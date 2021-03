Horóscopo do dia 13/03/2021: previsão de sábado

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 13 de março, hoje, sábado.

Horóscopo de Áries

Uma lua nova em seu setor espiritual é um grande motivo para recalibrar. Você é uma pessoa muito física, mas agora é hora de desacelerar e relaxar o corpo. Alimente seu funcionamento interno tanto quanto seu corpo e abra seu terceiro olho. Envolva-se em atividades que ativarão sua intuição e nutrirão sua alma.

Horóscopo de Touro

Sua vida social tem falhado? No clima atual … essa é uma pergunta retórica. No entanto, com um pouco de imaginação, você pode entrar em contato com o seu ‘grupo de pandemias’. Noite de trivia online, alguém? Convide alguns amigos seguros para um take away ou tenha um FaceTime prolongado com o seu melhor amigo estrangeiro. Também concentre-se em fazer as amizades existentes florescerem.

Horóscopo de Gêmeos

Não está no emprego certo? Ficou confuso com sua direção? A lua nova desta noite em seu setor de carreira e status trará alguma clareza muito necessária. Siga seus sonhos, Gêmeos, ou pelo menos sua intuição – isso corrigirá seu curso. Independentemente do que os outros pensem, também é um bom momento para reavaliar como você é retratado e causar uma boa impressão.

Horóscopo de Câncer

Se você deseja iniciar um novo curso de estudos, agora é o momento ideal. Com a lua nova energizando seu setor associado ao conhecimento e ao ensino superior, você ficará entusiasmado e desejará aumentar seu currículo, buscar um interesse ou aprender outro idioma. Novas informações também mudarão suas crenças ou ponto de vista.

Horóscopo de Leão

Seu setor de intimidade está recebendo uma explosão de energia. Isso o inspirará a se abrir para os parceiros e a ser mais honesto sobre seus sentimentos e medos. É um ótimo momento para se conectar com seu parceiro ou iniciar uma parceria comercial. Se você está esperando por um empréstimo ou por investidores, as chances estão a seu favor.

Horóscopo de Virgem

Seu setor de relacionamento será um deleite, pois a energia revigorante da lua nova dá à sua vida amorosa um brilho intenso. Se você está tendo alguns problemas, este é o momento perfeito para resolvê-los e resolver os problemas. Se você é solteiro, este é o momento perfeito para fazer isso!

Horóscopo de Libra

Sentindo-se lento ou não fazendo o suficiente como você gostaria? A lua nova em seu setor de produtividade acenderá um fogo em seu ventre e o inspirará a cuidar dos negócios! Resolva a papelada, limpe sua caixa de entrada e atualize seu software. Como esta é também a sua zona de saúde, comprometa-se a prestar mais atenção a todas as facetas do seu bem-estar.

Horóscopo de Escorpião

Você será mais gregário do que o normal e com vontade de fazer coisas ruins! Uma necessidade crescente de se livrar das algemas mundanas da vida cotidiana o deixará muito inquieto. Quebre a rotina fazendo algo divertido e inesperado. Você também deve aproveitar a atmosfera espontânea para surpreender seu amante da maneira mais agradável possível!

Horóscopo de Sagitário

Aninhar se torna uma prioridade conforme a lua nova se aconchega em seu signo. Use o tempo para relaxar com um livro ou filme favorito, bem como para se relacionar com a família e entes queridos. Enquanto isso, você pode ser forçado a defender um princípio ou posse. Certifique-se de que seus motivos não sejam movidos pelo ego antes de sair lutando.

Horóscopo de Capricórnio

Você ficará motivado para fazer algumas mudanças em sua rotina diária. Embora vocês, capricornianos, possam lidar com mais do que algumas coisas ao mesmo tempo, menos é mais. Tenha expectativas realistas sobre o que você pode encaixar no seu dia e crie o hábito de reservar tempo suficiente para descomprimir. Desenrolar deve ser tão importante quanto o resto dos itens de sua lista de tarefas pendentes.

Horóscopo de Aquário

Se você tem se preocupado com as finanças ou tentando alcançar algum tipo de marco, este é o dia perfeito para plantar sementes para o futuro. Uma lua nova em seu setor financeiro dobrará sua chance de atingir seus objetivos. Também é um bom momento para avaliar seus valores e começar de novo, focando no que é realmente importante.

Horóscopo de Peixes

Reabasteça suas reservas, Peixes. A lua nova desta noite em seu signo é uma dica cósmica anual para puxar sua energia do mundo exterior e se concentrar no numero uno. Respire, medite, ouça músicas calmantes e entre em contato com sua alma. Você tem expectativas não realizadas? Concentre-se em transformá-los em realidade. Oh, e espalhe o sol!

