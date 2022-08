Horóscopo de setembro 2022: previsão mensal para os signos

Leia as previsões do horóscopo de agosto de 2022 do seu signo para ver o que está reservado para você este mês. Vamos descobrir o que é importante para você com a previsão mensal de acordo com a astrologia.

Horóscopo de setembro de 2022

Para iniciar Setembro com o pé direito, temos já no dia 1º um animado diálogo entre Marte em Gêmeos e Júpiter em Áries, que se traduz em energia positiva para nos lançarmos em busca dos nossos objetivos, contando ainda com a fase Crescente da Lua no dia 03, bem propícia para abrir caminhos!

Vênus entra em Virgem, no dia 04, substituindo a exuberância Leonina por uma atuação mais tímida, sensata e seletiva. O Sol percorre o Signo de Virgem até dia 22 e podemos aproveitar este tempo para obter melhorias e praticidade em nossa vida.

No dia 10, a Lua chega ao ápice de sua Luz, encontrando com o Sol e formando a Lua Cheia no sensível e inspirado signo de Peixes. Também muito próxima a Netuno, esta Lua Cheia nos presenteia com a visão poética e intuitiva da vida sem perder o juízo e a análise racional dos fatos! Urano, que está em touro, bem colocado com os luminares adiciona criatividade e abertura para avanços.

Ainda no dia 10, o planeta da comunicação, Mercúrio, inicia o seu movimento retrógrado no signo de Libra, permanecendo em retrogradação até 02 de Outubro!

Uma oposição de Mercúrio em Libra a Júpiter em Áries chama atenção, tendo início no dia 02 e perpetuando até o dia 18. Esse aspecto tem tudo para ser interessante; Mercúrio e Júpiter se afinam na busca de conhecimentos, esclarecimentos e adoram trocas (de ideias, de rotas). O cuidado é equilibrar as polêmicas exacerbadas. É tempo de “disse me disse” com muita inquietude e todo tipo de movimentação.

No dia 22, temos um dos marcos mais importantes do ano, o Equinócio de Primavera para o nosso hemisfério e o ingresso do Sol no gentil e refinado signo de Libra.

Vênus se desarmoniza com Marte (no dia 16) e com Netuno (no dia 24), pedindo cuidado tanto na área dos relacionamentos como nas questões financeiras! Há indicativos de tensões e desenganos aqui.

No dia 23, Mercúrio que está retrógrado, “andando para trás”, retorna ao signo de Virgem, em movimento muito lento, até dia 10/10, voltando a funcionar de uma maneira mais analítica e discriminativa. Lembrando que o sentido da retrogradação é justamente repensar, reavaliar e, se possível, deixar para decidir coisas depois que ele seguir em frente!

Por fim, Vênus ingressa felicíssima em Libra, um de seus domicílios, no dia 29, propiciando um tempo de mais equilíbrio, harmonia e diplomacia! Uniões, acordos e alianças ficam favorecidos.

Áries

Para o signo de Áries, o mês de setembro pode representar uma grande oportunidade para expandir através das ações sem medo de serem iniciadas, principalmente nos caminhos abertos pelas comunicações em geral. Mas para isso, é necessário saber também que a mente deve estar receptiva às ideias dos outros, parcerias e afins. A ideias criativas vindas de você, da sua energia, devem estar presentes, analisando a todo o tempo quais as suas necessidades e utilidades, porém saber ouvir para acolher e crescer junto em coletivo é melhor e é preciso. Com quanta praticidade você pode agir para garantir a harmonia entre sua energia e a do outro? A comunicação pacífica tende a mostrar os melhores caminhos.

Carreira

O âmbito do trabalho vai estar sujeito a esta harmonização no campo da comunicação. Agora temos a possibilidade de analisar e revisar nossas ideias com os outros, buscando formas de nossa profissão render mais visibilidade e produtividade. Cuidado com os desgastes emocionais no setor familiar, aí pode estar um lugar que magnetiza muito sua atenção, então é indicado estar alerta e redirecionar a energia quando necessário.

Amor

O melhor direcionamento para Áries no momento quanto aos relacionamentos, é colocar este campo em fase de análise em prol do próprio bem-estar. Colocar as ideias num lugar que permita o crescimento pessoal, integrando também o que pensa, diz e age o outro, será benéfico e promoverá uma nova abordagem de valores afetivos.

