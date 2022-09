Horóscopo do dia 1 de setembro de 2022: previsão de quinta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo do dia 1 de setembro de 2022, quinta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Aproveite para ver a previsão do tarot do dia.

Áries

Áries, um sextil entre Marte (seu regente) com Júpiter (que está no seu signo), traz um impulso para ação em direção ao que você deseja verdadeiramente! Então, pode ser incrível criar algum movimento, unindo essas energias à Lua Nova. É um momento que proporciona inspiração, criatividade, coragem, força de vontade e novas ideias e oportunidades. É aconselhável seguir seus instintos, mas de forma sábia, ariano, então busque se organizar, traçar estratégia e não sair fazendo apenas o que der na telha, ok?

Touro

Taurino, essa quinta-feira tende a ser de bastante ansiedade, portanto, para aliviar, é aconselhável fazer algo diferente dando um intervalo para relaxar, isso poderá ajudar a baixar o nível da sua ansiedade! Ter pessoas desmarcando compromissos e o surgimento de coisas aleatórias fará com que a melhor opção seja cancelar ou adiar compromissos, já que seu dia está bem sujeito à diversos imprevistos e acontecimentos repentinos. É melhor ser flexível e se render ao fluxo do que ficar sofrendo e se estressando com aquilo que você não pode controlar.

Gêmeos

Gêmeos, respira fundo e traz presença. Solta o controle e permita-se fluir! O dia começa um pouco bagunçado, com algumas dificuldades, trazendo justamente o chamado para presença e paciência. Tenha em mente que imprevistos podem acontecer. É interessante que evite tomar grandes decisões ou realizar grandes movimentações financeiras. As negociações também podem ficar prejudicadas hoje. Melhor deixar para amanhã coisas importantes, ok? Revise bem seus documentos, saia com antecedência para os compromissos e mantenha-se calmo.

Câncer

Câncer, neste dia alguns sentimentos desafiadores poderão vir à tona, é necessário que se lembre de se acolher caso isso aconteça. O momento é mais intenso e profundo, então reflexões podem surgir. Por outro lado, quanto mais você usar da energia de hoje de forma consciente, melhor você vai ser capaz de aproveitá-la em sua vibração mais alta. Neste momento, é bacana estudar assuntos mais profundos, fazer terapia, mergulhar em autoconhecimento… Tudo isso poderá te ajudar no seu processo de cura, canceriano!

Leão

Pessoas que você conhece pouco ou até que nunca viu na vida tendem a se aproximar solicitando algum tipo de ajuda, leonino. É bacana se puder colaborar com elas de alguma forma, seja financeiramente ou intelectualmente. Compartilhe e divida aquilo que você tem ou sabe! Ao longo desta quinta-feira algumas incertezas podem brotar em sua mente, te fazendo ficar bastante em duvida sobre o que fazer, o que escolher para onde ir… Cuidado com o ego, leão. É necessário fechar os olhos e sentir qual a melhor opção!

Virgem

Esse é um momento para olhar mais para seus sentimentos e emoções, virgem. Seus relacionamentos pessoais podem estar precisando da sua atenção, especialmente se faz algum tempo desde que você vem tentando ignorar o que sente. Entenda que, para manter a suas relações em harmonia, você primeiro precisa ser honesto consigo mesmo sobre seus desejos e objetivos nestes pontos. Portanto, virginiano, pare de fugir dos assuntos do coração e os enfrente com coragem e humildade! Uma dica do Universo para esse seu momento é para avaliar quem vale a pena manter por perto.

Libra

Esse dia e os próximos serão para manter a cautela, exercitar o planejamento e afirmar seus pés no chão, libriano! Então, se você precisa resolver algum assunto, prepare-se para isso, seja abrindo espaço na sua agenda, seja estudando sobre ou, ainda, seja analisando a melhor maneira de resolver o que for necessário. Apenas não fique parado, movimente-se mesmo que seja fazendo movimentos pequenos. Ficar no mesmo lugar não deixará suas ideias mais claras e não irá ampliar seus horizontes. Há alguma assunto que precisa ser finalizado, portanto, foque em fazer suas pendências diminuam.

Escorpião

Os astros lhe proporcionam neste dia um olhar perspicaz e profundo, isso te ajudará resolver muitos problemas e se aproximar das pessoas que fazem parte do convívio ou trabalho! Suas atividades desta manhã tendem a funcionar bem e o otimismo é sentido em toda volta. O momento também é oportuno para organizar sua rotina, escorpiano, é importante colocar as coisas em ordem e ajustar seus compromissos de acordo com a sua realidade, sem tentar fazer mais do que você pode de maneira saudável. Seja sensato consigo mesmo!

Sagitário

Sagitariano, se organize, planeje e acesse a sua autoconfiança para dar os passos necessários nesse momento, pois o Universo te convida a criar movimentos em direção àquilo que deseja! Também é um momento bacana para começar estudar algo de maneira mais profunda e disciplinada. O que você sente que seria importante para você neste momento de vida, sagitário? Pare de silenciar a sua intuição! Confie na sua sabedoria interna e ouça os caminhos que o seu coração aponta. Acesse o seu poder!

Capricórnio

Capricórnio, seu horóscopo do dia aponta para uma manhã mais intensa, por conta de um aspecto bastante desafiador que Plutão, no seu signo, está formando. Tenha um pouco mais de paciência e respire fundo se alguma situação mais chatinha vir acontecer. Esse também é um período interessante para superações e desapegos, capricorniano. Se algo do seu passado ainda te incomoda, chateia ou te atrapalha de alguma forma, a hora de resolver isso de vez por todas é agora! Também é importante abrir mão de algumas coisas que, no fundo, você sabe que chegou a hora ou que não dá mais para sustentar; um sentimento, uma relação ou alguma ideia.

Aquário

Continue caminhando rumo aos seus sonhos e metas, aquariano. Não desista e não acredite quando alguém tentar te fazer descreditar no que quer! Siga firme, porém com calma, flexível e ouvindo sua intuição. Permaneça em movimento, nem que seja dando pequenos passos, mas os dê! Evite entrar em qualquer conflito neste momento, brigas não valerão a pena. Mas é preciso que lute por aquilo que você crê, aí sim vale a pena. Cuidado para não ficar se desgastando com assuntos e situações que não lhe competem. Menos é mais, então é hora de fazer apenas o que te agrega verdadeiramente.

Peixes

Seu dia já começa com agitação por aqui, pisciano! Essa será uma quinta-feira cheia de coisas surgindo, você estará super ativo, produtivo e afim de resolver tudo o que aparecer e mais um pouco. Portanto, saiba desfrutar muito bem dessa energia em todo o seu potencial! Corra atrás do que quer, faça o que tem que ser feito, tome as decisões que precisar e resolva de vez por todas aqueles assuntos que são mais delicados. Também é um dia bem favorável para os relacionamentos, sejam amorosos ou não. Mas para quem namora ou busca um parceiro, é um momento auspicioso.