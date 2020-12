Bem-vindo a dezembro, capricornianos. O mês vai começar bem movimentado, com bastante responsabilidades e várias coisas rolando ao mesmo tempo. Veja o horóscopo de Capricórnio para dezembro de 2020.

Horóscopo de Capricórnio para dezembro no trabalho

Tente não se pressionar tanto, as férias estão chegando! Mas foque em seus objetivos, esse será o último momento de tirar do papel e concretizar aquilo que você tanto deseja, aproveite que no começo do mês ainda terá saturno e júpiter a seu favor, estruturando, expandindo e trazendo sorte!

É necessário foco para que você termine seu mês e ano zerado, sem pendencias e sem levar cargas emocionais para 2021.

No dia 21 o astro rei, sol, entra no seu signo trazendo toda sua luz, força e coragem! Daí pra frente é botar pra quebrar naquilo que te convém. Muitas ideias podem surgir em relação a sua carreira para o novo ano, se empolgue com elas, pois serão muito prósperas!

Vida amorosa

Na sua vida amorosa, esse deve ser o melhor mês para dar mais atenção a ela. Se já namora ou é casado, aproveite muito com seu par. Dê carinho, demonstre afeto, mima quem você ama! Descansa a cabeça das cobranças do dia-a-dia e se divirta com quem se importa de verdade contigo. Se você está solteiro, esse sol em capricórnio pode querer te fazer continuar só, focando mais na sua profissão. Pondere bem os dois lados!

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

