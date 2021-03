Horóscopo de Áries de abril de 2021

Horóscopo de Áries de abril : o mês de abril começa com tudo para os Arianos, há muito poder planetário no seu signo! Previsão do signo mostra ainda que no dia 04 Mercúrio também estará em Áries, e isso indica que você estará ainda mais independente e cheio de atitude do que nos meses anteriores.

Você pode e deve fazer tudo do seu jeito, seguindo seus instintos, que é o melhor no momento. Entenda: muita cautela com atitudes impulsivas, os outros devem ser tratados com respeito, mas se não houver acordo, siga o seu caminho, pois o cosmos apoiará a sua decisão e isso não é egoísmo.

Horóscopo de Áries para abril de 2021

Agora, abril começa com a comunicação do planeta Mercúrio entrando em seu signo no sábado, 3 de abril . Como esse trânsito ocorre em sua 1ª Casa do Eu, você se sentirá motivado a falar o que pensa. Mesmo que você esteja acostumado a falar abertamente, este impulso adicional de Mercury o ajuda a pedir o que você deseja de forma eficiente.

Este será um mês feliz e próspero para os arianos, aproveite! Até dia 20 você estará vivendo o seu ápice e possivelmente a melhor época do seu ano pessoal.

As estrelas veem o quanto você tem trabalhado e estão prontas para recompensá-lo.

Já no trabalho e nas finanças, você poderá ver um retorno maior após o dia 20, quando o Sol entrará na sua casa do dinheiro. Será um ótimo momento para o seu trabalho, seus projetos, retorno financeiro muito bacana está previsto! Invista sua coragem e autenticidade nessa área. Pode até surgir um dinheiro inesperado para você, mas também alguma despesa surpresa.

Amor

A primeira quinzena do mês está 100% auspiciosa no amor, afinal, Vênus que é o planeta das relações está em Áries, trazendo beleza, paixão e parceria nas relações. Se você está solteiro, aproveite esses dias para tomar a iniciativa e conhecer gente nova, há uma forte tendência de novas relações. Pra quem já tem um relacionamento, as coisas podem melhorar e até dar uma esquentada, ou então ficar ainda mais sério!

Um dos planetas regentes de Escorpião é Plutão, o deus do submundo, que retrocede na terça – feira, 27 de abril . Se você sobreviveu à lua cheia com um relacionamento sem brilho intacto, as coisas podem acabar durante o retrógrado de Plutão. Este planeta revela nossos medos, maus hábitos e nos livra deles se não os deixarmos ir. Sim, é difícil passar por isso, mas a boa notícia é que, assim que a poeira baixar, você se sentirá renovado e renovado. É tudo sobre a liberação de maus hábitos; os saudáveis ​​podem ficar. Mime-se, Áries, e nos vemos em maio!