira diferente; talvez seja uma melancolia mais geral que você está experimentando. Mas lembre-se, para chegar aqui, para se tornar a pessoa corajosa, interessante e engraçada que você é agora, você teve que fechar a porta para outras possibilidades e, por extensão, para outras versões de si mesmo. É natural sentir algum arrependimento. O fato, porém, é que você está sempre mudando, sempre expandindo os limites de sua vida. Muitas escolhas e aventuras ainda estão por vir.

Gêmeos | Horóscopo Semanal

Você tem o dom de se dar bem. Você sabe o que dizer para deixar um colega de trabalho à vontade ou fazer um amigo se sentir valorizado e compreendido. Você tem os movimentos certos, as palavras certas e os instintos certos. Esta semana, porém, lembre-se de que não é sua responsabilidade fazer com que todas as interações sociais ocorram perfeitamente. Você tem permissão para dizer às pessoas quando discorda delas. Você pode deixar as situações ficarem um pouco estranhas. A tensão pode ser desconfortável, mas também pode ser esclarecedora. Às vezes, para você, é até revigorante, colocando o mundo em foco, tornando a vida interessante.

Câncer

Ser uma boa pessoa - o que quer que pareça aos seus olhos - é profundamente importante para você. Entre outras coisas, isso significa que você é extraordinariamente duro consigo mesmo quando não vive de acordo com seus ideais: quando fala sem pensar, toma uma decisão egoísta ou usa seu tempo de maneira improdutiva. Nesta semana, pare de prestar tanta atenção à voz crítica em sua cabeça. Faça uma pausa no trabalho interminável. Mover -se em direção ao que você ama em si mesmo, em vez de se afastar do que não ama, trará melhores resultados - e você se divertirá muito mais na jornada.

Leão | Horóscopo Semanal

É fácil ser pego no ritmo frenético da vida cotidiana, mas agora você está sendo instado a parar, desacelerar e se conectar com seus sentidos. Coma uma boa refeição. Pare e cheire as flores. Respire o ar fresco da floresta. Ao se ancorar dessa maneira, você se abre para ver, cheirar, ouvir, tocar, provar e experimentar verdadeiramente todas as maiores recompensas da vida.

Virgem

Suas crenças estão alinhadas com suas ações no mundo? Você tem feito escolhas que refletem seu eu superior? Essa é a pergunta que o cartão da Justiça quer que você se pergunte esta semana. Isso é especialmente importante se você estiver enfrentando uma decisão importante agora. O que você faz pode ter um impacto duradouro – positivo ou negativo – tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Conecte-se com sua intuição e permita que ela seja a bússola que o conduz ao caminho certo, para evitar consequências não intencionais no futuro.

Libra | Horóscopo Semanal

Você está trabalhando em algo novo agora? O horóscopo semanal está encorajando você a continuar. Independentemente de quão grandiosa seja essa ideia, você tem as habilidades e capacidades para fazê-la acontecer. Esta semana é a hora de fazer sua lição de casa e se preparar, criando um plano abrangente, caso ainda não tenha um. E não tenha medo de pedir ajuda a outras pessoas - o trabalho em equipe pode levá-lo mais longe do que você esperava.

Escorpião

A vitória é sua esta semana! Você recebeu elogios dos superiores em sua empresa por seus esforços em um projeto? Você implementou um novo regime de saúde e outros estão percebendo? Absorva isso. Você pode estar inclinado a ignorar esse tipo de reconhecimento, mas agora não é hora de ficar tímido. Não há problema em ser reconhecido por suas realizações, então aproveite este momento.

Sagitário

O horóscopo semanal indica que você está sofrendo algum tipo de perda ou decepção no momento. Isso pode ter sido algo que você previu, ou pode ter sido algo repentino e inesperado. Independentemente disso, esse estresse está pesando sobre você, possivelmente fazendo você se sentir como se nunca fosse se recuperar dessa situação. Reserve o tempo necessário para lamentar e curar, tendo em mente que, embora o que você está passando seja tremendamente difícil, você pode seguir em frente e crescer com essa experiência.

Capricórnio | Horóscopo Semanal

Aquário

Nesta semana, o horóscopo indica alta energia e impulso para a frente, sinalizando um momento de fazer as coisas acontecerem. Você pode sentir que muita coisa está acontecendo com você esta semana e pode ser difícil descobrir no que você deve prestar atenção. Combata essas distrações concentrando-se em um único objetivo e removendo todas as distrações para que você possa se concentrar nele. Ao usar essa energia a seu favor, você transformará esse período em um período de grande produtividade e progresso.

Peixes | Horóscopo Semanal

Descanse, reflita e recupere. Essa é a mensagem do horóscopo semanal. Você pode ter enfrentado uma situação difícil recentemente, como a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou problemas relacionados a dinheiro. Este assunto exigiu muito de você e agora você pode estar se sentindo esgotado mental, física, emocional e espiritualmente. Tire algum tempo para se recuperar e recarregar. É importante dar a si mesmo essa oportunidade de se reativar — isso o ajuda a voltar ao mundo com um espírito rejuvenescido e uma nova perspectiva.

