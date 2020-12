Horóscopo do dia (14/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda-feira, 14 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

A sua semana começa muito bem, a atitude e a produtividade estão aliadas, e a energia para a ação se encontra no ponto certo. Por tanto, dar andamento a todos aqueles processos ou serviços que estão parados vai funcionar muito bem. Ótimo momento para atividades físicas!

Horóscopo de Touro

Tenha um certo cuidado hoje para não criar um clima de competitividade com pessoas do seu trabalho e de seu convívio. O universo já mandou pequenos sinais e avisos para você renovar a sua vida, não perca mais tempo! Essa é a melhor chance de dar uma reviravolta antes do novo ano.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje a sua mente estará atenta, alerta e afiada, fazendo com que dê para colocar ordem em muitas coisas, inclusive conversas atrasadas. Se é para cortar um hábito ruim, agora é um bom momento. Está muito bom para resolver questões pessoalmente!

Horóscopo de Câncer

Sua vida amorosa tende a ser bem positiva nessa semana, o clima promete momentos intensos de intimidade e sensualidade. Aproveite muito com seu parceiro! Se a relação está meio capenga, esse é um ótimo momento para revitalizar o namoro, ou casamento.

Horóscopo de Leão

A energia da lua nova estará muito forte sobre a sua vida nesse dia e ao decorrer dessa semana, é ideal para iniciar algo. É igualmente importante escolher no que você quer dedicar horas e energias para que determinada coisa se realize. Mas use de sua criatividade e aproveite essa semana, não fique parado e nem deixe suas ideias só no mundo dos pensamentos!

Horóscopo de Virgem

Abra mais o seu coração e a sua mente, desapegue de algumas regras e fique serena diante de algumas mudanças que estão para acontecer na sua vida. Tudo bem por um motivo e se você vem dando o seu melhor, sendo uma boa pessoa, essas mudanças te levarão para um lugar muito melhor!

Horóscopo de Libra

O universo está te convidando para algumas renovações, e não se assuste, pois isso fará com que seu brilho fique ainda mais vivo e verdadeiro! Talvez nesse momento da sua vida as coisas não estejam saindo como o planejado, mas se acalme e escolha um novo caminho, não tenha medo de mudara rota!

Horóscopo de Escorpião

Você se tornará uma pessoa mais sábia e independente, por tanto traga paz para dentro de si e aprenderá a se bancar emocionalmente e assim alcançará os seus objetivos! A pressa nada adianta. Dê tempo ao tempo. Aposte naquilo que você ama fazer que o universo lhe dará amparo!

Horóscopo de Sagitário

Hoje a lua e o sol se encontram no seu signo, onde acontece a lua nova e também um eclipse solar! Esse é uma energia potente para você, um momento lindo para novos inícios. Muito propício para investimentos, para lançamentos, criar algo novo, conseguir um novo emprego e tudo mais o que desejar. Sonhe alto!

Horóscopo de Capricórnio

É hora de sair da sua bolha e conhecer novos amigos! Toda aquela sensação de estar perdido nos últimos meses, tende a ser substituída pela de segurança. Essa é uma linda oportunidade de viver experiências que tanto sonhou. Se jogue mais nos mistérios da vida!

Horóscopo de Aquário

Viva o momento presente, viva o hoje como se fosse um dos maiores e melhores presentes que já recebeu! Sinta-se mais à vontade para escolher aquilo que quer, que acredita ser melhor para ti. Afinal, é importante você se aceitar como realmente é! Lute por aquilo que acha certo.

Horóscopo de Peixes

Aspectos desafiadores acontecem no céu pra você hoje, fazendo com que desejar algo com muita vontade pode ser até um desperdício de energia, pois as chances de isso não prosperar nesse momento, é grande! Melhor não arriscar em nada hoje, um bom banho e um café da manhã agradável vão ajudar a não desperdiçar tempo naquilo que não vale a pena.

