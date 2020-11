4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer

Não é de hoje que os banhos de ervas são muito utilizados. Desde a antiguidade, mulheres muito sábias que possuiam afinidade com a natureza usavam o poder das ervas. Por esse e outros motivos elas eram intituladas de bruxas.

Hoje em dia a história é outra. As ervas são usadas na fitoterapia e na alquimia, por exemplo. E seus efeitos são incríveis e comprovados. Inclusive, boa parte dos chás feitos com ervas possuem contra-indicações, como o chá de hibisco ,que pode abaixar a pressão. Portanto, as ervas possuem poderes e efeitos, e não é diferente com a magia.

De acordo com a física quântica, tudo é energia, inclusive nós. Sendo assim, as ervas possuem energia e interferem na nossa. Então, vamos aprender a usá-las a nosso favor? Confira 4 banhos de ervas coringas para te ajudar no dia a dia.

Banho Para Atração Geral

Banhos de ervas para atração são muito úteis. Esse aqui não é um banho para o amor e sim um banho para atrair vibrações para perto de si. Sendo assim, usaremos o poder da canela. A canela é incrivelmente atrativa e ligada a prosperidade.

Você deve tomar um banho de atração em uma lua nova, crescente ou cheia, nada de lua minguante. Faça sempre que precisar atrair algo, quando estiver indo para uma reunião, entrevista, começando um novo ciclo ou quiser fazer amigos em uma festa.

Ingredientes:

3 paus de canela

Alecrim

Louro

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Coloque o alecrim e o louro dentro da panela e desligue o fogo; Adicione a canela e tampe a infusão com um prato; Coe o banho e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Por fim, peça por proteção e mentalize o que quer atrair.

Banho de Erva para Proteção Espiritual

Esse banho pode ser parecido com um banho de arruda para proteção. Mas há algo de diferente nesse aqui: folhas de amora. Essa folha pode ser tomada como chá, pois possui funções antioxidante e ainda é usada na medicina natural como revigorante para a pele.

Nos banhos de ervas e na Umbanda utilizam a folha de amora para proteção e equilíbrio. Inclusive, ela está ligada aos exus e linhas caboclas.

Ingredientes:

Arruda

Guiné

Folha de Amora

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; As ervas devem estar todas secas para você colocá-las dentro da panela; Desligue o fogo e tampe a infusão com um prato; Coe o banho e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene; Por fim, faça uma oração da sua preferência, se imagine em volta de uma bolha cor-de-rosa e vá dormir.

Escalda-pés relaxante

A medicina chinesa também acredita em banhos de ervas. Nesse caso, é um escalda-pés com ervas. Um escalda-pés se resume a colocar os pés dentro de uma bacia com água quente.

A água leva calor até a base do quadril, liberando pensamentos em excesso. Sendo assim, já é algo que ajuda na ansiedade, com ervas calmante e sendo feito de noite, fica melhor ainda.

Ingredientes:

Sal grosso

Lavanda

Camomila

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Coloque a água dentro de uma bacia e despeje os ingredientes; Coloque os pés dentro, fique longe do celular e relaxe. Sendo assim, que tal ler um livro? Por fim, quando o calor subir, vá deitar e dormir.

Banho de Assento

Ginecologistas adeptos da naturologia indicam banhos de assento de barbatimão. O barbatimão é medicinal e utilizado para cicatrizações, hemorragias, dor e inflamações no útero e no ovário, prevenindo o corrimento vaginal.

Lembrando que essa é uma receita natural para previnir doenças, sendo que o barbatimão é utilizado em sabonetes íntimos indicados para uso após a praia ou piscina. Sendo assim, nunca deixe de se consultar regularmente com o seu ginecologista.

Ingredientes:

Barbatimão.

Como preparar: