Horóscopo de Peixes para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Peixes para 2021:

Seu status de relacionamento

Encontrar aquela pessoa que o completa não será difícil para você em 2021. Você terá vontade de se colocar no cenário do namoro online em 13 de maio e 28 de dezembro, quando o extrovertido Júpiter se alinhar com o sol. Mas cuidado: você está procurando uma pessoa “perfeita” que pode não existir IRL. Não exclua aqueles que são diferentes de você – um provavelmente será seu par ideal.

Carreira | Horóscopo de Peixes para 2021

A maior parte do seu ano envolverá uma preparação privada e silenciosa para grandes mudanças, talvez até mesmo uma mudança completa de carreiras ou setores. Eclipses sinalizam transformação, e você experimentará um Eclipse Lunar e um Eclipse Solar em Sagitário que sacudirão sua vida profissional. Você terá uma prévia do futuro da sua carreira nesta primavera, quando Júpiter entrar no seu signo por dois meses, enviando um pouco de sorte para você!

