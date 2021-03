Horóscopo de Virgem para abril de 2021 – Bem-vindo a abril, virginiano! Você é conhecido por sua inteligência, mas pode ser difícil acalmar sua mente ocupada. No mês passado, pedi que você relaxasse e proporcionasse relaxamento.

No sábado, 3 de abril , o planeta mensageiro Mercúrio entra na confiança de Áries e na sua 8ª Casa do Sexo, Morte e Comunicação. Mesmo quando você está tentando se manter discreto, a produtividade é importante para você, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Você não tem medo de apontar falhas e, embora possa estar apenas tentando ajudar, às vezes os outros pensam que você está sendo crítico demais. Esse trânsito pede que você reavalie suas táticas de comunicação e não tenha medo de tentar uma abordagem mais compassiva.

Portanto, se prepare para um mês de profundas transformações de vida!

É tempo de se curar de coisas passadas, medos e traumas, enfrentar suas sombras, acolher o seu lado mais desafiador de lidar que muitas vezes você se nega olhar pra ele, ressignificar algumas coisas na sua vida, descartar outras coisas e enfim, será preciso ter esse olhar de autojulgamento e autoanalise!

É momento de dar luz ao “eu” ideal. É um mês de renascimento para viver a sua verdade de forma ainda mais alinhada com a sua alma, com a sua essência! Mês profundo, em? Mas tenha calma, não desespere, tudo acontece no seu tempo, o importante é querer e aceitar todas as transformações que o universo está guardando para você! Se dedique a práticas espirituais, terapias e ao autoconhecimento.

Horóscopo de Virgem para abril de 2021 para o trabalho

Na sua área de trabalho e finanças, até dia 15 é importante não ser imprudente com seu dinheiro, ter consciência de seus gastos e ganhos será essencial, mas após esse dia as coisas mudam e você terá um julgamento financeiro melhor. Após o dia 15 também novas oportunidades podem aparecer, principalmente se você estava querendo fazer algum investimento significativo!

Amor

No amor, os astros também pedem por mudanças e transformações. Reveja a sua forma de amar! Tem sido muito fria? Ou muito possessiva? Você tem feito só pelo outro e está esquecendo de você? Ou o contrário? É um mês pra encontrar o equilíbrio ideal na relação e ter conversas pontuais e importantes!

Divirta-se e nos vemos em maio!

Melhores dias para o amor: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 28.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26.