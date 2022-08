Horóscopo de hoje (10/08/22): previsão para quarta-feira

Fique pode dentro do que as estrelas preparam para você.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 10 de agosto de 2022, quarta-feira.

Horóscopo de hoje, quarta-feira

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Nesta quarta-feira você estará animado para tomar iniciativa e agir conforme seus sentimentos, ariano. Há maior disposição e dinamismo no ar. Então encoraje a sua equipe, ou se encoraja, estimulando a iniciativa de buscar melhores resultados! Não é hora de retroceder, ao contrário, o importante é seguir adiante. O momento astral é excelente para dar o pontapé inicial em algo que vinha sendo protelado. Então se joga, anime-se, a criatividade e a força de vontade estão ao seu dispor! O momento é auspicioso para ousar e romper barreiras.

TOURO

O horóscopo de hoje dos taurinos está bastante intenso, podendo gerar alguns conflitos internos e inseguranças com sua autoimagem e autoestima. Mas os astros trazem uma reflexão importante: será que você não está focando demais no que não gosta em si? Direcionando sempre a sua energia para os seus “defeitos”? Pare de falar coisas pejorativas sobre si mesmo, touro. Às vezes você tende a se olhar no espelho e odiar o que vê, fala mal do seu corpo, cabelo, roupa, enfim… Mude isso, hoje mesmo! Os momentos desafiadores vêm sempre com uma lição, e a de hoje é essa. Se acolha!

GÊMEOS

Geminiano, confie mais na sua intuição e deixe seus sentimentos te guiarem um pouco mais. Esse é um período positivo para ouvir mais seu lado emocional para realizar algumas mudanças necessárias na sua vida. Então observe com atenção e respeito o que precisa ser modificado em si mesmo e na sua vida; um comportamento, uma ideia, uma opinião, um sentimento… enfim, seja como for e o que for, permita-se viver as transformações pessoais que o universo te pede nesse momento! Seja flexível quando for necessário ser flexível, e firme quando for necessário ser firme.

CÂNCER

O seu horóscopo de quarta-feira mostra maior propensão para libertar antigos hábitos. A Lua, sua regente, entra em aquário hoje e traz essa energia para o seu dia, ou seja, desapego, independência, liberdade, disruptividade e inovação, então bora aproveitar, canceriano, pois o dia de hoje está incrível para romper padrões e se abrir para as novidades da vida, já que a novidade é o combustível para nos manter abastecidos emocionalmente! Não se prenda a antigos preceitos. Também estão favorecidas atividades em grupo e de cunho social. Exerça a solidariedade.

LEÃO

Leonino, esse é um ótimo momento para resolver as pendências que você estava procrastinando, mas tenha paciência caso surja algum conflito. É interessante que evite, se possível, compras grandes e investimentos financeiros, pois o momento astral não está favorável para isso. Aliás, tenha até cuidado para não ser passado para trás e perder dinheiro. Inclusive você pode sentir certo desânimo na esfera material, como se seu trabalho não rendesse e nem o seu dinheiro. Cuidado para não ficar vibrando na energia da escassez, tenha em mente que é apenas uma fase e que você pode reverter isso!

VIRGEM

Os aspectos astrais de hoje podem estar um pouco desafiadores, mas é interessante usa-los para transformar a sua forma de lidar consigo mesmo e com seu amor próprio, virgem. O momento pode ser desafiador no quesito autoconfiança, autoestima e segurança sobre si mesmo. Mas é necessário agir de forma gentil e amorosa consigo. Comece a se elogiar mais, ao invés de se mal tratar por algo que deu errado. O Universo dispõe uma energia incrível neste momento para te ajudar a reconhecer a pessoa incrível que você é. O momento astral é de bastante “auto ajuda” e motivação para se conectar com a sua melhor versão.

LIBRA

O horóscopo de hoje apresenta aspectos desafiadores para os librianos, podendo trazer certas confusões emocionais e amorosas. Tenha jogo de cintura diante das contestações do seu ponto de vista! Entenda que no jogo da vida, temos que saber a hora de ceder e enfrentar momentos de desprazer. Nem tudo são flores e mesmo essas têm espinhos, libra. Assim, acalme-se, mantenha o bom humor e use a sua inteligência emocional para lidar com contratempos. Assuntos do passado tendem a ressurgir e isso pode mexer bastante com seus sentimentos, aja com sabedoria e não decida nada sob pressão;

ESCORPIÃO

Escorpiano, o seu horóscopo do dia traz uma energia de muito foco no trabalho. Essa é a hora de por a mão na massa, não ter medo de trabalhar, de se dedicar a suas ideias e de mostrar seus talentos! Aliás, é um momento oportuno para dar um pontapé inicial numa ideia que há tempos está na sua mente. Trabalhe em cima dela, em cima de seus projetos com o foco no seu futuro próximo. Você verá bons resultados chegando num curto espaço de tempo, antes do que você imaginava até. O momento é de inovação e dedicação.

SAGITÁRIO

Sagitário, o que está te prendendo, te estagnando, te deixando sem perspectiva nenhuma de mudança e evolução? É hora de reconhecer as amarras da sua vida, aquilo que está te limitando e te impedindo de crescer! Será que é alguma atitude sua? Ou alguma pessoa próxima que está te manipulando e te sufocando? Está na hora de expandir sua mente e suas ideias, rompendo sua bolha. Fique atento com “amigos” que se aproximam para saber da sua vida e depois fazem a sua caveira para outras pessoas. No momento é preciso um olhar atento, seletivo e crítico sobre as pessoas que estão com você.

CAPRICÓRNIO

Pela manhã a Lua encontra com Plutão no seu signo, trazendo um período de energia restauradora, sendo muito importante para quem está em processo de mudança, reforma, terapia ou reabilitação de saúde! Essa energia também favorece o perdão, a extinção de mágoas e a recuperação de relações estremecidas. Lembre-se que quando falamos sobre perdão, também vale o auto perdão, em capricórnio!? Também é interessante aproveitar esse momento astral para investir em acordos que antes pareciam impossíveis.

AQUÁRIO

Pela manhã é preciso aproveitar a energia disposta para lidar com a vida e com as tarefas de forma mais séria e comprometida, já que nesse período você sentirá um ar de responsabilidade muito maior. Na parte da tarde a Lua ingressa no seu signo trazendo um pouco mais de leveza e suavidade para o seu dia, então se de manhã você estava se cobrando e se exigindo muito, agora de tarde você vai ficar mais tranquilo e flexível consigo mesmo! O momento astral também favorece o olhar para suas emoções e sentimentos, buscar compreender aquilo que está confuso para você vai ser importante!

PEIXES

Pisciano, use a sua intuição – que estará aguçada hoje. Netuno, seu regente, forma um belo aspecto com a Lua, trazendo maior sensibilidade para você. Aqui, o refinamento das suas emoções resultará numa melhor forma de expressar seus sentimentos. Tenderá, mais facilmente, a compreender o que se passa com o outro, pois a sensibilidade expande para a empatia. Isso facilitará o entendimento, buscando com mais facilidade, um consenso sobre um determinado assunto. Você estará propenso a fazer concessões.