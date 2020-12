Bem-vindo a 2021, aquariano. Apesar de sua natureza indiferente, suas emoções são profundas e o estresse da pandemia tem afetado você. Como um signo de ar intelectual, você usou seu cérebro para tentar se manter ocupado em vez de cair no desespero. Sua tarefa para o ano novo é quebrar suas paredes, bem como aprender a se colocar em primeiro lugar. Veja seu horóscopo de Aquário para janeiro de 2021

Seu ano começa movimentado! Saturno entrou no seu signo, o grande benéfico, Júpiter, está te visitando durante 2021 todo e sem falar de Urano em Touro, que já vem movimentando seus dias.

Nesse mês os astros indicam trabalho duro, competência, reconhecimento, conquistas e grandes aprendizados. Entusiasmo, criatividade dominarão seu mês e os farão produzir, desatolar a vida e enxergar sob novas perspectivas. A sua evolução ao decorrer do ano virá daí. Enxergue esse momento de reviravoltas e oportunidades como uma nova chance para fazer tudo diferente e reconstruir a sua história. Não se prenda as dificuldades que vão surgir, mas sim nas soluções.

Carreira e finanças

Com Urano e Saturno em confronto, seu mês terá alguns desafios a serem superados na área profissional. Cancelamento de contratos, cortes de apoio e patrocínios não serão tão raros assim com essa combinação planetária em tensão. Será um mês mais provocador. Busque analisar atentamente ideias que estão travando o seu desenvolvimento. Mude sem se rebelar e teimar. É necessário saber aonde está pisando para fazer direito e bem feito. Readequar será necessário para o seu crescimento. Nada de correr riscos!

Amor no horóscopo de Aquário para janeiro de 2021

Segura, aquarianos! O coração vai bater forte! Novos amores ou um amor passado pode surgir e mexer com você. São amores que vão e vem. Pessoas diferentes e situações inesperadas serão a tônica deste mês. Mas a sua vontade de se sentir livre também estará aflorada, o que pode mexer com as estruturas das relações. Então é preciso deixar tudo muito claro, transmitir confiança, sentir confiança e o que não estiver harmonioso, não vingará.

