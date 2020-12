Bem-vindo a dezembro, Áries! O planeta Marte, seu regente, segue trazendo movimento e pressa. Dito isso, tenha cuidado com crises de ansiedade e nervosismo. Respira fundo vai, o ano está finalizando, logo tudo isso acaba! Se não souber integrar a paciência nesse mês, você pode acabar metendo os pés pelas mãos e muita coisa dar errado. Anotou? Veja o horóscopo de Áries para dezembro de 2020.

Horóscopo de Áries para dezembro – trabalho

No trabalho pode ser um mês desafiador, é importante você ter definido muito bem o que quer, onde quer chegar e quais são os seus valores. Não se compare com o colega do lado. Faça o seu, fica na sua e segue o seu ritmo. Pode ser interessante criar um projeto nesse mês, depois do dia 21, quando o sol chegar no signo de capricórnio, pois somando com a energia de marte no seu signo as sementes aqui plantadas tendem a dar bons frutos!

Vida amorosa de Áries

Na vida amorosa é importante deixar tudo muito claro, pois temos vênus em escorpião e aqui pode trazer algumas confusões mentais, ciúmes, desconfianças e um ar de mistério, podendo te gerar inseguranças e dúvidas sobre seus sentimentos. Mantenha a conversa em dia para não trazer esses tipos de problemáticas.

Flerte, namore e lembre-se de que você merece amor em sua vida.

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