Touro

Para o signo de Touro, setembro indica ser um mês que dará oportunidade para organizações a favor da renovação e equilíbrio pessoal, especificamente aquele que acontece na rotina e envolve as parcerias. Ser útil para garantir que as necessidades do outro sejam atendidas também faz parte do conjunto energético para o mês. É hora de experimentar um mergulho pra dentro da consciência, aprendendo muito sobre suas atuações no espaço coletivo, lugar onde podem se estabelecer muitas trocas informativas.

Trabalho

Quanto ao setor profissional, Touro experimenta possibilidades de agir em busca do que deseja, utilizando bastante conexões e entendendo os serviços em que pode ser útil ao outro. Expandir sua energia dessa forma vai garantir que sua autoexpressão seja acolhida e reconhecida pelo outro que assiste, escuta e é ouvido por você. Novas possibilidades podem se abrir a partir daí.

Amor

É hora de Touro por em análise quais são as suas necessidades de lazer, prazer, divertimentos no amor… Talvez a vontade seja de se isolar um pouco, por um mês pelo menos. Ver como o outro está posicionado no seu dia-a-dia pode trazer algumas respostas, pois assim vai entender quais influências estão junto à sua presença.

Gêmeos

Para Gêmeos, o mês de setembro indica uma força ativa disponível, e os canais de comunicação com o outro podem estar favorecidos caso haja uma proposta de revisão e análise sobre o que é pensado e falado com o objetivo de equilibrar as ideias, garantindo o bem-estar de todos. Assuntos sobre o funcionamento da sua estrutura emocional vão ser importantes, pois é hora de ver o quanto as relações podem estar afetando este espaço e aos poucos ir se direcionando ao lugar de dar ordens de transformação efetivas sobre sua vida social.

Trabalho

O âmbito profissional para Gêmeos invoca uma energia de aprender com o que o mundo te oferece de experiências. Coloque-se a analisar o que veio vivenciando, quais informações permearam os últimos tempos, e tente posicionar estes aprendizados na vida de forma a dar base emocional para poder fluir melhor no que esteja trabalhando. Uma estrutura afetiva bem cuidada é garantia de bons frutos.

Amor

Quanto aos relacionamentos, talvez agora seja o momento para Gêmeos prestar mais atenção ao seu espaço privado, íntimo, pessoal. Buscar nutrir sua vida com autocuidado, auto serviço, lembrando que isto vai reverberar na sua vida amorosa, pois quem se cuida melhora sua energia pessoal e assim consegue atrair melhores experiências neste campo.

Câncer

O signo de Câncer em setembro conta com indicativos para o processamento claro na comunicação acerca do que desperta crises e incômodos no emocional. Observar as vivências em casa e abrir espaço para avaliações vai ser muito benéfico, pois os desafios deste espaço reverberam na sua ação e expansão social. As energias do mês apontam para garantir seus métodos de movimentação e comunicação, pois assim as portas para as transformações pelas experimentações estarão abertas.

Trabalho

O espaço profissional tem indicativos de que crescimentos pessoais podem vir à tona, mas para isso é necessário avaliar como está aquilo que sustenta o ser que trabalha. Caso este lugar de energia interna e íntima não esteja confortável para você, o trabalho pode representar o acúmulo de muita energia que busca seu canal de escoamento, onde de novo vamos ver que é necessário alinhar a energia pessoal. Garantir este estudo e aperfeiçoamento vai trazer resultados positivos.

Amor

Temos em setembro a oportunidade de Câncer utilizar o aspecto comunicativo com mais vigor para resolver as aflições e desafios relacionais. Mas é necessário ter cuidado com os ânimos que podem crescer e acabar desenvolvendo discussões infrutíferas. Comunicação com escuta, educada, que visa a praticidade da fluência das movimentações é o caminho mais indicado.

Leão

Para Leão, o mês de setembro é uma grande oportunidade para se organizar e dar um foco naquilo que você possui enquanto bens pessoais, valores, princípios. Também é momento de verificar o que você deseja, quais futuras obtenções vão te trazer benefícios e vitalidades. É hora de definir mais claramente suas necessidades e utilidades e fazer limpezas, abrir espaços. É super indicado ficar atento ao que as pessoas ao redor podem te trazer de informações, pois estas podem te motivar a estar com foco na tarefa de cuidar do que é seu.

Trabalho

Se o setor profissional apresentar a necessidade de conduzir transformações em prol do seu bem-estar, olhe com atenção para as informações que chegam através de amizades e pessoas alinhadas com seus propósitos de vida e veja como pode realizá-las. Entender o que você deseja obter para si pode te dar motivação para seguir com trabalhos que possam te abrir caminhos e boas oportunidades.

