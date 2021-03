Horóscopo de Capricórnio para abril de 2021 – Feliz abril, Capricorniano. Como bom negociante que você é, se anime, pois nesse mês oportunidades muito boas de negócios, compras e vendas surgirão para você. O mês de abril todo estará muito favorável a comunicação entre amigos e estudos gerais.

É um mês para relaxar e consolidar mudanças positivas que já vinham acontecendo aos poucos desde o final do ano passado. Mês de estruturar e ganhar estabilidade nas finanças. Finalzinho do mês Plutão, que está no seu signo, entra em movimento retrógrado, trazendo algumas reflexões e mudanças, mas nada trágico ou assustador, pelo contrário, serão mudanças necessárias que irão te ajudar.

Você é alguém que precisa de um tempo para si mesmo, querido capricorniano. Isso não significa que você não ama seus parceiros e amigos, significa apenas que você precisa de um tempo sozinho para recarregar as baterias. Use a lua nova no domingo, 11 de abril, para fazer exatamente isso.

Use esse tempo para celebrar o amor e considere aumentar o nível de uma parceria.

Horóscopo de Capricórnio para abril no trabalho e amor

No trabalho, há grandes chances de crescimento, principalmente nos trabalhos em equipe que tenderão a serem muito produtivos. Saiba expor suas ideias aos colegas de trabalho e também escutar o que eles têm a dizer. Unidos irão longe, pode ter certeza!

No amor, você se sentirá menos tenso e estará disposto a viver um amor mais livre e divertido. Use esse momento de flexibilidade para rever suas exigências, cobranças e poder estreitar as relações de confiança.

Vejo você no Próximo mês!

Melhores dias para o amor: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 18, 23, 24.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 23, 24, 26.

