Horóscopo de hoje (29/08/22): previsão para segunda-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 27 de agosto de 2022, sábado. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Horóscopo de Áries

O dia de hoje proporciona bastante autoconfiança, o que pode ser positivo, desde que não atropele o desejo do outro, ariano. Será bem importante chegar ao meio-termo e obter um denominador comum quando o assunto envolver duas ou mais pessoas. Cuidado para não super avaliar seus sentimentos. Pode ser que a necessidade de estar à frente de qualquer situação resulte em exageros. Então tenha consciência disso e busque fazer as coisas com cautela, controlando seu ego afim de não cair em discussões.

Touro

Touro, neste dia é preciso cautela para não entrar em uma energia de ansiedade, se cobrando a criar grandes movimentos! Vá com calma, não precisa mudar tudo de uma vez, de uma hora para a outra. Se comprometa em transformar um único aspecto na sua rotina hoje, por exemplo, colocando isso em prática a partir de agora. às vezes você acha que para as coisas acontecerem e mudarem, algo muito grande precisa ser feito, mas não é bem assim. Dê pequenos passos, fazendo aquilo que estiver ao seu alcance e, a cima de tudo, se respeitando.

Gêmeos

Os astros nesta segunda lhe proporciona certa audácia que vem da atitude de sair de uma zona de conforto. É o momento de usar a inteligência como ferramenta para conquistar seus objetivos, geminiano. Insista novamente, evitando deixar-se abater pelas derrotas. Ressalte seu lado competitivo, investindo em novas estratégias. Não se conforme com pouco e nem com o primeiro erro. O momento astral traz força de vontade e coragem para persistir no que de fato você deseja daqui pra frente.

Câncer

Nesta segunda-feira os relacionamentos tenderão a estar em evidência. Para você, a vida ficará muito melhor ao ser compartilhada, câncer. Então, busque trocas e conversas com pessoas da sua confiança, compartilhe sua alegria, seus desejos, pensamentos, mas também fale sobre seus medos, aquilo que está te afligindo no momento. Se você não vem dando muita importância para essa área da sua vida, que tal privilegiar um olhar caloroso tentando equilibrar o que não está satisfatório? É importante dar atenção para aquilo que não está te satisfazendo, mas que você ainda persiste em fazer.

Horóscopo de Leão

Leonino, os astros desse dia vêm com um foco muito grande na sua rotina e em seus hábitos. Então pode ser bem bacana você trazer mais consciência e presença para cada ato, como, por exemplo, a forma como você começa os seus dias… é importantíssima! Você abre os olhos e faz o que? Se alonga? Já pega o celular? Vai ao banheiro? Enfim. Crie o hábito de fazer algo por você, leão! Seja ler uma página de um livro, fazer alguma atividade física ou até escrever sobre o que sonhou ou sobre o que tem que ser feito no dia.

Virgem

Virginiano, este momento pede que você ative a sua força interna para manifestar certas intenções de forma mais prática e racional, e até mesmo para também planejar algo que você deseja realizar de agora em diante, ou para se abrir para o novo! É um bom período para organizar seus pensamentos, ideias e desejos, realmente colocar no papel tudo o que quer alcançar, em quanto tempo e o que você pode começar fazer desde já para que cada item desses se realizem. Esse também é um período bem emotivo, onde pode ser necessária a proximidade dos familiares ou amigos.

Libra

Mercúrio e Lua se encontram no seu signo, libra, fazendo com que o início da sua semana seja bastante agitado. Se prepare, pois você tenderá a lidar com a multiplicidade de acontecimentos, que testarão a sua versatilidade! Mas esse também é um excelente período para divulgar seu trabalho, produtos, fazer novos contatos, intensificar negociações que estão estagnada, etc. Esse aspecto astral traz emoção para seus diálogos, sua fala estará um pouco mais convincente e seu poder de articulação ganhará força.

Escorpião

Sua semana tende a começar com uma energia um pouco mais densa! Você pode se sentir inseguro e apreensivo diante de algumas circunstâncias, sabe aquela angustia que aperta no peito? Mas procure não fazer terrorismo em cima disso. Tente entender o que é apenas uma paranoia! É preciso se auto observar muito neste dia para compreender bem afundo suas emoções, que estarão um pouco complexas. Busque clareza, ajuda e converse bastante! É importante também ter certa cautela com a área financeira. Cuidado para não cair em golpes.

Sagitário

Sagitário, o dia de hoje requer força! Então busque sua força interna, pois o clima está tenso por aqui e tudo é possível. Procure agir com tranquilidade e sabedoria diante de circunstâncias intensas, pois de nada vai adiantar se você surtar. Se algo sair do planejado ou do seu controle, respire fundo e busque a solução mais viável. E aquilo que não tem solução, solucionado está! Pode ser interessante você analisar com calma e perceber o que chegou ao fim, o que precisa de um ponto final… de repente um trabalho, uma relação, uma ideia, enfim. Pense com calma.

Capricórnio

Algumas parcerias, amizades, relações, poderão te surpreender negativamente, capricorniano. Há a tendência de alguma frustração ou decepção acontecer. Por isso, baixe suas expectativas sobre alguém! Neste dia também não estará muito favorecido trabalhos em equipe, então, se possível, opte por fazer aquilo que dê pra ser feito individualmente, ou coisas que não dependem muito de outra pessoa! Tenha cuidado também ao levar muito em consideração o que o outro diz. Muitas vezes a pessoa pode lhe dizer algo apenas para tentar te convencer do contrário.

Aquário

Aquário, neste dia seu lado emocional ganhará destaque. Você tenderá a fazer escolhas baseadas nas suas emoções e sentimentos. Por um lado, é super bom isso, pois você dará muito mais valor a si mesmo e levará em consideração o que você sente! Mas será importante trazer uma pitada de racionalidade, para não meter os pés pelas mãos em momentos de empolgação. O momento exige maturidade e bastante inteligência emocional para lidar com certos assuntos que podem ser um tanto desafiador para ti.

Peixes

Peixes, a Lua Nova em Virgem, seu signo oposto, vem te relembrar da sua competência – você é MUITO capaz de realizar o que deseja! Pare de se diminuir, confie em você e decida o que precisa ser movimentado ou ajustado na sua vida a partir de agora. Esse também é um período bastante auspicioso para mudanças de hábitos, então reflita um pouco sobre si e sua vida, reveja seus costumes do dia-a-dia e perceba o que precisa ser mudado para o seu bem-estar! Saia um pouco do mental, da autocrítica, do perfeccionismo e foque energia na organização da sua vida e na praticidade de simplesmente ir e resolver o que tiver que ser resolvido.