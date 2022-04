Horóscopo de segunda-feira (18/04/2022): previsão dos signos

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 18 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Áries, sua segunda-feira vem ser regida pelo elemento água, que está diretamente ligado ao lado emocional! Esse é um dia puramente sentimental, principalmente com a Lua Cheia no céu fazendo essas águas internas transbordarem, trazendo muita coisa à tona. Talvez você sinta certa dificuldade em lidar com tantas emoções, principalmente com as mais desafiadoras. Analise bem, e deixe algumas mágoas para trás.

Horóscopo de Touro

Esse dia favorece o domínio de suas emoções, taurino. É um dia onde você terá maior entendimento e clareza sobre alguns sentimentos que pareciam confusos anteriormente. Tenha cuidado para não ser muito frio por não querer expressar alguns sentimentos. Expresse-os com sabedoria e amor.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, o universo pede para que comece a sua semana assumindo suas responsabilidades e sabendo delegar algumas atividades para não se sobrecarregar. Aliás, muito cuidado pra nesse dia você não se encher de coisas e acabar não dando conta das suas prioridades. Ótimo dia para se conectar com sua espiritualidade e crenças.

Horóscopo de Câncer

A semana começa com diversão para os cancerianos. Vocês estarão mais leves e dispostos a rir de seus receios. Sob a Lua Cheia, é hora de celebrar a esperança, o futuro e o otimismo. Comece sua segunda com o pé direito, pois os astros estão te disponibilizando muito alto astral e bom humor.

Horóscopo de Leão

A segunda-feira pode ser meio tumultuada para os leoninos. Muito cuidado para não se meter em algumas brigas à toa. A sensação hoje é de que a confusão parece estar te rondando, então respire fundo, leão, e controle seu ego! Tenha discussões saudáveis, daquelas que agregam você e o outro.

Horóscopo de Virgem

Se você não agir de forma justa consigo e com os outros, mais tarde sentirá o peso da responsabilidade e da ganância. Preste bastante atenção nas suas atitudes e escolha ao longo dessa semana, virginiano. Uma atitude errada ou uma escolha a mais pode te derrubar. Meça bem seus passos.

Horóscopo de Libra

Sua segunda-feira começa com força total, libriano. É um dia para lutar pelas suas ideias e desejos! Ao invés de ser convencido pelos outros a não fazer algo, o ideal aqui é que você convença as pessoas de fazer o que você acha melhor. Seja firme com suas vontades, mas não inflexível.

Horóscopo de Escorpião

A semana começa com a necessidade de relaxamento para haver certa organização nos seus pensamentos. Evite começar o dia no tumulto e na pressa. Vá com calma, escorpiano. Também não deixe que seu lado racional ofusque suas emoções, que por sinal hoje estarão bem latentes.

Horóscopo de Sagitário

Tudo flui mais fácil nessa segunda-feira e o bom humor favorece a boa vontade entre as pessoas, facilitando o trabalho em equipe. Ótimo dia para compartilhar suas demandas e tarefas para não se sobrecarregar. O momento também é oportuno para boas parcerias e negociações.

Horóscopo de Capricórnio

Sua semana começa com um tom de transformações, capricórnio. Um ótimo momento para regenerar e restaurar as forças, aproveite! As relações estão em evidencia nesse período, lembre-se que muitas mudanças e transformações tendem a ocorrer através dos seus relacionamentos e que nossas relações são espelhos de como a gente se relaciona com nós mesmos.

Horóscopo de Aquário

Para os aquarianos, a segunda começa meio truncada. Há um desejo de estar em qualquer lugar que não aqui e em qualquer momento que não agora. As obrigações parecem mais pesadas e entediantes. Se for possível, trabalhe sozinho e não espere colaborações.

Horóscopo de Peixes

Se sua manhã estiver difícil, se acalme, à medida que o dia avança, tudo começa a mudar. Logo no começo da tarde, a inspiração retorna e promove a sintonia mais apurada entre as pessoas. Escolha um lugar especial para o almoço e deixe o peso da manhã para trás.

