Horóscopo do dia (19/03/2021): previsão de sexta-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 19 de março de 2021, hoje, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

Ares de inovação estão lhe rondando nesta sexta, ariano. Abra-se para novas ideias e ouse trabalhar para concretizá-las. Use sua sabedoria interna e a estratégia mental para superar os desafios e concretizar seus projetos. Há nos céus muita renovação mental e chamado para realização. Entre em ação!

Horóscopo de Touro

Taurino, que tal começar a sua sexta desapegando? Iniciar sua manhã mandando para a lixeira os e-mails, papéis antigos, tudo o que não te serve mais! Assim, a palavra dessa sexta é: renovação. Portanto, é um dia pra mudar a rotina e ser surpreendida.

Horóscopo de Gêmeos

Lua e Marte se encontram no seu signo, por tanto, esse será um ótimo dia para desenhar estratégias e fazer os contatos precisos. Cuidado apenas com a agressividade e a ansiedade. Uma coisa é ser direto e curioso, outra é ser grosseiro e invasivo.

Horóscopo de Câncer

Hoje está no ar uma energia de inovação! Sair da rotina, quebrar padrões, fazer diferente! Aliás, novas ideias, insights e novos interesses podem surgir, ande com um caderninho hoje e vai anotando tudo o que vier na mente. Boas coisas virão!

Horóscopo de Leão

Leonino, o dia de hoje favorece o seu imaginativo, seu lado artístico e visionário, só cuidado pra não ficar com a “cabeça nas nuvens” e esquecer dos compromissos. Expresse mais suas ideias, converse sobre novas possibilidades na tua área profissional.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, para finalizar bem a sua semana, hoje é um dia que pede por dedicação com seu trabalho e/ou estudos. É necessário muita concentração, dedicação e firmeza. A produtividade e a empolgação estão a seu favor, então movimenta essa energia em prol dos seus objetivos.

Horóscopo de Libra

Hoje é um convite para seguir mais a tua intuição e seus instintos. Relaxe, solte toda tensão, toda essa autocobrança e autocrítica. Então se permita a viver novas experiencias, sem se preocupar com os julgamentos alheios.

Horóscopo de Escorpião

Esse será um momento de reavaliar a forma como você tem agido e aplicado seus talentos no mundo, separar aquilo que realmente importa na sua jornada daquilo que é mera distração é necessário. Com discernimento e confiando em sua sabedoria, aproveite as ideias novas que estão surgindo!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, você que está sempre correndo, vai sentir o dia desacelerando hoje e tudo acontecendo de uma forma mais lenta, o que vai ser ótimo! Aproveite para fazer tudo de forma mais racional, bem pensada e com boas estratégias. Avalie cada caminho.

Horóscopo de Capricórnio

Os astros lançam para você o chamado para se aventurar, romper padrões, se permitir desfrutar dessa louca e mágica aventura que é a vida. Porém, não se afobe pelo futuro, mantenha a mente no aqui e no agora, aprendendo e aproveitando a jornada, um passo de cada vez. É hora de quebrar um pouco toda essa rigidez.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje reuniões são efetivas e o que precisa ser dito é feito com seriedade e objetividade. Compromisso relacionado ao futuro adquire contornos factíveis e realizáveis. Planeja desde já seus próximos passos!

Horóscopo de Peixes

Pisciano, será preciso se planejar com antecedência para os compromissos dessa manhã. Há tendência de encontrarmos dificuldades no deslocamento também, por tanto, saia de casa um pouco antes, caso tenha compromissos fora. Conversas podem ficar truncadas e difíceis de desenrolar. Cuidado com notícias falsas!

