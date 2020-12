Bem-vindo a 2021, querido capricorniano . Sua reputação como o signo mais trabalhador do zodíaco é bem conhecida. Você sobreviveu a 2020 com sua vida profissional e pessoal o mais intacta possível, graças à força de sua vontade. Mas você conseguiu e o ano novo tem tudo a ver com fazer (e conseguir) o que você deseja. Veja o horóscopo de Capricórnio para janeiro de 2021 completo.

Após meses sentindo o peso e as exigências de Saturno, finalmente ele se despende de vez do seu signo, o que já é um peso a menos que você sentirá a diferença nesse mês!

Mesmo que os problemas que surgirem pareçam impossíveis aos seus olhos, não os ignore nem desista de resolvê-los. Valores estão sendo revistos e pedindo transformações, e isso é positivo para se conectar com o que é essencial nesse mês.

Acredite mais em você. Seguindo na direção certa, não haverá nada que não seja capaz de realizar! Nesse mês você aprenderá a fazer limonada com os limões que a vida te der.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carreira e finanças

Fique ligeiro, pois as decisões tomadas em relações ao seu negócio terão consequências duradouras no desenvolvimento de sua carreira e reputação, bem como serão um ponto de virada bastante significativo para os capricornianos.

A sua facilidade nata na administração financeira ajudará a decidir quais serão os melhores investimentos. Mas já adiantando… mudar velhas estratégias, tentar novas frentes, diversificar, adaptar-se ao novo são as dicas para chegar aonde deseja.

Você vai adorar 2021, Capricórnio. É tudo uma questão de fazer (e conseguir) o que você deseja.

Amor para o horóscopo de Capricórnio para janeiro de 2021

Preste atenção: ser forte não é a mesma coisa que ser duro. Rever sua postura acerca das pessoas e as relações em geral é o que Urano vem pedindo. Atualize o modo de encarar as coisas. Seja mais leve, menos encanado. Entenda que cada individuo possui uma maneira de ser e de se expressar e isso não quer dizer que está menos comprometido. Curta e se entregue às delicias de viver a vida a dois!

Leia também:

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer