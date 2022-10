Horóscopo semanal de 3 de outubro a 9 de outubro de 2022

O que o horóscopo semanal prevê para o seu signo do zodíaco? O horóscopo semanal dos DCI revela o que os planetas reservam e como usar a astrologia para navegar na próxima semana de de 3 de outubro a 9 de outubro de 2022.

Horóscopo Semanal Áries

Anote se o seu GPS interno está piscando ou mudando de rota no trabalho e na saúde. Mercúrio, o planeta da comunicação, está retrógrado nesta zona e se moverá diretamente no domingo, e você também deveria. Ajuste sua trajetória e atualize sua rota para alcançar novos objetivos.

Seu trabalho precisa ser adequado tanto para o conforto quanto para o desempenho. Se não foi, então você saberá agora; ler os sinais e fazer um movimento. Aja, seja um novo emprego ou ajustando o ambiente em que você já está. A lua está avançando para cheia ao longo da semana; energia, paixão e temperamento podem estar na pressão máxima.

Horóscopo Semanal de Touro

Tire o pó da guitarra, conheça pessoas à moda antiga ou se aproxime de alguém que você acha que seria divertido colaborar para trabalho ou lazer – de preferência ambos! Compartilhe como você realmente se sente e não se contenha; eles ficarão impressionados com sua honestidade e podem retribuir.

Nenhum bombardeio de amor se você não quer dizer isso. Se você teve tempo para refletir sobre amores passados ​​e onde eles deram errado, consolide suas epifanias e, finalmente, passe para um novo capítulo.

Horóscopo Semanal de Gêmeos

Ok, a festa da nostalgia acabou oficialmente quando seu planeta regente Mercúrio finalmente muda de retrógrado, pronto para progredir. Se você teve planos paralisados ​​ou desejos que não desistiram e caíram em devaneios de seu passado pessoal, coloque o café, amarre os cadarços e comece a se mexer.

Seja mudando sua mentalidade ou mudando de casa, há uma mudança de direção em seu nível fundamental; talvez do jeito que você viu uma vez algo que você pensou ser alicerce. Agora que você voltou da memória, ajuste e comprometa-se a estar no momento, experimentando seu ambiente aqui e agora. Você se sentirá melhor por isso e lembre-se, você está criando o amanhã hoje.

Horóscopo Semanal de Câncer

Mercúrio, o planeta da comunicação, está se tornando direto, fazendo um fluxo extremamente positivo através de sua zona de parceria, chegando ao máximo na quinta-feira. Portanto, persista com o que você precisa transmitir e slam dunk mais perto do final da semana.

Você pode transformar a forma como você e aquela pessoa especial lidam com um problema específico ou levá-lo ao próximo nível de confiança. Busque um resultado prático com etapas de ação para selar o acordo. Se foi uma fonte de tensão particularmente emocional ou difícil, marque a ocasião com uma refeição íntima em algum lugar privado, calmo e sofisticado porque: adulto.

Horóscopo Semanal Leão

Envolva detalhes soltos em sua zona financeira enquanto a Mercury se move diretamente no domingo. Reavalie o que você pode pagar, o que você não está pronto para desembolsar e talvez uma mudança nos fluxos de renda. A proteção para o futuro lhe dará uma vantagem e o colocará à frente da curva quando todos descobrirem quais setores estão em alta e quais não acompanharam as mudanças rápidas.

Se você aplicar um pequeno ajuste, mudar de faixa ou fazer uma revisão total, lembre-se de permanecer alinhado com seus valores mais altos e confiar em seus instintos. Ele construirá seu senso de auto-estima e orgulho, essencial para o leão dourado governado pelo sol, aumentando ainda mais seu valor de mercado e sua confiança.

Horóscopo Semanal Virgem

Esta semana começa com uma boa notícia. Mercúrio está movendo-se lentamente. Como você já deve saber, esse é o seu signo regente, então um Mercúrio sem problemas significa um Virgem feliz. Diga sayonara para as últimas semanas de erros de comunicação ou colapsos momentâneos; é hora de colocar esse show de volta na estrada.

