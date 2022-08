Horóscopo do dia 31 de agosto de 2022: previsão de quarta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo do dia 30 de agosto de 2022, terça-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Áries

Ariano, é importante que evite o apego excessivo em pessoas, situações e ideias. Cuidado para isso que prejudicar a sua vida, te fazendo não enxergar as novas oportunidades que estarão chegando. Não seja inflexível, isso não te ajudará! É um momento importante para buscar versatilidade e expansão da sua visão e mente. Rompendo alguns tabus internos que possui, se permitindo à novas ideias e ideais. Cuidado para não se sobrecarregar com a intensão de fugir de algo. Isso irá prejudicar sua produtividade, desenvolvimento e seu foco.

Touro

Esse é um excelente dia para focar em melhorar a sua comunicação e autoexpressão, taurino. O foco estará nas palavras que você irá expressar e ouvir das pessoas ao seu redor, por isso, pense bem antes de se comunicar e busque ter clareza naquilo que diz. Ao mesmo tempo, saiba ouvir com atenção o que as demais pessoas lhe disserem e, se possível, questione se estão falando a verdade ou mentiras. Evite confiar cegamente, principalmente se alguém lhe passar insegurança. É preciso manter o foco e a disciplina em seus objetivos!

Gêmeos

O horóscopo desta quarta-feira aponta para surpresas inesperadas e mudanças de planos no caminho! porém, sem estresse, geminiano, pois tudo indica que será para um bem maior e você irá se beneficiar dessas imprevisibilidades que o Universo trará. Apenas saiba ter jogo de cintura e dançar conforme a música, sem tentar resistir e sem teimosia. Você irá se surpreender, no fim das contas, com o que a vida irá lhe presentear. É um período de conquistas e vitórias também, então, apesar dos apesares, tente se manter fiel aos seus objetivos!

Câncer

É dia de alegria, otimismo e harmonia, canceriano. Ótimo momento para comemorar uma vitória, conquista ou promoção. Também é favorável se reunir com os amigos e compartilhar as coisas boas da vida, evitando as lamentações e olhando o lado positivo! Os astros fornecem equilíbrio, sabedoria e paz para o seu dia, sendo uma ótima quarta para tomar decisões e ter atitudes assertivas. Também é oportuno se conectar com a sua espiritualidade, ouvir sua intuição e ativar a sua inteligência emocional diante de qualquer desafio.

Leão

Com a Vênus no seu signo formando um belo aspecto com a Lua Nova, é interessante saber usar sua capacidade sedutora para conseguir o que tanto deseja e amenizar situações de maior tensão. Você estará esbanjando simpatia e agindo de forma super agradável e, com isso, as pessoas tenderão a se aproximar de você. É um período bacana para negócios e reuniões, principalmente para favorecer seu ponto de vista ou ideia. Ponha afeto nas suas ações, leonino, tratando o adversário com respeito, não desprezando suas habilidades.

Virgem

Virginiano, o dia de hoje poderá trazer um grande foco para a sua vida profissional e sua carreira. Suas metas, seus planos, os sonhos que você deseja realizar nesta área da sua vida… tudo o que envolve o trabalho ganhará palco. Junto com isso, será um momento para continuar mantendo a persistência, continuar se dedicando, se comprometendo e organizando os seus próximos passos. Nesse período os astros estão exigindo responsabilidade com o que quer! É importante se dedicar fielmente com seu desenvolvimento profissional e correr atrás sem medo. Caminhe devagar, com atenção, sem pressa.

Libra

Essa é uma ótima quarta-feira para os Librianos. O dia está favorável para trazer harmonia e resolver as questões de forma pacífica, porém, não permissiva. Busque falar com firmeza e deixando bem claro o que pensa e deseja. Preste atenção e mantenha-se cauteloso para não ser influenciado negativamente por outras pessoas, pois pode ser que alguém tente de manipular, te convencendo de algo que não será bom. Então antes de tomar qualquer decisão ou dar alguma resposta, reflita muito bem, buscando clareza!

Escorpião

Esse é um dia de bastante profundidade, vai ser difícil encarar superficialmente qualquer situação. Ou seja, respostas vagas, básicas e vazias não irão lhe satisfazer, você vai querer mais e vai ir à fundo até encontrar o que deseja. Aliás, esse é um ótimo dia para ser persistente com o que quer conquistar! Hoje, tudo tenderá a ser vivenciado até o esgotamento, como se tentasse, de todas as formas, a possibilidade de que algo possa se transformar em vez de morrer. Sendo assim, invista na sua capacidade de regeneração!

Sagitário

Para o dia de hoje: ponderação, sagitariano. Essa é a chave para sua quarta-feira! Coloque na balança cada possibilidade antes de tomar qualquer atitude. É bom que avalie bem antes de agir. Evite agir por impulso, deixando-se levar pelos instintos. Até porque, situações podem surgir despertando suas feridas inconscientes, por isso, lembre-se: tudo é oportunidade de aperfeiçoamento! Mude o padrão, aja diferente, escolha o novo! Também é um momento bacana para aproveitar para refletir sobre seus relacionamentos e se algo precisa ser conversado e esclarecido.

Capricórnio

O clima está um pouco tenso, os sentimentos estremecidos e o “fantasma” da perda pode resultar em ações precipitadas diante da vulnerabilidade que você enfrenta quando se vê sem controle. Talvez você fique diante de sentimentos que pareciam ter sido superados, mas não, e isso lhe causará certo desconforto, porém, capricórnio, não é o momento para reagir, e sim passar despercebido. Faz a egípcia e finge que nada aconteceu. Neste dia não valerá a pena brigar ou se meter em conflitos. É melhor analisar e entender o ponto que tem que ser transformado.

Aquário

Esse é um dia super bacana para fazer o que for preciso com muita diplomacia e ponderar onde você realmente quer colocar a sua energia e dedicar o seu tempo, aquariano. É aconselhável que, ao longo dos próximos dias, você adiante o que for mais importante e, aquilo que ainda precisar de mais reflexão e construção, aproveite para resolver com tranquilidade, pois logo chega o período de Mercúrio Retrógrado que é propício para avaliar cada coisa com calma. Também é um ótimo momento para as amizades, trabalho em equipe e fazer novos contatos!

Peixes

Seu horóscopo de hoje traz um dia muito bom para o autocuidado e autoestima, pisciano! É um excelente dia para cuidar de você, realizar mudanças no visual, na forma de se vestir, comprar acessórios e roupas, fazer uma massagem, hidratação e afins. Também é uma bela quarta-feira para o romance! Que tal aproveitar à dois? Ou até mesmo marcar um encontro com alguém que você está interessado, mesmo que com algum amigo. Esse dia também favorece os diálogos, então caso você precise ter uma conversa mais delicada com alguém ou fazer ajustes no seu relacionamento, está bem favorável para isso!