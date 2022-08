Horóscopo de hoje (14/08/22): previsão para domingo

É Dia dos Pais! Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2022, domingo, e veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de domingo – 14/08/22

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Neste domingo, os astros dispõem de disposição e agilidade para resolver qualquer tipo de pendência, ariano! O que é ótimo para fechar a semana e dar inicia à uma nova. Então tome a iniciativa e realize sem esforço. Há uma agilidade no agir, facilitando se colocar numa posição de protagonista. Você estará disposto a assumir a “bronca” do que for preciso. Aproveite dessa energia excelente para praticar exercício físico. Você ainda poderá sentir a mente um tanto quanto inquieta, muitas ideias irão brotar e a empolgação por algo novo vai tomar conta de você. É oportuno persistir naquilo que quer!

TOURO

Touro, invista na cordialidade, na amizade e no bem querer! É momento para o entendimento e desfrutar de momentos prazerosos, deixando-se levar pelos sentimentos que vê do coração. Entregue-se ao amor, taurino. Os astros trazem destaque para essa área da vida e o Universo está te amparando nas questões do coração. Esse é um período muito único para as relações amorosas, para amar, ser amado, confessar seus sentimentos, falar mais “eu te amo” não só para seu parceiro, mas para amigos e familiares também.

GÊMEOS

O seu horóscopo aponta para um período importante para buscar novas direções, geminiano. Não só hoje, mas nos próximos dias também. Preste atenção à novas ideias, novas oportunidades e novos caminhos que podem surgir de forma totalmente inesperada. Talvez você esteja precisando fortemente de novos ares, e esse é um bom momento para isso. Pare de repetir os mesmos ciclos de vida, de pensamentos, ideias e de emoções, liberte-se dos padrões e rompa suas barreiras sem medo e com coragem! Lembre-se que abandonar o passado é essencial para conseguir seguir adiante de maneira mais alinhada.

CÂNCER

Neste domingo você se sentirá mais corajoso para tomar iniciativa em direção a novas atividades. É uma ótima fase para começar a fazer exercício, iniciar um novo negócio e até aprender ou estudar algo novo. Você receberá uma energia que te proporcionará um ímpeto de ação e força para a competição, câncer. Mas cuidado ao agir impulsivamente, sem medir as consequências que virão! Você estará cheio de vontade, destemido, à fim de dar a cara a tapa mesmo, o que é ótimo para se desafiar, superar suas próprias barreiras e ir além, porém, é preciso cautela para não exagerar e nem ser inconsequente.

LEÃO

O seu horóscopo aponta para um dia cheio de aspectos positivos, leonino. Porém, é preciso certa atenção, na parte da tarde, com possíveis questões envolvendo comunicação. Lembre-se de escolher bem as palavras, não deixar assuntos pela metade ou coisas subentendidas. Foque na alta vibração da energia de hoje; evite cair em dramatização e chateações desnecessárias! Conecte-se com um lado amoroso e inspirador que você possui aí dentro. O dia de hoje também está super bacana para ficar com quem se ama, fazer passeios, pique nique, ouvir música ou apenas curtir um filme com pipoca.

VIRGEM

Esse é um momento para fortalecer as suas relações, virginiano! O seu horóscopo aponta para uma grande possibilidade de que alguém próximo lhe dará o apoio, motivação e a ajuda que você vem necessitando há algum tempo. Aceite! Siga os conselhos e os passos que essa (ou essas) pessoas poderão lhe trazer. Os próximos dias vem te lembrar que você não precisa lidar com tudo sozinho e é seguro pedir e receber ajuda. O Universo também fala para se abrir a novas possibilidades, novas direções de vida, permita-se ter novas experiências nessa jornada!

LIBRA

Libriano, nesse domingo você pode sentir a vontade de estar mais sozinho, na sua casa, fazendo algo que te energize e, que ao memo tempo, de tranquilize. Faça isso. Curta um momento apenas seu, mais offline, sem ter que estar com alguém ou aparecendo em algum lugar. É um bom momento para se organizar de diversas formas, tanto internamente, quanto externamente, mas principalmente organizar a sua rotina, focando mais na sua saúde, no seu tempo de trabalho, nas suas finanças e no que você pode inserir de algo novo no seu dia-a-dia. Se você está afim de iniciar algo, inicie, hoje ou ao longo dos próximos dias!

ESCORPIÃO

Escorpiano, comece o seu domingo com calma! O dia de hoje pede mais tranquilidade e paciência, principalmente porque existe a possibilidade de alguns imprevistos. Também tenha atenção com as tarefas, por mais que seja aquelas que você costuma fazer de olhos fechados. É também um momento para deixar fluir as emoções, liberando aquilo que estava pesado e preso. Acolha-se, conecte-se com o que lhe inspira, fortaleça a sua conexão espiritual. Você poderá sentir a inspiração aflorando, então aproveite a criatividade para impulsionar os seus sonhos!

SAGITÁRIO

Sagitário, o momento astral deste domingo pede para que você olhe, enxergue e acolha a sua criança interior. Esse é um dia onde as emoções estarão mais intensas, o sentimentalismo aflorado e muita coisa do seu passado vindo à tona. Então olhe para isso com um olhar mais otimista, buscando ser compreensivo consigo mesmo e com os momentos difíceis que você passou. Relembre dos seus sonhos enquanto criança, o que te fazia feliz, o que você amava fazer, quais comidas gostava, lugares que amava ir. Esse é um momento para se conectar com o seu passado e levar coisas boas dele para o seu futuro!

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, se houver alguma pendência para resolver, o momento é esse, mesmo sendo domingo. A tendência é que situações que antes pareciam difíceis se tornem resolutivas. A coragem e a ação estarão caminhando ao seu lado, te ajudando no que der e vier. O momento astral também é excelente para regenerar sentimentos e aprofundar relacionamentos. Então se ainda há alguma ferida aberta, algo que te incomoda, aproveite esse período para curar, perdoar ou ser perdoado. É auspicioso por em pratos limpos aquilo que causou estranhamento e mágoas.

AQUÁRIO

O seu horóscopo deste domingo vem com força total. Será um dia de bastante empolgação, movimentação e disposição. A palavra-chave é “ação”. você não vai querer ficar parado, por mais que seja domingo, a vontade vai ser de concretizar, realizar, correr atrás ainda hoje do que for possível. Se for possível, aproveite essa energia para organizar sua semana, tirar alguns atrasos, estabelecer alguns prazos e adiantar o que conseguir. Você estará cheio de ideias, novas oportunidades poderão bater a sua porta e esse é um excelente momento para estar em equipe, realizando coisas com mais pessoas!

PEIXES

Esse é um domingo super espiritual decorrente do encontro entre Lua e Netuno no seu signo. Excelente para estar mais conectar consigo, suas emoções e sua espiritualidade. Também vai dar aquela preguiça hoje, sendo mais difícil sair da cama e fazer tarefas que exijam muito esforço. Então, dê um descanso maior a si mesmo, peixes. Alimente-se bem e, se der, faça um exercício ao ar livre, conectando-se com a natureza. Isso trará a paz necessária para discernir melhor seus sentimentos. Não é dia para se tomar grandes decisões. Cuidado, pois haverá tendência a distração.