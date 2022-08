Horóscopo de hoje (23/08/22): previsão para terça-feira

Hoje, no início da madrugada, o Sol ingressa no signo de Virgem, onde passará os próximos 30 dias. Assim, o horóscopo de hoje indica que esse será um período de maior eficiência, praticidade, análise, mas é necessário ter certo cuidado com o excesso de críticas! Esses serão ótimos dias para focar em organizar, planejar criar estratégias do que for necessário no momento. Também é interessante para rever e melhorar hábitos.

Previsão do Horóscopo do dia

HORÓSCOPO DE ÁRIES

Ariano, o momento astral vem para te ensinar um pouco mais sobre paciência, já que você é uma pessoa que tende a ter pressa para realizar suas atividades. A dica é: vá com calma, repense seus compromissos, reorganize a sua agenda, veja se você tem colocado espaços entre uma tarefa e outra para conseguir fazer tudo sem estresse. É importante começar hoje mesmo a organizar sua rotina de forma favorável para o seu bem-estar e saúde mental, áries. Não seja tão exigente e rígido consigo mesmo, isso vai te causar muitas limitações.

HORÓSCOPO DE TOURO

Os astros neste dia pedem para que esteja aberto a qualquer tipo de mudança na programação do seu dia, taurino! Ter jogo de cintura e essa abertura poderão resultar em novidades positivas. Não é hora de insistir num ponto só, não aja com teimosia. Abra-se para o novo e ative sua criatividade, encontrando novas soluções para antigos assuntos ou problemas. O momento astral está super favorável para agir com flexibilidade afim de expandir, realmente, a sua perspectiva sobre as coisas. Aproveite isso para realizar algumas mudanças de mindset.

HORÓSCOPO DE GÊMEOS

Nessa terça-feira é preciso manter a disciplina e a cautela, geminiano, para que você possa resolver tudo o que for necessário nesse momento. Busque se organizar e agir com tranquilidade! Com Marte no seu signo, a energia é de rapidez, agilidade, e isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, fazendo com que você acredite que consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade e eficiência. Cuidado! Não deixe tarefas e compromissos para a última hora, se planeja antecipadamente para evitar imprevistos.

HORÓSCOPO DE CÂNCER

Câncer, esse é um excelente período para se dedicar com mais intensidade e firmeza a algum objetivo que é importante para você neste momento. A dica é: evite a teimosia e a inflexibilidade. Uma postura mais descontraída e flexível será útil para o seu dia! Busque manter a calma e evitar ações precipitadas. O momento fornece uma boa capacidade de análise e observação para pensar antes de falar ou agir, use-as! Neste dia há certa tendência de ocorrer alguns pequenos imprevistos, mas ao agir com tranquilidade e de forma objetiva, serão facilmente resolvidos.

HORÓSCOPO DE LEÃO

O Sol, seu regente, abandonou seu signo nesta madrugada para ingressar no signo de virgem. Esse movimento astral traz uma influência super bacana e importante para a sua vida, leonino, pois é hora de repensar alguns hábitos, olhar para a sua rotina e pensar o que pode ser melhorado, se organizar melhor com suas atividades cotidianas – lembrando de inserir momentos leves, de prazer! Você vai sentir, também, uma necessidade de previsibilidade, para isso, é importante que você esteja bem alinhado com suas demandas, tarefas e afins. Evite deixar coisas para última hora, leão.

HORÓSCOPO DE VIRGEM

Com a entrada do astro-rei, Sol, no seu signo, seu dia há de brilhar, virgem! A energia solar ilumina seu ser, sua essência, sua verdade, te fazendo ser reconhecido pelos seus dons. É um momento muito importante para focar justamente naquilo que sua alma almeja. Hoje mesmo já comece a mudar seus hábitos, expandir sua mente, seu olhar, e focar no que é essencial para a sua vida! Você viverá um período de glória, onde o otimismo toma conta e tudo flui de forma mais positiva na sua vida, mas é necessário que faça a sua parte, ok? É tempo de diversão, criatividade e autoconfiança.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Libriano, neste dia o Universo te convida a agir com autoconfiança, sabendo exatamente do que é capaz, tendo plena consciência de seus talentos. Se orgulhe de quem é, do seu trabalho e das suas conquistas. Se você mesmo não se enaltecer, quem vai? Esse também é um dia necessário para se organizar, colocar em ordem a sua casa, suas papeladas, jogar algumas coisas fora, organizar seu escritório e também a sua mente e suas ideias! Tente descansar um pouco, tranquilizando os pensamentos agitados e evitando se estressar por qualquer coisa.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÃO

O seu horóscopo de hoje mostra que comprometimento e dedicação serão essenciais neste momento, escorpiano. Esse é um dia para observar com cuidado todo o que tem lhe feito mal e desgastado. Então olhe com mais calma para a sua rotina, suas ações, seus hábitos e comportamentos. Reflita então: quais aspectos podem ser transformados e/ou melhorados para que você se sinta melhor? Esse é um momento de mais introspecção, interiorização, auto compreensão, não é muito aconselhável tomar grandes decisões, tire esse dia para refletir melhor sobre si, sua vida e seus próximos passos.

HORÓSCOPO DE SAGITÁRIO

Um dia de otimismo, alegria e boas companhias. Mantenha o astral lá em cima, socialize, comunique, troque experiências e ideias. Manter um bom contato com as pessoas à sua volta, especialmente hoje, fará muita diferença na sua vida profissional, pois você terá mais com quem contar, maior facilidade para negociações e parcerias! É um excelente momento para trabalhar em equipe e criar coisas em parceria com mais pessoas. O momento astral também favorece os aspectos financeiros e materiais. excelente dia para um aumento, uma renda extra, investimentos e afins.

HORÓSCOPO DE CAPRICÓRNIO

O horóscopo dessa terça-feira vem te chamar a atenção, capricórnio… Não tente ter a última palavra e nem tente fazer com que as pessoas pensem igual a você. Entenda que somos seres individuais e temos o direito de discordar uns dos outros e que você não é dono da verdade. Esse tende a ser um dia onde você vai agir de forma bastante impositiva e incisiva, sabendo disso, seja cauteloso, observe seus pensamentos antes de qualquer atitude que resolver tomar, caso contrário, pode acabar por afastar pessoas importantes e interessantes de você.

HORÓSCOPO DE AQUÁRIO

Aquariano, neste dia é necessário ter certa cautela para não ceder demais ao excesso de críticas, seja consigo mesmo ou com as pessoas ao redor. Atenção também com a necessidade do perfeccionismo, lembre-se que o perfeito é pura ilusão. Foque em exercitar a generosidade, gentileza e pegue leve. O momento é de bastante produtividade, eficiência e objetividade, use disso a seu favor, e também a favor das pessoas que solicitarem a sua ajuda por um acaso. Mas tenha calma, não encare as coisas como urgência ou dever, tenha claro em mente o que pode ser feito agora ou depois, caso contrário você vai se sufocar. Faça apenas o que estiver ao seu alcance.

HORÓSCOPO DE PEIXES

Peixes, nessa terça-feira há uma sincronicidade entre as emoções e as energias do entorno. Uma afinação cósmica que poderá resultar em “coincidências”, que deverão ser vistas como um sinal do Universo. Fique atento aos sonhos também, pois poderão revelar coisas. É um período de bastante sensibilidade, o que facilita essa maior conexão com a intuição e espiritualidade. E justamente por isso, é necessário ter cautela para não misturar as coisas, saber diferenciar o que é energia sua e do outro e o que é positivo daquilo que é paranoia.