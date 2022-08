Horóscopo de hoje (28/08/22): previsão para domingo

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2022, sábado. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Horóscopo de Áries

Áries, seu horóscopo de hoje vem com uma energia de muita praticidade, coragem e movimento. É tempo de determinar o que você quer para a sua saúde e rotina e se dedicar à isso – por exemplo: dormir mais cedo ou praticar algum exercício. Apenas canalize essa energia potente em uma decisão, nem que seja algo pequeno, e faça isso! Se comprometa com a vida que você deseja viver, ariano. O período favorece muito para o seu crescimento e maturidade, então se responsabilize de verdade com seus atos e busque cada vez mais melhoria.

Touro

Pra quem deseja mudar algo na vida, esse é um excelente momento para colocar em prática! Então se percebeu que algo precisa ser transformado ou precisa realizar alguma mudança, seja do que for, aproveite. Além disso, hoje, você estará emocionalmente mais solto a deixar ir o que ficou obsoleto em sua vida, então deixe de se apegar àquilo que você sabe muito bem que já foi, que não faz mais sentido manter. Também se sentirá mais seguro para enfrentar as consequências de novas escolhas. Arrisque!

Gêmeos

Esse momento de Lua Nova está ótimo para semear que você deseja, geminiano! Você pode assumir um ritmo mais cauteloso e desenvolver as coisas com calma e tempo para repensar – principalmente quando Mercúrio ficar retrógrado, que é logo, logo. Mas não procrastine o que você sabe que vai ser importante para a sua jornada. Esse período astral está te chamando para ter clareza e admitir o que não pode mais ser ignorado. Assuma internamente o que você sente que precisa ser feito! Então, o que é importante na sua vida neste momento? Onde você vai colocar a sua energia?

Câncer

Muitos aspectos acontecem no céu hoje e eles trazem um grande impulsionamento para conexões, novos aprendizados e ideias! Utilize da energia disposta dos astros para se organizar com tudo o que surgir neste dia, canceriano. Muita coisa vai passar pela sua cabeça e acontecer à sua volta, portanto, tome nota de tudo para não se esquecer e para que as ideias não se percam. Em dado momento você poderá sentir uma preguicinha vindo, e o desafio do dia é justamente esse, superar essa preguiça e se movimentar.

Leão

O seu horóscopo do dia te chama a dar algum passo por você neste momento, leonino. O período astral pede praticidade – saia do mental e volte para ações concretas que você pode tomar agora! A energia dos astros direciona esse e os próximos dias para a sua vida financeira e material, então já comece a criar uma intenção relacionada à essa esfera. Isso vai ser super importante e transformador daqui pra frente. Estabeleça alguma meta, organize-se em planilhas, crie estratégias para seus objetivos… Essa área estará em evidência e é importante olhar com cautela para ela.

Virgem

Virgem, o holofote astral está direcionado para você, trazendo um período muito bacana para si, colocando em destaque seus dons, criatividade, sua autoestima e diversas novas possibilidades que virão. Então, escolha o que realmente faz sentido para você, esse é um momento para começar viver de acordo com seus valores. Planeje e construa o futuro que você deseja viver também. Esse é um sinal para se comprometer com a realização dos seus sonhos, virginiano. Você sabe muito bem o que precisa fazer, então faça acontecer!

Libra

Respira fundo, libra. Traga presença e paciência para o seu dia. É hora de revisar as experiências vividas e os aprendizados recebidos até aqui. Aproveite também para refletir o quanto você tem se mantido distante do que realmente faz sentido para você; o quanto você tem reprimido sua essência para caber em lugares que não lhe comportam; o quanto sua criatividade tem sido negada; o quanto tem buscado aprovação externa quando, na verdade, é hora de assumir a sua potência. Comece a confiar em si mesmo e criar movimentos incríveis em sua vida a partir de agora. Busque manter o ritmo das suas tarefas diárias, tendo calma e paciência com os imprevistos.

Escorpião

Escorpiano, a realização dos seus sonhos depende da sua coragem de decidir o que deseja e criar os movimentos necessários. Tenha firmeza para começar a agir! Porém, tome cuidado com ansiedade e autocobrança excessiva, uma vez que está rolando alguns aspectos um pouco mais intensos no céu. Tenha em mente que a decisão que você vai tomar pode ser de algo simples! Os astros estão te incentivando e impulsionando, esse é o momento ideal para se movimentar em direção do que quer, por mais ambicioso que seja seu desejo: vá!

Sagitário

Reflita um pouco hoje sobre como você pode aproveitar a energia desta Lua nova, sagitariano! Essa Lua traz um momento de bastante novidade, novas possibilidades e uma oportunidade para transformações. Os próximos dias também estão muito poderosos, trazendo uma energia muito resoluta. Então faça e resolva tudo de forma direta e prática, sagitário. Ouça o chamado dos astros para fazer o que é preciso. Sem corpo mole, busque sua motivação, relembre de seus objetivos e bora fazer acontecer.

Capricórnio

A energia do dia é revigorante, excelente para resgatar vínculos desfeitos ou estremecidos. Então se há alguma pessoa que você considere muito importante na sua vida, mas que no momento vocês estão distanciados, aproveite esse momento para reatar o contato! Neste período também é interessante olhar para dentro de você e descartar ou transformar sentimentos que vêm atravancando o seu progresso emocional, capricórnio. Para que carregar tanto peso? É preciso estar leve para usufruir do que vem pela frente. Busque ser mais gentil consigo mesmo e com a sua jornada.

Aquário

O momento astral fala muito de uma possibilidade de criar algo novo, talvez com ajuda de uma mulher, fique atento! Uma certa pressão pode estar surgindo para que algo seja concretizado, aquariano. Então nesse domingo busque entender o que você quer criar ou tirar do papel, qual ideia você quer dar vida, o que você deseja, e corra atrás e peça ajuda sim! O momento é de inovação e ousadia, você conseguirá desenvolver algo completamente incrível e único, portanto, acredite mais em si para isso. Saia da caixinha, busque novas inspirações e converse com pessoas diferentes de você.

Peixes

Lua se opõe a Netuno, que está no seu signo, então um sentimento de carência e vulnerabilidade poderá lhe invadir, peixes, até afetando a sua vitalidade. Averigue se seus sentimentos estão de acordo com a realidade dos fatos. Pode ser que você esteja fantasiando situações e intensificando emoções sem nenhuma necessidade. Seja mais cauteloso nessa questão, buscando sempre enxergar com verdade as coisas a sua volta. nesse dia os sentimentos podem estar meio bagunçados, mas não só isso, você pode sentir certa dificuldade de se concentrar até em tarefas mais básicas e até certa dificuldade para se conectar com sua espiritualidade. É melhor manter os pés no chão e agir sempre com calma e racionalidade hoje.