Horóscopo do dia (02/03/2021): previsão de terça-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 2 de março de 2021, hoje, terça-feira.

Horóscopo de Áries

Nesta terça você, ariano, vai se sentir tomado e guiado por suas emoções. Um novo caminho, uma nova possibilidade, tende a aparecer e para decidir é preciso consultar seu coração, pois é ele que irá te trazer bom senso e te mostrará o caminho para o seu propósito.

Horóscopo de Touro

Hoje é dia de harmonia e paz por aqui. É importante fazer tudo com calma, encontrando o equilíbrio de cada tarefa. Equilibre também o seu trabalho com a sua vida pessoal, com o seu autocuidado, é importante ter um dia onde você consiga desempenhar suas responsabilidades, mas também onde você consiga descansar e curtir a vida.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo do seu dia indica um momento pela frente delicado e desafiador para ser enfrentado. Vai ser preciso flexibilidade e adaptabilidade para lidar da melhor forma. Mas você pode ter certeza que vai ser algo transformador, que vai te fazer ter novas percepções sobre a sua vida! Não se desespere e não desista de tudo.

Horóscopo de Câncer

Hoje as emoções serão viscerais. Não tenha medo de mergulhar de cabeça, mas prepare-se para encontrar tanto o que há de luminoso quanto o que há de sombrio em você e nos outros. Você irá viver uma fase de transformações radicais, superação e decisões emocionais importantes!

Horóscopo de Leão

Leonino, hoje o universo e os astros estão a seu favor, perceba o tanto de possibilidade e oportunidades que estão dispostas para você neste dia. É um dia de otimismo e confiança. Por tanto, acredite em você e nas suas infinitas ideias e sonhos. Olhe para o futuro e reflita o que você pode fazer hoje para construir esse futuro.

Horóscopo de Virgem

Os astros indicam ser hoje um dia bem interessante para desenvolver algo novo na sua carreira e vida financeira. De repente aceitar uma nova proposta profissional, pedir um aumento, fazer um investimento ou até mesmo comprar algo que você pague a médio e longo prazo. O foco do dia está na sua vida material!

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje é um dia lento, é importante ter paciência consigo e com as pessoas a sua volta. É preciso agir com calma e de forma sábia e bem pensada, sem pressão e sem pressa para as resoluções. Pode ser bem importante para você tirar um tempo sozinho para não ser influencia pelo externo.

Horóscopo de Escorpião

O ego tem o poder de te deixar extremamente desgastados. Ele te engana, te faz ter medo de dar errado e te faz ter ansiedade pelo tempo atrasado. É importante você compreender que o tempo verdadeiro, é o tempo natural da vida e não o que a gente cria na nossa cabeça. No dia de hoje sinta essa leveza, sorria, relaxe, aproveite o simples, o pequeno, a beleza da vida real.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, hoje é dia de sentir aquele alívio de relaxar, respirar e soltar o controle, parando de remoer e de lutar por coisas que só te desgastam. É tempo de deixar o passado no lugar dele, deixar a raiva se dissolver e compreender os aprendizados. Entenda que é preciso focar no agora, de forma leve, sem os pesos e os medos passados.

Horóscopo de Capricórnio

Manhã de clima tenso, em que as emoções estão por um triz. As circunstancias não favorecem o acolhimento e há uma sensação de ameaça provocada pela necessidade de transformação e o medo da perda que advém dela. Atenção para a possibilidade de descontroles emocionais e intolerância às manifestações alheias.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, tem algo grande e importante pedindo para ser ouvido que mora no silêncio. É preciso aguçar a percepção. Faça momentos de silêncio no dia de hoje para conseguir se escutar e escutar o mundo melhor. É tempo de reclusão, quietude, meditação e reflexão. Depois isso você perceberá que coisas florescerão!

Horóscopo de Peixes

Em um mês que muitos planetas estão e passarão pelo seu signo, o chamado aqui é claro: é tempo de mergulhar em si, pois o seu íntimo te chama pra que você se conheça ainda mais e amadureça espiritualmente. Entenda que hoje e ao longo do mês você vai sentir cada vez mais essa vontade de compreender melhor sua essência e suas vontades.

