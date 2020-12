Bem-vindo a dezembro, sagitário! Querido e aventureiro sagitariano, dezembro promete ser um mês muito positivo e próspero pra você! Veja o horóscopo de sagitário para dezembro de 2020.

Com o sol e mercúrio influenciando seu signo, esse é um mês de buscar expansão, mudanças e novas experiências. Ainda com júpiter, que é o seu planeta regente, no signo que aquário, traz muito movimento e novidade para o seu mês. Esse é o momento propício para mudar de emprego, fazer o que realmente ama, fechar aquela viagem dos sonhos e até mesmo, caso esteja pensando, mudar de casa ou cidade. Se joga que o universo está te oferecendo tudo o que há de bom!

Finanças e amor no horóscopo de Sagitário para dezembro

Dezembro também será muito abundante financeiramente, aproveita pra investir naquela renda extra, naquele projeto ou sociedade. Muitas ideias sobre como fazer dinheiro virão à tona, tome nota de todas!

No amor, talvez você prefira ficar sozinho nesse momento e focar mais energia para realizar suas metas pessoais, mas tem grandes chances de surgir alguém interessante ao longo do caminho, já que mercúrio no seu signo indica muito conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, etc. Caso você já esteja em uma relação, esse é um mês lindo para uma lua de mel, aventuras a dois, casar e engravidar.

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