Amor

Quanto ao campo amoroso, é importante para Leão neste momento se colocar a aprender com o social sobre quais são as melhores formas de conduzir relações. Claro que a primeiro momento ficará claro que a comunicação exerce uma peça-chave, mas agora é indicado consultar internamente os valores que sustentam seu entendimento e ver se revisões podem ser aplicadas aí.

Virgem

Virgem conta com um momento de encontro claro com as suas capacidades organizacionais, seja no entendimento, seja nas relações. A princípio, vale buscar alinhar as comunicações com aqueles ao redor e garantir que decisões pacíficas se concretizem, mas o passar do mês pede que todo este movimento seja acompanhado e avaliado pela mente. Observe e revise as decisões que tomar agora, também atente-se ao fato de que isto proporcionará um ganho pessoal vindo da experiência consigo e com os outros. Os frutos desse movimento podem se desenvolver em ações de trabalho, principalmente se você aceitar o desafio de disciplinar e focar no seu dia-a-dia com seus objetivos mais amplos.

Trabalho

O setor do trabalho conta com uma energia disponível que vai estar observando também o encaminhamento da mente que se dispõe a trocar com o outro e aplicar experimentações na sua vida. A vontade pessoal de crescer dará o comando para as ações que serão necessárias, se houver foco e disciplina, senso de compromisso e responsabilidade envolvidos, a tendência é expandir.

Amor

Quanto ao campo relacional, é mais válido para Virgem observar quais são os benefícios que as trocas atuais estão promovendo. Se não forem satisfatórios, vale abrir o setor das comunicações internas para tentar alinhar. E atenção, neste mês, antes de comunicar para fora, tenha a certeza de ter percorrido um caminho interno para estar consciente.

Libra

O signo de Libra no mês de setembro encontra grandes possibilidades de crescer e expandir com o outro, através de parcerias e associações coletivas, mas vale agir de mãos dadas com uma comunicação inteligente, que envolve muitas informações e vem com o intuito de avaliar para dar ordenações internas, garantir o bom funcionamento das mentes individuais e coletiva. Neste mês, observar é crucial, a fala interna tem muito benefício e a externa precisa antes ter dado espaço para revisões.

Trabalho

O vínculo emocional com o trabalho pode trazer algumas demandas para Libra, principalmente porque setembro é um mês que amplia bastante a sensibilidade deste signo. Colocar uma mente preparada, atenta, que busca a simplicidade e o estado de clareza é uma forma de adiantar soluções aos desgastes que podem ocorrer neste espaço.

Amor

O campo das afetividades para Libra está com possibilidades de explorar mais o âmbito comunicativo. Se estiver em relacionamentos ativos, é um bom momento para alinhar as ideias sobre a parceria e abordagens sobre como crescer em conjunto. Caso esteja aproveitando só, vai vivenciar a busca dos alinhamentos da sua personalidade com o mundo como um todo.

Escorpião

Escorpião encontra um mês dedicado às possibilidades de encontrar formas de comunicar os desejos internos em sintonia com as parcerias. Para isso, deverá estar em estado de receptividade e pragmatismo mental. Ouvir e saber colocar as necessidades dos outros junto das suas nos momentos de ação pessoal. O eu que busca servir ao social pode estar mais ativado agora, e quanto mais isto for direcionamento à aprender e ensinar, mais vai trazer frutos e resultados expansivos para a manutenção da própria vitalidade

Trabalho

O campo profissional para Escorpião deste mês tem suas energias conectadas com a clareza, análise e presença de uma mente avaliadora no espaço de vivência social. Observando, você pode entender de que forma melhor poderá servir às necessidades do mundo ao seu redor e aplicar com as ferramentas disponíveis buscando alcançar o melhor envolvimento possível.

Amor

Para vivência afetiva, Escorpião agora precisa olhar como o eu está conectado e servindo ao outro a que se propõe parcerias. Pode ser um mês de experiências tocantes e profundas, então é bom saber decidir bem quais as que valerão a pena entrar, experimentando melhor sobre como você lida com sua inclusão no mundo emocional.

Sagitário

Para o signo de Sagitário, setembro apresenta ser um mês de mais auto expressão e ação comunicativa com os outros, porém vale analisar como a mente está absorvendo as ideias do mundo, assim como também aquilo que vem a comunicar publicamente. Se você souber comunicar com tranquilidade aquilo que funciona para garantir sua autonomia, pode garantir que as parcerias te auxiliem neste movimento, trazendo motivação, mas se envolver os outros com crises de carência e atitudes insensíveis, principalmente na comunicação, vai abrir espaço para desafios autodestrutivos. Por isso, antes de se falar, repense!

