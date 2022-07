Horóscopo de hoje (28/07/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 28 de julho de 2022, quinta-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

A abundância lhe visita e proporciona a conclusão de bons negócios, podendo gerar até uma promoção no trabalho. Então aproveite essa energia para fazer uma grana extra, investir em algum negócio paralelo ou solicitar um aumento salarial. A emoção está equilibrada e o corpo bem disposto, sendo oportuno para conversar sobre assuntos mais delicados, resolver problemas emocionais e também cuidar da sua saúde física! A sua mente estará borbulhando ideias e vontades, busque se movimentar para realizar seus planos e tirar do papel suas ideias, pois o momento é favorável!

Touro

Taurino, hoje os astros vêm para te estimular e te permitir a avançar com entusiasmo e determinação em direção aos seus objetivos! Não desperdice essa preciosa energia. Pode ser um desafio um desafio manter a calma e a paciência hoje. Aliás, cuidado com suas palavras, pois você corre o risco de falar mais do que pode ou deve. É aconselhável que siga focando em seus objetivos que o universo cuidará de te manter estabilizado. O amor também ganha destaque hoje, essa área está cheia de emoções e declarações inesperadas podem ocorrer. Esse é um momento propenso para iniciar um relacionamento.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

O momento é de crescimento espiritual! Se conecte com seu lado espiritual e assim você irá se sentir mais livre e seguro, pois estará aceitando os desejos da sua alma, gêmeos. Você vai se surpreender em como seguir o seu coração e intuição, ao invés da sua mente e dos sentidos físicos, fará uma mudança radical na sua vida! Você ainda terá oportunidades de diversão e criatividade com a Lunação Leonino acontecendo hoje. Se joga! É tempo de se permitir a uma nova jornada, permitir a magia da vida preencher o seu interior.

Câncer

Hoje seu comportamento tende a ficar mais exagerado, desinibido, o que facilita a aproximação de pessoas. Você quer ser visto e reconhecido, não quer ficar no anonimato. Sendo assim, é bem auspicioso para as trocas, conversas, para mostrar o que se sabe e compartilhar conhecimentos! Esse é um momento onde os astros proporcionam maior agitação e disposição, sendo ainda oportuno buscar por lazer, festas, viagens a passeio, exuberância e brilho. Tratamentos de beleza também são bem-vindos e estão favorecidos, pois é hora de cuidar de você e fazer coisas que elevem sua autoestima.

Horóscopo de hoje de Leão

Lua e Sol se encontram no seu signo, configurando uma Lua Nova! Esse momento pode trazer pouca certeza e algumas possibilidades, mas é um período oportuno para dar novos passos, tentar algo novo e amadurecer seus projetos e ideias. Os impulsos aqui devem ser contidos para evitar desacertos. Aproveite esse momento de Lua Nova para criações! Esse encontro do Sol com a Lua proporciona muita criatividade, o solo está fértil, leonino, então é uma boa hora para semear suas ideias!

Virgem

Seu horóscopo de hoje prevê diversão, ânimo, amizade e felicidade emocional. será necessário enfrentar seus medos, aquilo que é mais desafiador para você, e assim encontrar a plenitude. O que pode ajudar aliviar a pressão que você mesmo se coloca, é conversar, se abrir emocionalmente com pessoas queridas e próximas. Além disso, é oportuno buscar mais leveza e alegria no seu dia-a-dia, entendendo que as coisas não precisam ser sempre sérias. É tempo de ir em uma nova direção, virginiano, pois o Universo abre novos caminhos.

Horóscopo de hoje de Libra

Libra, hoje você poderá se sentir mais introspectivo, mais quieto que o normal, preferindo ficar em casa, no seu cantinho, do que socializar… e está tudo bem! Mas para isso, defina suas prioridades e responsabilidades para ter uma rotina diferente. Cuide de si, descanse, e use esse momento para compreender mais a fundo seus desejos. Reflita sobre o que você quer e sobre o que você sente falta. Se abra para as respostas! Acolha o que você quer e o que te faz feliz, pois seus sonhos, objetivos e ideias estarão brilhando e você está pronto para realiza-los.

Escorpião

Seu horóscopo de hoje traz uma energia valiosa para o âmbito profissional, com isso, você terá muito mais chances de destaque! Então corra atrás da sua vocação e daquilo que faz o seu coração vibrar, escorpiano. É um período favorável para se sentir realizado profissionalmente. Agora é tempo de permitir explorar o território ainda desconhecido também, tanto no amor, no trabalho, como na vida pessoal. Atenção: não deixe que o orgulho te impeça de voar! Aproveite esse momento para romper barreiras artísticas, deixe seu ego de lado e permita que a sua criança interior sobressaia, ela sabe o que é criatividade e liberdade!

Horóscopo de hoje de Sagitário

Hoje o Universo pede para que encontre o seu equilíbrio e se mantenha no teu eixo, sagitariano! É preciso por os pés no chão e agir de maneira justa, consigo e com os demais. É hora de ponderar mais suas ações, suas falas, seus trabalhos e suas relações. O que é verdadeiro e o que é apenas ego? É preciso trazer um olhar mais crítico e severo nesse momento. Algumas coisas precisam ser reinventadas, transformadas e ressignificadas, e isso pode ser um pouco desafiador. Conte com a ajuda de algum amigo ou familiar!

Capricórnio

O foco deste dia são seus familiares. É propício de dedique mais tempo para ficar com sua família, capricórnio. Você estará pronto para resolver circunstancias familiares e cuidar daqueles que ama. Hoje, tudo aquilo que mexe com suas emoções, tende a ter um peso muito grande. Atenção, tome cuidado com o excesso de otimismo, pois isso pode te frustrar, principalmente quando se trata das expectativas que você coloca nas pessoas. Esse é um período auspicioso para resolver aquilo que você veio, até então, evitando; ficar varrendo a poeira pra debaixo do tapete não adianta mais! pode acreditar que você ficará ainda mais fortalecido quando resolver o que te aflige.

Horóscopo de hoje de Aquário

Ótimo período para autoavaliação, aquariano! Entenda que na maioria das vezes você se chateia com algumas pessoas não pelas atitudes delas, mas sim por elas terem ferido o seu ego. Nem tudo é ou será sobre você, já que pode ser sobre a outra pessoa sim. Por isso, pratique a empatia, é importante sempre se colocar no lugar do outro. Também é importante buscar enxergar a vida por uma nova perspectiva e respirar novos ares, viver a vida de forma diferente e sair da zona de conforto! Durante os próximos dias você estará mais afim de comunicar e focar nas suas ideias. Sua cabecinha estará muita ativa!

Peixes

Esse é um período onde a sua criança interior precisa ser cuidado a acolhida, peixes! Busque se lembrar do que você queria quando era criança. Lembra da liberdade que tinha. Então deixe a sua criança falar mais alto e tomar algumas decisões por você! Procure ser mais feliz, levar a vida com mais leveza, dar orgulha a sua criança por estar vivendo o que sempre sonharam juntos. Fique atento a suas emoções, peixes, hoje você poderá mergulhar fundo nelas. Muita coisa do seu passado virá à tona ao revisitar sua criança interna.