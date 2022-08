Horóscopo de hoje (27/08/22): previsão de sábado

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2022, sábado. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Horóscopo de Áries

Ariano, engolir tudo o que não foi do seu agrado poderá resultar em explosões emocionais incontroláveis. Tente se acalmar, tentando enxergar tanto em você como nos outros não só defeitos, mas também as qualidades! É o momento de controlar a impulsividade da crítica, áries. Então neste dia busque, de maneira tranquila, expressar o que pensa e o que sente, será bem importante para si mesmo. Também será importante agir de forma gentil e compreensiva com as demais pessoas, pois você não sabe pelo o que outro está passando no momento. Cuidado para não agir de forma egoísta, fazendo e falando apenas o que te interessa.

Horóscopo de Touro

Taurino, o momento astral pede para que insira mais leveza na sua vida! Se entregue (hoje e sempre que possível) para atividades gostosas que te tragam alegria e sensação de leveza e reconexão com a sua criança interior. Esse é um dia bacana para resgatar coisas da sua infância, músicas, jogos, comidas, programas, filmes e afins. Dessa forma, busque se conectar profundamente com determinada atividade e pense de que forma você pode honrar cada vez mais a sua história e quem você está se tornando. Agradeça tudo o que viveu e se empolgue com o que ainda está por vir.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, com a entrada de Mercúrio, seu regente, em libra, é um excelente momento para aumentar a diplomacia e fazer com que as comunicações aconteçam de forma mais tranquila e empática! É um bom período para refletir e falar sobre os assuntos que você ama, seus hobbies, sobre criatividade e também sobre filhos, caso tenho ou deseja ter, mas também sobre sua criança interior. Esse pode ser um convite para se conectar com a sua infância e tudo aquilo que você adorava! É também um excelente momento para o amor, crushes, parcerias… se prepare, pode ser que você se apaixone!

Horóscopo de Câncer

Câncer, com uma nova lunação se iniciando, é importante que faça tudo com muito carisma, luz e entrega o que precisa ser feito, mas evite se cobrar muito, afinal, é uma lunação virginiana! Aliás, tenha cuidado com a autocrítica excessiva, aquelas que só te deixam pra baixo e te fazem desacreditar de si mesmo. Caso você tenha tempo livre hoje, pode vir à tona uma vontade de se dedicar à coisas artísticas, então escute e siga a sua intuição! Esse também é um momento de reconhecer sua força e suas vitórias!

Horóscopo de Leão

Neste dia é preciso ter certa atenção para não cair numa energia de indecisão muito grande, leonino. Evite delegar demais as suas escolhas e ficar em função da opinião dos outros para, absolutamente, tudo. É necessário que tenha mais firmeza nas suas escolhas! Se imponha sem medo, mas sem grosseria. É super possível ser gentil sem ser permissivo, e ser firme sem ser grosso. O caminho do meio existe e é bastante largo! Então cuidado para não ir aos extremos para mostrar algum tipo de poder.

Horóscopo de Virgem

Nessa madrugada Lua e Sol se encontram, formando uma Lua Nova, o que indica um novo ciclo lunar. Essa é uma fase que tem como objetivo lhe trazer novas oportunidades, seja na vida profissional, amorosa, pessoal, etc. É importante ter um projeto discriminando seus próximos passos em relação aos seus objetivos. Isso dará uma sensação de clareza do que vai enfrentar! É tempo de idealizar e planejar o que quer realizar nas próximas semanas e então criar estratégias. Também será muito produtivo você buscar novas perspectivas, se desprendendo do antigo.

Horóscopo de Libra

O planeta da comunicação, Mercúrio, ingressou no seu signo. Você viverá dias de bastante criatividade, agilidade mental e também um período excelente para a sua comunicação. A intelectualidade, as trocas e as experiências estarão em alta e você vai desejar cada vez mais por novidade, querendo de fato fugir da mesmice. É bastante oportuno usar esse momento para novas ideias, novos contatos, aprimorar sua comunicação, falar sobre o que pensa, estudar coisas diferentes e até para viagens e intercâmbios.

Horóscopo de Escorpião

A energia astral deste sábado pode ser um pouco intensa. Talvez você sinta que está sendo muito julgado pelos outros por conta de suas escolhas. Nesse momento é importante que não se abale e nem deixe que o pensamento alheio te influencie. É importante que olhe mais para seus sentimentos, para dentro de si, busque o que é essencial e importante na sua vida e persista nisso. O período é de autoconhecimento, escorpiano, então se dedique à si mesmo nesse final de semana. Algum ciclo pode chegar ao fim para que algo novo possa se estabelecer em sua vida.

Horóscopo de Sagitário

O seu horóscopo de sábado pede para se permanecer confiante diante seus projetos e sonhos, sagitariano! O momento exige estabilidade, segurança e persistência no que quer seguir daqui pra frente. Esse é um excelente período para construir a vida que deseja, pois os solos estão sólidos, firmes e férteis. Porém, é preciso ter cautela com a inflexibilidade e a teimosia, não seja cabeça dura, sagitário… busque novas perspectivas quando alguma barreira surgir. O importante é seguir caminhando, apesar das dificuldades que encontrar… você vai superar!

Horóscopo de Capricórnio

Certa coragem e braveza para defender os seus vai surgir neste dia. É sim necessário que brigue pelos seus ideais, capricórnio. Talvez você sinta que todos estarão contra ti, porém, se faz real sentido para o seu coração, seja determinado! Mas entenda que é uma linha tênue entre brigar pelo que quer com brigar por teimosia. Procure reconhece isso. Quando perceber que algo não vale a pena, ou que não faz mais sentido manter contigo, libre, desapegue, e busque por um novo caminho. é um momento importante para você aprender a persistir, mas também aprender a soltar.

Horóscopo de Aquário

Aquário, o que te faz permanecer no medo, na incerteza de ir além, de romper algumas barreiras e tentar algo completamente inovador? O Universo te convida a olhar para si, se conectar com sua intuição, encontrar seu equilíbrio e então entender o que te paralisa de algumas ações! Você vem criando uma vida perfeita aos olhos dos outros, mas essa vida é perfeita para si? Talvez seja hora de fazer diferente e surpreender-se. A conexão com a sua espiritualidade é essencial nesse momento, ela vai te ajudar a se compreender no fundo da sua própria alma.

Peixes

Peixes, esse é um dia que pede por coragem e iniciativa! É importante se impor, mostrar o que acha sobre determinado assunto e assumir com firmeza o que quer fazer. Caso contrário, as coisas não irão funcionar e tão pouco sair como você deseja. quanto mais você anular o que quer e pensa, dando mais atenção para a vontade do outro, mais frustrado e desanimado você ficará. Aproveite esse momento astral que é de bastante ação, criatividade e agilidade, então se dedique àquilo que você quer viver, quer construir e quer ser.