Trabalho

O setor profissional agora em setembro tem possibilidades de mostrar novos caminhos, as relações que se conectam através do serviço humanitário podem abrir portas, as comunicações se forem bem cuidadas podem representar o fortalecimento de alianças benéficas. Então, vale muito organizar bem aquilo que você já tem disponível para que isto se torne um catalisador de novas oportunidades.

Amor

O setor dos relacionamentos pede pra Sagitário conter sua energia expansiva demais. Ter calma neste momento é fundamental, principalmente porque a comunicação precisa primeiro acontecer dentro para depois atingir o outro. Então vá com calma e foque na sua autonomia, percebendo como o outro pode estar sem afetar negativamente este espaço.

Capricórnio

O mês de setembro para Capricórnio está repleto de possibilidades para aprender, seja através das vivências afetivas dentro da área dos conhecimentos, ou seja na comunicação com o outro, que em alguns momentos vai trazer a necessidade de se calar para pensar e repensar acordos e situações em atividade. Quanto mais o emocional estiver em estado de processamentos, com práticas de resolução, mais canalizados os desconfortos serão e menos desgastes poderão ser vistos. Continuamos em setembro um processo que é mais longo, sobre os ideais que fundamentam os desejos, e agora temos a oportunidade de experimentar no dia-a-dia aquilo que funciona, de acordo com informações disponíveis aqui e agora.

Trabalho

Para o setor profissional, é interessante se Capricórnio focar em algum estudo a fim de aperfeiçoar aquilo que já realiza ou encontrar os métodos para aquilo que quer fazer. Encontrar novos caminhos para continuar produzindo com bem-estar agora é super estimulável.

Amor

O espaço dos relacionamentos agora pede para olhar com mais atenção, dando espaço para análises e resoluções de conflitos usando a comunicação como chave. Colocar em prática a organização das ideias sobre os romances e garantir que as transformações que quer neste setor atinjam um ponto de entendimento mais completo.

Aquário

Aquário do mês de setembro deve abrir espaço para as transformações que vem chegando, e todas elas vem acompanhadas de um processo de racionalização, que deve culminar na organização da vida compartilhada com aqueles que estão no campo da intimidade. Busque mais pensar e repensar ao invés de abrir comunicações logo de cara. Uma vez que esteja consciente da trilha interna que leva à certeza daquilo que quer comunicar, os caminhos estão abertos e prósperos. Atenção aos desgastes emocionais cotidianos que podem vir da carências do passado ou problemas familiares atuais.

Trabalho

O campo profissional para Aquário abre possibilidades de fazer mais com sua energia criativa, uma vez que esta se encontra em um movimento de análise. Ou seja, você pode entender melhor como contribuir, mas é importante saber também agir no momento certo, não tomando decisões precipitadas.

Amor

A princípio teremos uma energia aberta para explorar novas ideias de parcerias, mas no decorrer do mês Aquário deve ter a sabedoria para recolher na ação quando necessário e avaliar atentamente as decisões tomadas neste espaço, pois a abertura emocional pode ser desmedida e atrair desequilíbrios.

Peixes

O mês de setembro para Peixes vai ser bastante sobre enxergar o quanto o outro traz de conteúdo para o seu aperfeiçoamento pessoal. É hora de receber as informações e analisar as situações que podem ter sua energia envolvida. Ao mesmo tempo, uma energia de ativação vai estar disponível para atuar no espaço pessoal através da experimentação e comunicação. Vai descobrir novos caminhos a novos desejos do eu, e se isto estiver alinhado com os compromissos e responsabilidades do aspecto social, as probabilidades de bons crescimentos são muitas.

Trabalho

A área profissional pede para Peixes fazer uma busca pessoal sobre o que pode estar realizando com sinceridade, de acordo com o que deseja. Fazer a partir deste lugar, experimentando com as ferramentas já disponíveis, pode abrir novas possibilidades internas. Atenção ao que as parcerias podem estar ofertando enquanto possibilidade de entender suas contribuições.

Amor

Este mês para Peixes no campo das relações pede mais racionalização, buscando entender quais passos são seguros emocionalmente para você. A intenção ao final deste ciclo é promover novas formas de comunicar qual é o espaço de conforto para você e qual a possibilidade de conforto a ser ofertada a uma parceria.