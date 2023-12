Quais signos terão sorte em 2024? Veja a previsão da astrologia

Com o início de um novo ano, cresce a curiosidade sobre o que o futuro reserva para os próximos meses. A astrologia pode fornecer algumas pistas sobre as tendências que estarão em alta para cada signo em 2024, assim como quais são os pontos que merecem atenção. Em entrevista ao DCI, o astrólogo Leandro Venéra apresentou as previsões para cada um dos signos do zodíaco.

Como será o ano de 2024 para Áries?

O ano de 2024 exigirá uma revisão profunda das relações e parcerias dos arianos, assim como a resolução de questões pendentes em todas as áreas relacionadas, seja no âmbito profissional ou em outros campos da vida. Um aspecto destacado para as pessoas desse signo é a necessidade de trabalhar a impulsividade, já que este é um ano que demandará mais reflexão e planejamento. A forte influência de Saturno indica a importância de passos mais firmes, evitando impulsividade e promovendo uma abordagem mais estratégica.

No que diz respeito à saúde, é crucial dar atenção à musculatura e ao sistema ósseo. A prática regular de exercícios de alongamento e o alinhamento entre o corpo e a mente tornam-se fundamentais.

Os próximos meses prometem grandes oportunidades, especialmente no segundo semestre, no âmbito afetivo. Surgem possibilidades para novos romances e histórias, ao mesmo tempo em que se apresenta como um período de transformações profundas.

Previsões para Touro

Para os taurinos, 2024 será um ano de reestruturação. Ao contrário de Áries, essas pessoas não podem demorar muito para tomar decisões; é crucial incorporar mais planejamento antes de agir, evitando a procrastinação. O movimento de Júpiter no primeiro semestre trará diversas oportunidades, sendo essencial buscar equilíbrio. O campo financeiro e de carreira também apresentará muitas possibilidades.

O foco predominante estará na carreira, saúde e finanças, não sendo a questão afetiva a prioridade de 2024, mas revisitar os relacionamentos do passado e compreender como foram construídos será crucial. Isso não implica necessariamente no retorno de relações passadas, mas sim na reflexão sobre padrões vividos e construídos, visando dar novos passos.

Quanto à saúde, os taurinos devem se atentar especialmente para a nutrição. A reavaliação dos hábitos alimentares é essencial para fornecer a força e energia necessárias para enfrentar os desafios deste ano.

Gêmeos

Este é um ano de muito movimento para os geminianos, que geralmente já fazem mil coisas ao mesmo tempo. Mas, em 2024, isso se intensifica, especialmente no segundo semestre. Júpiter estará em Gêmeos, o que irá potencializar as comunicações e todas as relações. No entanto, com todas essas atividades, o geminiano precisa focar no que realmente deseja, para a partir daí, ampliar seus horizontes.

Os eclipses que ocorrem em 2024 trazem novas oportunidades de relacionamentos, introduzindo novas pessoas, histórias e formas de se relacionar. Um cuidado muito importante neste ano é com a autocritica, demandando a experimentação da vida de forma leve.

No que diz respeito às finanças, é um ano que exige planejamento financeiro e de carreira, sabendo onde se quer chegar e como alcançar. É fundamental que o geminiano consiga realizar esse planejamento.

Em relação à saúde, o geminiano pode esquecer de se cuidar, principalmente no campo do estresse e da ansiedade. É importante prestar atenção, fazer terapia e cuidar desse campo.

Câncer

Para o canceriano, este é um ano que se revelará com uma potência muito intensa. É um período caracterizado por uma intensidade significativa no amor, com maior entrega e empatia. Ao mesmo tempo, é um momento para reconhecer a própria vulnerabilidade, enquanto Saturno pede uma revisão dos limites pessoais. Considerando a intensidade vivida no campo afetivo em 2023, as pessoas desse signo precisarão equilibrar essa intensidade e aprender a estabelecer limites em suas relações, evitando perder o rumo e o foco.

Quando falamos em estabelecer limites, isso se aplica não apenas às relações amorosas, mas também à carreira e à saúde. Para 2024, o foco será no autocuidado e autoproteção. É essencial que o canceriano cuide de si mesmo, consulte um médico regularmente e faça exames de rotina.