Faça um balanço de contratempos ou novas informações, que podem continuar chegando nas próximas três semanas. Monte um plano e comece sua sequência de iniciação. Não se mova muito rápido ainda se ainda não estiver na hora. Ainda assim, você deve ter uma ideia clara do que pode precisar mudar, refazer ou mesmo reaprender ou atualizar, especialmente em torno de sua perspectiva ou direção.

Horóscopo Semanal Libra

Vou lembrá-lo todo o mês, já que é a sua temporada, se você precisar de um motivo, para qualquer coisa realmente. O planeta do amor, seu regente Vênus, está no signo de Libra e viaja próximo ao sol durante todo o mês. Esta ocorrência feliz e afortunada confere uma harmonia muito necessária ao mundo. Aproveite ao máximo as reuniões pessoais, trocas e todos os eventos do seu calendário social. Veja exposições de arte, mime-se e plante flores metafóricas ao longo de sua vida (e reais!).

Um pouco de tensão pode aumentar ao longo da semana à medida que a lua fica cheia no fim de semana. Se você cumprir seu papel de pacificador, não seja pego no fogo cruzado de outra pessoa.

Horóscopo Semanal Escorpião

Busque e cultive a paz interior longe do drama, do barulho e da agitação cotidiana. Este é o seu mês para desfrutar do seu santuário interior e criar um espaço que facilite a calma. Neste momento, o princípio do prazer não existe; está em união com seu eu ou centelha “divina” interior. Com o final de mercúrio retrógrado, talvez chegue uma nova direção para você ou para a equipe; não tenha medo de ir mais fundo e cair na real com sua equipe.

Convide as pessoas para seguir em uma nova direção com você, tente coisas novas ou peça sugestões se você superou os eventos ou abordagens habituais. Uma atitude de gratidão o levará a todos os lugares.

Horóscopo Semanal Sagitário

Seu setor de carreira está sendo redirecionado enquanto mercúrio muda lentamente de direção com um novo plano de jogo. O horóscopo sugere que mais informações vieram à tona e novas oportunidades se você estiver disposto a lidar com detalhes minuciosos.

Maximalistas completos, cuidado – você ama a visão de longo prazo. No entanto, se você não conseguir ver a floresta por causa das árvores, não atingirá sua marca. Adote uma abordagem humilde e orientada para o serviço à comunicação, reduza as distrações e concentre-se em trazer a etapa final deste ano. Escrever uma lista de tarefas e reformulá-la em prioridades pode até levá-lo a uma temporada de férias antecipada.

Horóscopo Semanal Capricórnio

Se você está redefinindo seus planos bem cuidados e saiu um pouco da estrada, ou pelo menos desejou que pudesse, agora é sua chance de fazer a mudança. Saia da trilha batida e encontre sua estrada menos percorrida. Pelo menos com um elemento de sua vida, você sabe que precisa ou quer mais. A vida é relativamente curta; uma vez que cada estágio tenha passado, está feito, e você está destinado a viver o próximo ao máximo.

Seja viajar, levar a sério seu lado artístico, estudar direito ou expandir sua família, ou algo ainda mais pessoal, é hora de crescer. Pelo menos intelectual e filosoficamente. Comece com seu sistema de crenças e redefina-o para apoiar uma auto-expressão e visão de mundo mais autênticas.

Horóscopo Semanal Aquário

As estações de Mercúrio retrocedem no dia 2 e, embora isso possa ser um alívio para a maioria de seus amigos e familiares, você está sentado com algo pesado agora, Aquário.

À medida que Mercúrio se conecta com Plutão no dia 6, você alcança um avanço na terapia ou por meio de uma conversa com um amigo de confiança que o ajuda a liberar parte da bagagem. Quando parece demais para segurar, você deve deixar de lado o que não pode controlar .

Horóscopo Semanal Peixes

Os relacionamentos têm sido pesados ​​em sua mente nas últimas semanas, Peixes, e esta semana não é diferente! Como Mercúrio retrógrado termina no dia 2, você volta a uma conversa com seu amante ou parceiro de negócios que começou no final de agosto. Foi frustrante ficar sentado na área cinzenta da incerteza por tanto tempo, mas seus sentimentos e perspectivas mudaram para melhor.

