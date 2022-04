Horóscopo de terça-feira (19/04/2022): previsão dos signos

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 19 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

A ansiedade pode atrapalhar muito o seu dia. Evite qualquer coisa que possa lhe dar a sensação de estar aprisionado: pensamentos, ambientes, pessoas e até roupas. A Lua disseminadora sugere a dispersão da nossa atenção como um antídoto à ansiedade. Faça coisas mais leves, sem se pressionar tanto.

Horóscopo de Touro

Se você não descansou bem no dia anterior, a falta do descanso vai te cobrar hoje. Será fácil cair em tentação e procurar algo que compense essa sensação. Tente fazer as coisas com mais calma, de pouco em pouco. Talvez você sinta maior necessidade de liberdade hoje, cuidado para não “chutar o balde” sem pensar direito.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, esse é um dia para aprender algo novo com a vida. Permita-se integrar lições através dos acontecimentos, das pessoas e das situações que chegam até você. Ainda hoje pode ser necessário deixar para trás pensamentos e atitudes antigas. O universo pede para que se abra para um novo ciclo.

Horóscopo de Câncer

Nesse dia os astros te estimulam a ir com tudo naquilo que está desejando, canceriano. Seja um relacionamento, um trabalho, uma viagem, enfim, o momento é oportuno para agir e conseguir! É importante se movimentar, não fique parado esperando que um milagre ocorra.

Horóscopo de Leão

Leão, defenda o que é importante pra você, não deixe outras pessoas mudarem suas ideias, se elas lhe parecem certas e boas para si. Mas muito cuidado com a arrogância. Às vezes o melhor a fazer é sorrir e acenar, do que se meter em alguma confusão de graça.

Horóscopo de Virgem

É momento de refletir sobre quais pesos que você tem carregado e tem valido a pena e quais não. Cuidado com a ganância, virginiano, é melhor deixar algumas coisas secundárias de lado e se dedicar realmente àquilo que você ama. Distribua melhor as coisas na sua vida, revendo seus valores!

Horóscopo de Libra

Nesse dia é importante diminuir o ritmo dos seus passos, libriano. O melhor a ser feito por agora é observar mais a sua vida e as suas decisões, refletindo com profundidade e seguindo o que seu coração lhe apresenta nesse momento. Respeite o seu tempo! Hoje pode ser um dia difícil para os relacionamentos, tenha paciência.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, será que você não está perdendo o foco com todas as coisas que você quer, começa, mas depois não vai até o final? A sensação hoje é de confusão sobre o que fazer, qual caminho escolher. O ideal aqui é rever seus conceitos, seus sonhos e colocar foco no que você consegue se ver daqui há alguns anos.

Horóscopo de Sagitário

Esse tende a ser um dia bastante emocional para os sagitarianos, então aproveite esse momento e procure a cuidar melhor dos seus aspectos internos! Pare de ignorar os incômodos e inseguranças pessoais que tem aparecido, ao invés disso, olhe para esses aspectos de si mesmo com o intuito de acolher-se e curar seu interior.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, sua terça-feira é de muita ação e coragem! O momento de se arriscar e tentar algo completamente novo é agora. Então se joga na vida, abrace novos desafios e oportunidades. Caminhe com confiança em si e leve criatividade por onde for.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, é preciso colocar o seu bem-estar emocional em primeiro lugar! Cuidado ao ficar priorizando somente as vontades das outras pessoas, uma hora o seu emocional irá cobrar. Nos próximos dias olhe com mais carinho para si mesmo e suas necessidades e desejos.

Horóscopo de Peixes

Hoje os piscianos estarão com um ar de mais seriedade. Talvez você sinta algum peso em suas costas, uma cobrança e maior responsabilidade sendo delegada a você. Só tome um pouco de cuidado para não se desestabilizar e acabar criticando ou cobrando demais os outros. É preciso aprender a lidar com algumas questões desafiadoras em relação ao seu trabalho.