Previsões para Leão para 2024

O ano novo será para o leonino se apropriar de sua força, olhando para dentro. Para "subir ao palco", tão comum para pessoas desse signo, é preciso que ele se olhe primeiro, pois é um ano de muita exposição. Os próximos meses também reservam resoluções financeiras; ou seja, as coisas vão se resolver para os leoninos, mas antes eles precisam olhar para si.

A partir de agosto, é um período que pede mais cuidado em relação às finanças. O leonino terá que exercitar o controle financeiro e ajustar a vida prática, que estará em evidência, principalmente no segundo semestre. Não se trata de escassez, mas sim de se controlar e não agir por impulso, saindo gastando somente para se aparecer.

Nas previsões da parte afetiva, é um ano em que as pessoas desse signo viverão grandes histórias de paixão, sentindo aquele fogo tão característico arder.

Em relação à saúde, os leoninos precisam rever onde colocam suas energias, pois a tendência para este ano é perder a vitalidade, sentir cansaço e fadiga, que podem se manifestar de forma mais intensa em 2024.

Previsões para o signo de Virgem

Para Virgem, é hora de uma autoavaliação. É um ano para assumir responsabilidades e diminuir as expectativas. A frase para 2024 é: "O que realmente eu quero?". É um ano que traz, no campo afetivo, relações maduras e construídas com alicerces sólidos. Há uma força de purificação nas relações, levando-os a olhar para trás e revisitar tudo o que passou para reconstruir esses laços.

Quanto à vida profissional, este é um ano de construção. Os virginianos devem aproveitar a vitalidade, especialmente a partir de março. Na carreira, é preciso se lançar mais, não ficar elaborando demais, e dar passos firmes para ter sustentação e estabilidade no caminho de construção profissional.

Nas previsões para a saúde, é necessário ter cuidado com o excesso de agitação e ansiedade. Os virginianos também precisam praticar mais exercícios e estabelecer uma rotina de autocuidado para entrar nesse processo de autoavaliação, permitindo assim viver experiências com saúde e equilíbrio.

Signo de Libra em 2024

O ano de 2024 é um período de mudanças repentinas e grandes transformações. Libra já traz consigo as forças das parcerias e da construção de relações, e há muito movimento e mudanças no campo afetivo, principalmente quando não parece mais possível permanecer como está. O libriano também lidará com suas necessidades emocionais, o que é crucial na construção dos relacionamentos. Libra tem uma tendência a se dedicar muito ao outro, e a partir da energia deste ano, é importante compreender quais são suas próprias necessidades emocionais e o que é possível fazer.

Profissionalmente, é um ano de novas responsabilidades, sendo crucial priorizar a saúde na rotina diária. Quando mencionado saúde, está incluída a relação de Libra com o campo profissional e de saúde, ambos interligados. Existe uma grande tendência de ocupar novos lugares e posições, esquecendo-se por vezes do plano da saúde. Portanto, é vital priorizar a saúde no dia a dia.

É um ano de expansão de conhecimento e espiritualidade. Também há uma forte inclinação a realizar viagens, explorar novos horizontes e ficar atento às oportunidades.

Signo de Escorpião 2024

Este é o ano das grandes paixões. É também um ano para se libertar de padrões que aprisionam, refletir sobre o que foi vivido e entender o que não é necessário para seguir em frente. Além disso, surgem novas possibilidades e oportunidades afetivas, mas é importante revisar as expectativas em relação ao outro e compreender os limites.

Escorpião passará por uma revisão no campo profissional, enfrentando questões fortes como "o que eu realmente quero?" e "quanto estou me dedicando ao que desejo de fato?". A grande tarefa de 2024 é rever os projetos para o futuro. O que os escorpianos desejam a longo prazo?

Os escorpianos precisam cuidar da saúde, especialmente das questões emocionais e psicossomáticas. 2024 traz muita intensidade, e com os trânsitos celestes ocorrendo, pode haver estresse. É necessário ter cuidado para não externalizar isso no corpo, sendo crucial olhar para as emoções e o campo interno para lidar com esses aspectos. Além disso, é importante trabalhar na prevenção.

Previsões para Sagitário

Para Sagitário, este é o ano de amar, mas Saturno exige responsabilidade nas relações. É um ano de novos começos, novas formas de se relacionar, sair da zona de conforto e experimentar o novo. Dado o grande número de oportunidades, os sagitarianos precisam concentrar-se em suas vidas e compreender o que desejam. É importante reconhecer que não é possível ter tudo ao mesmo tempo e entender a responsabilidade e a construção que terão em cada relação. É um ano de reconfiguração na vida amorosa.

