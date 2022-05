Horóscopo de Sagitário para maio prevê uma montanha-russa emocional

Você está descobrindo uma nova maneira de se levantar e seguir em frente este mês, Sagitário. Na verdade, seu horóscopo Sagitário para maio de 2022 prova que você pode até se sentir *animado* por começar a trabalhar! À medida que o sol une forças com Urano em Touro em 5 de maio, pode acender seu nível de inspiração e mostrar outra perspectiva do processo. Não seja uma engrenagem em uma máquina quando você pode inventar sua própria máquina.

Você é o signo de viagens, aventura e aprendizado superior. Um sagitariano não se dá bem com o tédio. Então, se você está em um relacionamento ou emprego estagnado, agora é um ótimo momento para fazer planos para se livrar do que não está mais lhe servindo para abrir espaço para a novidade que o aguarda.

Horóscopo de Sagitário para maio

Para Sagitário, a expansão das suas raízes através de experiências integrativas de sensibilidade vai ser um movimento importante e necessário. Encontrará aí muitos aprendizados sobre sua estrutura emocional e sobre como poderá encontrar motivações para agir desde este lugar. Colocar em prática sua atividade criativa, estabelecendo novas formas de vivenciar o cotidiano, é uma ação que pode promover vitalidade. E ainda diante disso, há espaço disponível para estimular a comunicação acessível, já que esta é a peça chave do momento para transmitir grandes ideias.

Os diálogos com outras pessoas criam um ambiente favorável para a movimentação do setor profissional em maio. Busque estar em plena atenção para não se confundir com a quantidade de informação disponível, principalmente as que vem do espaço da sensibilidade, e conseguir organizar e se planejar para o trabalho.

Sagitário no amor

O campo do amor em maio requer atenção para a impulsividade e pede cuidado para como essas relações vão interagir com o lugar da sua segurança emocional. As viagens internas estarão intensas e repletas de novidades, então busque vivenciar as relações com os outros através da suavidade, agindo de forma sensível sempre que possível.

