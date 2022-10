Horóscopo semanal de 10 de outubro a 16 de outubro de 2022

Previsão semanal para todos os signos do zodíaco - Foto: DCI

O que o horóscopo semanal prevê para o seu signo do zodíaco? O horóscopo semanal dos DCI revela o que os planetas reservam e como usar a astrologia para navegar na próxima semana de de 10 de outubro a 16 de outubro de 2022.

Horóscopo Semanal Áries

Encontre a vitória/ganha, Áries! Mercúrio entra em sua zona de negociação governada por Libra na segunda-feira e inspira você a procurar o melhor cenário para todas as pessoas envolvidas.

Na quarta-feira, quando Mercúrio se opõe a Júpiter, esse equilíbrio pode ser aperfeiçoado. Na sexta-feira, durante o trígono Vênus-Saturno, você verá como seus amigos demonstram afeto e amor por você por meio de comportamentos acionáveis.

Horóscopo Semanal de Touro

Dê pequenos passos para novos hábitos, Touro! Na segunda-feira, Mercúrio entra em seu setor de bem-estar regido por Libra e o inspira a fazer escolhas mais sábias. Na quarta-feira, Mercúrio se opõe a Júpiter, e seus novos hábitos o ajudam a encontrar o fechamento onde quer que você precise. Na sexta-feira, durante o trígono Vênus-Saturno, você perceberá como seus hábitos também criam um sucesso profissional significativo e duradouro.

Horóscopo Semanal de Gêmeos hoje

Compartilhe as histórias em seu coração, Gêmeos! Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de coragem regida por Libra, inspirando você a expressar seus desejos, medos e sonhos. Na quarta-feira, Mercúrio se opõe a Júpiter e inspira você a compartilhar sua bravura com seus amigos. Durante o trígono Vênus-Saturno na sexta-feira, você terá uma nova perspectiva de vida depois de compartilhar sua verdade.

Horóscopo Semanal de Câncer

O que “lar” significa para você, Câncer? Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona doméstica e familiar regida por Libra, inspirando você a repensar o que ambos significam em sua vida. Na quarta-feira, Mercúrio se opõe a Júpiter e ajuda você a alavancar suas emoções para o sucesso na carreira. Na sexta-feira, durante o trígono Vênus-Saturno, você entenderá como compartilhar suas emoções leva a uma intimidade prazerosa com outras pessoas em quem confia.

Horóscopo Semanal Leão

Expanda seu idioma, Leonino! Na segunda-feira, Mercúrio entra em seu setor de comunicação governado por Libra, inspirando você a expandir sua abordagem à linguagem e à escuta. Na quarta-feira, Mercúrio se opõe a Júpiter, e você repensará o poder das palavras e do tom. Você fará o mesmo sob o trígono Vênus-Saturno de sexta-feira, quando talvez tenha que falar sobre compromisso e confiança com parceiros românticos.

Horóscopo Semanal Virgem

As pessoas são sua segurança, Virgem! Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de segurança governada por Libra e atrai você para as pessoas que mantêm sua mente, coração e bem-estar seguros. Na quarta-feira, Mercúrio se opõe a Júpiter e inspira você a se conectar de forma mais íntima a pessoas em quem confia. O trígono Vênus-Saturno de sexta-feira ajuda você a encontrar mais prazer nas pequenas coisas, pequenos gestos e pequenos momentos.

Horóscopo Semanal Libra

Feliz aniversário, Libra! Na segunda-feira, Mercúrio entra em seu signo e suas ideias brilhantes, palavras certas e habilidades de resolução de problemas retornam. Na quarta-feira, quando Mercúrio se opõe a Júpiter, você terá a tarefa de encontrar o equilíbrio entre seus desejos e os desejos dos outros. Vênus forma um trígono com Saturno na sexta-feira e incentiva um pouco de disciplina para aumentar a confiança.

Horóscopo Semanal Escorpião

Isso foi então, isso é agora, Escorpião. Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de fechamento governada por Libra e o inspira a abandonar hábitos mentais, padrões emocionais e outros comportamentos que o mantêm preso. O mesmo vale para quarta-feira, quando Mercúrio se opõe a Júpiter e lhe dá uma visão aguçada de como fazer isso acontecer. O trígono Vênus-Saturno de sexta-feira o motiva a colocar limites para o amor próprio e o amor de relacionamento.

Horóscopo Semanal Sagitário

Sagitário, na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de amizade regida por Libra e inspira você a trazer amizade ao romance e romance à amizade. Na quarta-feira, quando Mercúrio se opõe a Júpiter, você se conectará com amigos que o fundamentam em sua confiança.

Horóscopo Semanal Capricórnio

Relacionamentos *e* competência, Capricórnio! Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de carreira governada por Libra, que lembra que ser apoiado e solidário com os outros é o caminho para o sucesso profissional. Esta lição é enfatizada sob a oposição Mercúrio-Júpiter de quarta-feira, quando você desejará fornecer empatia e compaixão no trabalho. O trígono Vênus-Saturno deste fim de semana quer que você coloque seus valores em prática profissionalmente em prol da integridade.

Horóscopo Semanal Aquário

Boas viagens, Aquário! Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de educação e viagens governada por Libra, inspirando você a explorar novos países e/ou campi para expandir seus horizontes. Compre o livro ou termine o antigo sob a oposição de Mercúrio-Júpiter na quarta-feira. Sob o trígono Vênus-Saturno de sexta-feira, você pode reformular o compromisso como um meio para a liberdade pessoal.

Horóscopo Semanal Peixes

Qual é a sua verdade, Peixes? Na segunda-feira, Mercúrio entra em sua zona de intimidade regida por Libra e o inspira a revelar mais sobre si mesmo para se conectar com os outros. O mesmo vale para a oposição Mercúrio-Júpiter de quarta-feira, quando você entende a vulnerabilidade com ainda mais cuidado. O trígono Vênus-Saturno desta sexta-feira o motiva a se libertar de medos e padrões que o impedem de amar bravamente no presente.

