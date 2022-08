Horóscopo de hoje (26/08/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 26 de agosto de 2022, sexta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de Áries

Os aspectos astrais de hoje estão super fluidos, ariano. Então aproveite e toda vez que você realizar algo, comemore! Qualquer pequeno feito ou conquista, por mais simples que seja, é motivo sim de comemoração. Crie o hábito de celebrar os pequenos passos cotidianos, pois é através deles que você consegue dar passos cada vez maiores. Também será importante que você incentive que as pessoas próximas de você reconheçam e comemorem cada tarefa realizada. Pare de achar que “não fez mais que a sua obrigação”.

Horóscopo de Touro

O dia de hoje e os próximos dias pedirão mais racionalidade e objetividade, taurino, em tudo! Pare de gastar a sua energia com ideias, situações, hábitos, padrões que não são exatamente o que você quer para você e sua vida! Ao invés disso, comece a focar nas ideias, sonhos e objetivos que fazem você se sentir inspirado, animado e comprometido em fazer as coisas acontecerem. É tempo de buscar e praticar mais aquilo que te traz motivação, touro, e não aquilo que só te deixa cansado e frustrado. É um ótimo momento também para estudar mais e aprender algo novo, por isso, um livro será bem vindo para estimular a mente.

Horóscopo de Gêmeos

O momento astral pede calma e sabedoria, geminiano. Continue sim dando passado em direção aos seus sonhos, mas é preciso caminhar com paciência, planejamento e ser consistente. Cuidado com a oscilação de desejos, só porque não deu certo uma vez, não desista. Observe e procure mudar a forma de fazer as coisas. Os caminhos estão abertos e te levarão a prosperidade! Também é importante se manter no controle de suas emoções, gêmeos. Ative sua sabedoria emocional, será essencial ao longo da sua jornada.

Horóscopo de Câncer

O horóscopo deste dia pede por uma análise minuciosa de tudo o que se passou nessas últimas semanas, canceriano. Discriminar cada emoção diante de cada acontecimento é importante para preparar novas ações, sendo assim, busque se observar e perceber o que sentiu em determinadas situações. O momento astral tende à críticas, então evite levar para o lado pessoal, pois a crítica deverá ser encarada como aperfeiçoamento. É também um período favorável para colocar em ordem a casa e organizar tudo o que precisa ser organizado na sua vida!

Horóscopo de Leão

Leonino, essa tende a ser uma sexta-feira um pouco difícil por aqui, pois a Lua, que está no seu signo, passará o dia todo fora de curso, isso quer dizer que é preciso ter bastante paciência com tudo. Também pode ser interessante se programar para pegar mais leve e não deixar nada de importante para ser resolvido ou decidido hoje! Opte por fazer aquilo que é fácil, prático, que não exige tanto e que você sabe que dificilmente dará errado. Se possível, descanse ou faça algum passeio tranquilo. Não vai adiantar você ficar se forçando a ser criativo ou resolver alguma pendência.

Horóscopo de Virgem

O dia de hoje lhe proporcionará certa realização emocional, virgem. Esse é um momento de plenitude e bem estar, onde você encontrará a alegria e satisfação em viver, junto com pessoas importantes! Compartilhe suas realizações, comemore, honre quem esteve ao seu lado te apoiando. Pare de desconfiar das coisas que você está conquistando, saia daquele pensamento de que “é bom demais pra ser verdade”. Esse também é um belo dia para estar com sua família, se possível. Além disso, é interessante que você buscar se organizar melhor com suas demandas, tanto pessoais quanto profissionais.

Horóscopo de Libra

Libriano, pare de carregar todo o peso do trabalho sozinho. É preciso entender suas limitações, respeitar à si mesmo e parar de querer salvar a pátria a todo momento. Saiba que cada um tem suas responsabilidades e é importante que você foque nas suas! É importante sim ajudar o outro, mas desde que isso não te atrapalhe e nem te tire o foco do que é essencial para você. Trabalhe mais por si mesmo, com o objetivo de realizar suas metas e crescer profissionalmente. Quanto mais você ficar fazendo pelos outros, menos terá tempo de fazer para você mesmo.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, você está precisando ouvir mais a sua voz interior, se conectar mais profundamente com seus sonhos e suas emoções! Suas vitórias, conquistas, seu avanço, não é só externo, é interno também. Mas de qualquer maneira, o avanço externo, rumo aos seus objetivos, só é possível a partir do momento que você se alinha consigo mesmo, com seu propósito e objetivos. Então mergulhe dentro de você, se conheça melhor, tenha claro o que quer e o que é bom para si. Depois disso, você vai ver como tudo fluirá com mais facilidade e você agirá de forma muito mais assertiva e corajosa.

SAGITÁRIO

Esse é um dia especial para dar mais atenção para suas ideias e pensamentos, sagitário. Saiba que, enquanto você ficar ignorando ou desacreditando de seus pensamentos e desejos, se sentirá desmotivado! Por isso, use a energia desta sexta-feira para olhar positivamente para as ideias que possibilidades que a sua mente lhe traz. Então compartilhe essas possibilidades com o mundo, de forma espontânea e autêntica. É aconselhável que evite a teimosia, a inflexibilidade e o ciúme excessivo!

CAPRICÓRNIO

Essa sexta-feira e o final de semana todo pede maior conexão com a sua espiritualidade, capricorniano. Esses dias tendem a ser um momento de bastante sensibilidade energética, portanto, escute mais a sua intuição e se for necessário cuide da sua energia através de orações, mantras, meditação, banho de ervas – e o que mais desejar! É aconselhável que preste atenção em seus sonhos, nas ideias, conversas, encontros e situações que podem chegar, pois serão direcionamentos do Universo para você. Também será interessante que analise com atenção as pessoas nas quais você tem confiado, compartilhe suas conquistas pessoais para poucas pessoas.

AQUÁRIO

Ei, aquariano, encare as obrigações de forma mais leve hoje. Esforce-se para estar mais acessível, porque endurecer demais vai acabar resultando numa gastrite. Então se mantenha flexível diante das possibilidades e mudanças. Tente compartilhar, pedir ajuda, não seja teimoso e não fique se forçando fazer algo sozinho. É importante que nesse período acolha suas necessidades emocionais! Então olhe mais para si, seus sentimentos, perceba suas ações e reações, o que te incomoda e o que te deixa bem. É um excelente momento para o autoconhecimento!

PEIXES

O dia de hoje está muito bom para ter momentos de autocuidado, curtir mais a sua própria companhia e buscar fazer coisas que te trazem bem-estar. Além disso, o período da noite está ótimo para encontros românticos ou com amigos, aproveite! Esse é um dia para priorizar atividades mais leves e tranquilas, que não exija tantos esforços ou grandes decisões. Esse é o momento ideal para relaxar, praticar um exercício físico, meditar, se conectar consigo mesmo, pisciano. No trabalho, procure manter a harmonia.