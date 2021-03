Horóscopo do dia (12/03/2021): previsão de sexta-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 12 de março de 2021, hoje, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

Cuidado com o ego, ariano. Sempre observe e questione se suas escolhas, hoje, estão pautadas através do ego ou através de sua essência. Ficar escolhendo sempre aquilo que parece ser mais belo aos olhos dos outros, vai fazendo com que você crie certas amarras e se distancie da sua verdade. Fique atento!

Horóscopo de Touro

Taurino, preste bastante atenção aos sonhos e às ideias que surgirem nesta noite ou ao longo do seu dia. Em sua excentricidade, podem contar boas dicas e saídas inesperadas para os problemas que têm incomodado ultimamente. Ótimo dia para materializar sonhos!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, uma ótima sexta lhe espera! Um mundo de possibilidades e oportunidades está à sua disposição, saiba fazer suas escolhas. É um momento de enxergar saídas e caminhos bons até nas situações mais desafiadoras. Se guie pelos seus instintos!

Horóscopo de Câncer

Neste dia é preciso atenção, fique atento a cada situação que acontecer a sua volta. É preciso agilidade e raciocínio rápido para lidar com as surpresas do dia. Se alguém tentar dar uma de espertinho pra cima de você, seja ainda mais esperto na hora de agir!

Horóscopo de Leão

Se prepare para uma sexta cheia de lições e aprendizados. Sabe aquela história, “se não aprender por amor, aprende pela dor”? Então evite a teimosia, evite ser rígido demais consigo ou com os outros e se permita a novas visões! Lembre-se que uma ideia que não pode ser mudada é uma péssima ideia.

Horóscopo de Virgem

Sexta-feira de bastante emoção para os virginianos. Hoje é um dia para você se sentir pleno, curtir e se deleitar com suas conquistas. É um momento de materialização de bons sentimentos e sonhos. É um dia de emoções positivas, prazer, paixão, autoestima e autoconfiança.

Horóscopo de Libra

Libriano, cuidado com o peso e as dores que você vem carregando. Às vezes você prioriza mais os outros do que a si mesmo e isso pode ser prejudicial a sua saúde mental. O sentimento de exaustão e confusão pode ser, justamente, a falta de se priorizar. Se cuide mais.

Horóscopo de Escorpião

Aproveite o dia de hoje para conhecer gente nova, fazer novas amizades, novas parcerias e bons negócios. Ótimo dia para chegar em um acordo ou consenso e também para reconciliamentos. Se aproxime de quem você admira, se reaproxime de quem é especial.

Horóscopo de Sagitário

Dia para focar nos estudos. Se aprofunde naquele assunto que você tanto tem vontade de saber mais, troque conhecimentos com pessoas que você admira intelectualmente, se dedique a expandir sua consciência. É um dia muito bacana para trocas profundas e ensinamentos. Lembre-se que nunca é tarde para iniciar um novo estudo!

Horóscopo de Capricórnio

Hoje tende a ser um daqueles dias meio chatinhos e tediosos no trabalho. Tenha paciência e não se cobre caso as coisas não fluam como o esperado. Se dedique como puder e se permita a descansar ao longo do dia. Pode rolar um desanimo ou alguma chateação, mas é só o momento.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, talvez essa sexta seja um tanto quanto confusa nas emoções, talvez algo lhe decepcione ou você pode vir se decepcionar com alguma escolha feita lá atrás. Tente ficar tranquilo e não transformar isso em algo gigantesco e impossível de superar. Cuidado pra não dramatizar demais hoje.

Horóscopo de Peixes

Lua e Vênus se encontram no seu signo, um dia que promete romance e muito encantamento. Crie um clima gostoso, atraente e deixe o romance assumir o palco. Ótimo momento também para a expressão do amor, a expressão artística e criativa. Se solte!

