Horóscopo de Libra para abril de 2021 – Libriano, você que é uma pessoa normalmente equilibrada, que está sempre disposta a buscar harmonia em tudo, esse pode ser um mês desafiador para manter esse equilíbrio e ponderando algumas situações.

Há muita energia no signo oposto ao teu, que é áries, te fazendo acelerar as coisas. É muito importante saber lidar com isso nesse mês, use a energia oposta para olhar mais pra si mesmo, pode ser um mês de maior individualidade e isso é importante para você, libriano. Esse mês é preciso olhar para as suas vontades e fazer mais por você mesmo e não ficar só se preocupando em agradar os outros! Será importante você integrar a coragem do seu signo oposto, áries, para dar os passos que você precisa dar, para ir atrás dos seus sonhos!

Horóscopo de Libra para abril no trabalho

Então, na sua vida profissional, nesse mês os astros te pedem essa coragem para fazer acontecer as coisas para ti. Às vezes surge uma nova oportunidade, mas você se sente intimidado em aceitar, talvez por medo de magoar sua equipe ou até mesmo por um certo apego sentimental ao seu trabalho. Cuidado! Pois isso pode atrasar muito a sua carreira. Portanto, nesse mês de abril será muito importante fazer por você, pelos seus ideais, seus sonhos e desejos. Se posicione, tenha coragem de brigar por uma ideia, defenda o que você acha certo!

Amor

Na área do amor, há muito movimento planetário por aqui, esse mês você viverá um ápice na vida amorosa, que estará bastante ativa e feliz! Principalmente com Vênus, seu planeta regente, entrando no signo de Touro esse mês, a partir do dia 14 você vai ver as relações ficando mais sérias e sendo elevadas para um outro patamar!

Melhores dias para o amor: 2, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 4,7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 28.