Quanto à carreira, Sagitário traz uma energia de maior flexibilidade, sendo também um ano para experimentar novos caminhos e compreender, não necessariamente trocando de profissão, as possibilidades que ela oferece. É um ano de estruturação financeira, sendo crucial entender onde direcionar as energias financeiras, como se estivesse começando do zero, preparando esse campo adequadamente.

Também é essencial criar uma estrutura, principalmente no campo da saúde, pois os sagitarianos podem perder o foco facilmente nesse aspecto. Portanto, manter rotinas de saúde, como exercícios físicos regulares, é necessário.

Capricórnio

Mais do que nunca, este é um ano de construção, mas desta vez é construir exercitando a leveza e o prazer de viver. É um ano muito forte na questão dos relacionamentos. 2024 traz a força do compromisso, então a tendência é firmar relações, revisitando os novos acordos que surgem por meio de oportunidades.

Também é um ano para ter muita clareza nas questões familiares, evitando mal-entendidos e deixar coisas "debaixo do tapete". Capricórnio terá um foco significativo na construção das relações e da família, mas para isso, é preciso ter clareza. Nos relacionamentos, principalmente no segundo semestre, os capricornianos devem tomar cuidado com as brigas e conflitos, especialmente no que diz respeito às relações de poder dentro da relação. Este é um ponto de grande tensão no céu de Capricórnio neste ano, portanto, é necessário ceder mais e ampliar os limites.

As pessoas desse signo também precisam reavaliar suas metas em relação à carreira. Essas metas devem ter como foco o prazer; ou seja, é importante questionar se aquilo que foi colocado como meta de vida está sendo prazeroso. O capricorniano precisa se reconectar com o prazer de viver. Este é um ano de revolução de seu autovalor, refletindo indiretamente nas questões financeiras, o que pedirá novos padrões e novos caminhos, e para isso, Capricórnio precisa saber onde quer chegar.

Para a saúde, também é necessário ter equilíbrio e dinamismo, praticando exercícios ao ar livre e interagindo com outras pessoas.

Aquário

Para Aquário, é um ano de grandes transformações. O aquariano que souber aproveitar as oportunidades terá um ano de renascimento, mergulhando profundamente nas emoções e na descoberta de "quem eu sou", saindo desse processo muito melhor. Na parte afetiva, é o momento de compreender qual é o seu papel nas relações e como o aquariano mantém sua individualidade estando em um relacionamento. Neste ano, a tendência é que surjam novas relações, especialmente para quem está solteiro, que trarão muito crescimento.

Financeiramente, é um ano que demanda muito planejamento a longo prazo. Surgirão novas oportunidades financeiras e formas de ganhar dinheiro, mas o aquariano precisa pensar nisso, deixando de lado apenas os pensamentos para hoje e amanhã, e considerando o futuro.

Com relação à saúde, é necessário ter cuidado com a saúde mental e, principalmente, com o excesso de tecnologia, exigindo que os aquarianos se desconectem um pouco, pois, caso contrário, isso pode afetar fortemente a mente. É preciso praticar exercícios, cuidar da alimentação e revisar os limites, também nas relações sociais, como eventos, festas, reuniões e família.

Signo de Peixes em 2024

O ano de 2024 traz muita maturidade para os piscianos. É um ano em que eles cuidarão mais da individualidade, dos prazeres e do descanso. Os piscianos precisam aprender a descansar e devem fazê-lo através do prazer, questionando-se "o que faço por mim que me dá prazer?" e, a partir disso, descansar a mente e o espírito. Afetivamente, é um momento de vínculos mais profundos; é um ano que proporcionará mais segurança e estabilidade, embora algumas sombras e medos possam surgir em relação a isso. Mais do que nunca, é um ano para fazer terapia e buscar o autocuidado.

Também é crucial ter cuidado com o autossacrifício, pois há uma tendência significativa em se dedicar demais ao outro e viver a vida do outro. É necessário estar atento e abordar as relações com leveza.

No que diz respeito à carreira, o pisciano precisa se autopromover. Ele deve reconhecer o seu valor, ocupar novos espaços com firmeza e estabelecer limites para os outros. O pisciano precisa ter consciência dos limites em relação à saúde e entender até onde é possível chegar no dia a dia e no enfrentamento do estresse. Os piscianos devem praticar alongamento, pilates e yoga para lidar com esses novos limites e essa expansão.