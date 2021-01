Horóscopo do dia (20/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quarta, 20 de janeiro de 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Qual a previsão do horóscopo do dia 20/01?

Confira a seguir como será a quarta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 20/01.

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

Como bom ariano que você é, suas emoções tendem a influenciar e interferir nas questões até mais práticas do seu dia-a-dia. Observe e pondere mais essas emoções e, por consequência, suas reações. Controle sua impulsividade, seu imediatismo e o seu senso crítico. Procure sempre manter as atividades físicas em dia, isso é uma ótima válvula de escape!

Horóscopo de Touro – (21/04 – 20/05)

A lua cresce no signo de touro, fazendo com que a palavra chave do dia seja estabilidade. Emoções equilibradas possibilitam encontros e solidez nas relações. É momento de ver tudo o que você veio plantando, crescer, desenvolver, ganhar vida! É tempo de afeto e cuidado para os taurinos.

Horóscopo de Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Os astros mostram grandes influencias no seu setor social e de amizades hoje, onde eles irão exigir de você alguns ajustes na forma de se relacionar com o externo e com as pessoas por perto. Preste mais atenção nas suas palavras, às vezes você tende a falar por impulso e isso pode ser ruim. É importante também manter a escuta ativa, com atenção e presença.

Horóscopo de Câncer – (21/06 – 22/07)

Para os cancerianos, hoje o bom-senso predomina e faz com que o desejo de conforto e segurança andam juntos. É momento de ter certeza, pés do chão e fazer pelo certo. Não tome decisões precipitadas, é necessário o ponderamento. Tudo o que você decidir hoje, irá perdurar. É hora de se firmar com seus objetivos e seguir com determinação de hoje em diante!

Horóscopo de Leão – (23/07 – 22/08)

Para os leoninos, no dia de hoje e nos próximos, as áreas da amizade, trabalho e espiritualidade estarão em evidencias. Assuntos e desafios envolvendo essas três áreas poderão surgir e é importante não negligenciar nenhuma delas. Sim, podem gerar um incomodo e um estresse ter que lidar com isso, mas é melhor resolver o quanto antes do que ficar postergando tudo isso. Seja a sua melhor versão e aja de forma digna!

Horóscopo de Virgem – (23/08 – 22/09)

Prepare-se para viver um dia de profundas reflexões sobre os setores profissionais. Os astros cobrarão alguns ajustes e revisões sobre como você coloca em prática seus ideais e vocações. Reflita se você vem agindo conforme o que deseja e em prol daquilo que deseja. É hora que colocar mais ordem e trazer clareza para esse aspecto da sua vida. Chega de fazer tudo no automático!

Horóscopo de Libra – (23/09 – 22/10)

É bom tomar um cuidado extra para você não parecer vaidoso demais e arrogante diante de situações delicadas de conflitos, afinal, não é dessa forma que conseguirá resolver as coisas. Os astros exigem humildade nesse momento. Humildade para reconhecer seus erros e humildade para saber agir da melhor forma nessas situações difíceis!

Horóscopo de Escorpião – (23/10 – 21/11)

Hoje os astros podem trazer desafios e momentos desagradáveis para os escorpianos. Um sentimento de lentidão pode predominar no seu dia, nada anda, tudo parece devagar demais. Paciência! Também evite ao máximo levar as coisas para o campo pessoal. Tudo pode ficar meio intenso pra você hoje, por tanto tenha cuidado com sentimentos vingativos e de revolta.

Horóscopo de Sagitário – (22/11 – 21/12)

Cuidado para não extrapolar os seus limites e acabar exagerando na alimentação e bebidas. Olhe com mais atenção para a sua saúde! É importante cuidar dos rins, beba muita água hoje (e sempre). Para desfrutar de seus ganhos, é importante você ter saúde! Procure novas alternativas de alimentações, de repente a nutrição ayurvédica pode te interessar.

Horóscopo de Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Aspectos desafiadores no dia de hoje também acontecem para os capricornianos. Evite, principalmente nesta tarde, conversas sobre assuntos delicados ou reconciliações, pois as emoções estarão prejudicando o bom julgamento. Paira sobre você um sentimento de divisão e, consequentemente, de insatisfação. Por tanto, cuidado com as críticas e cobranças para com os outros.

Horóscopo de Aquário – (21/01 – 19/02)

Hoje pode ser desafiador lidar com pessoas, talvez não seja tão fácil como de costume, por tanto, melhor trabalhar de forma isolada e individual. Nos relacionamentos, dúvidas podem pairar sobre seus sentimentos e sobre o que os outros sentem por você. Hoje você pode acabar cobrando mais do outro, o que pode faze-lo afastar-se de ti. Tenha cautela e muita responsabilidade com suas ações!

Horóscopo de Peixes – (20/02 – 20/03)

É momento de pensar mais antes de tomar qualquer decisão. É preciso usar mais seu lado racional hoje, tente deixar suas emoções em um lugar de controle. Mas mantenha a sua fé e a sua intuição ativa! É preciso racionalizar e ponderar para que você possa tomar decisões mais assertivas para a construção de suas objetivos e futuro daqui pra frente.