Horóscopo de Touro para abril de 2021

Horóscopo de Touro de abril de 2021 – Bem-vindo a abril, Taurino! No final de março , você pode ter enfrentado algumas emoções difíceis para entrar no caminho certo para se tornar o que você tem de melhor. Agora, quando o planeta de comunicação Mercúrio entra em Aries e sua 12ª Casa do Inconsciente no sábado, 3 de abril , você se sente fortalecido e pronto para afirmar suas necessidades.

Você, taurino, que tem uma personalidade um pouco mais calma e tranquila, nesse início de abril você sentirá as coisas mais aceleradas por aí. Uma grande movimentação no trabalho e na vida pessoal.

Há muitas coisas para fazer e resolver ao mesmo tempo. O ritmo fica mais rápido, mas é importante você manter a sua paciência para lidar com tudo isso. Esse é um mês muito bacana para a sua evolução pessoal, cheio de aprendizados, portanto, viva cada momento e extraia o melhor! Foque em ser objetivo e comece coisas novas que tem vontade.

Horóscopo de Touro para abril no trabalho

No campo profissional, com Vênus, seu planeta regente, em Áries, traz muita força para essa área. Você sentirá coragem de arriscar, de falar e de tentar algo novo. Pode até ser um bom momento para assumir um novo cargo e novas responsabilidades. Isso indica somente o inicio de algo grande na sua vida! Não tenha preguiça e saia da zona de conforto, caso queira realmente conquistar novos territórios e mostrar o seu potencial.

Grandes mudanças positivas esperam por você no final do mês

No dia 14 Vênus entrará no seu signo, trazendo firmeza e estrutura para a sua vida financeira e profissional. Tudo o que você movimentou e plantou nos dias anteriores, agora começa a ganhar forma. É importante cultivar e sustentar suas ideias aqui!

Amor

Já na área amorosa, alguém novo pode aparecer na primeira quinzena, mas evite começar um relacionamento logo de cara, pois o tesão e os impulsos podem falar mais alto, se segura! Dê tempo ao tempo. Mas caso já esteja numa relação, esses primeiros dias podem trazer novidades para o casal! É um período fértil também. Fique atento a desentendimentos. Se o começo do mês começar cheio de brigas, tenha paciência, após o dia 14 as coisas tendem a acalmar e seguirem mais estáveis!

Agora, traga o champanhe, o bolo e o prato de queijo, porque a temporada do Touro começa na terça- feira, 20 de abril. Nesta mesma data, o mensageiro Mercúrio entra em seu signo, o que o ajudará a entrar em contato com suas necessidades e comunicá-las a outras pessoas. Você é o signo mais luxuoso do zodíaco, Touro. Deixe Vênus orgulhoso celebrando seu aniversário com tantos mimos quanto possível. Continue curtindo esse autocuidado, Touro, e até maio.

Melhores dias para o amor: 1, 2, 4, 11, 12, 14, 23, 24, 27, 28.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24.