Horóscopo do dia (21/04/22): previsão para quinta-feira de feriado

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 21 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Os astros trazem uma boa disposição para começar o dia e com a quantidade necessária de energia! Promete ser um começo de dia bastante produtivo para os arianos, então mantenha o foco e só vai. Aproveite também para dedicar um tempo ao exercício físico, o cuidado com o corpo é essencial aqui.

Horóscopo de Touro

Touro, o Sol ingressou no seu signo e com isso vem trazer uma temporada iluminada, criativa e de autoconfiança para você. Nesses dias as luzes dos holofotes estão direcionadas para si, aproveite e mostre, sem medo, todo o seu potencial. O momento é de glória, alegria e reconhecimento!

Horóscopo de Gêmeos

O dia de hoje permite com que você encontre novos caminhos em relação a certos impasses. Soluções poderão surgir, principalmente nos momentos que você se permitir acreditar e investir no que tem em mente! Mais do que nunca esse é um momento importante para se apropriar dos seus desejos e vontades.

Horóscopo de Câncer

Use esse dia para tentar descansar mais profundamente, sem se culpar por isso. A disciplina e o planejamento podem ajudar bastante a reduzir o estresse causado pela cobrança exagerada. O trabalho estará bastante em foco para você, mas pegue leve, respeitando sua saúde mental.

Horóscopo de Leão

Leonino, você entrou numa temporada de maior calmaria, pois o momento astral traz uma vibe de mais resiliência, tranquilidade e perseverança. É uma ótima oportunidade para construir coisas mais sólidas na sua vida. Você sentirá a necessidade de ter estabilidade e segurança.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, quais situações você sente que não dá para continuar do jeito que está? É importante que reflita sobre isso hoje! Por mais que leve tempo e disposição, certas mudanças de perspectiva são necessárias nesse momento. Não se julgue por mudar de ideia ou vontade.

Horóscopo de Libra

Esse dia será movimentado, principalmente em relação ao seu emocional, libriano. Você poderá se sentir mais reflexivo sobre certos acontecimentos a sua volta, com um olhar mais crítico e questionador. Com isso, poderá se isolar por um certo período, até que sinta que conseguirá acalmar um pouco suas questões!

Horóscopo de Escorpião

Seriedade e responsabilidade dão o tom deste dia. É comum se sentir mais cauteloso, econômico, tímido e desconfiado. Como a lua está na sua última etapa da fase cheia, é melhor evitar concentrar muita atenção nos resultados esperados da lunação que se encerra, ou seja, das últimas duas semanas. O que foi possível, foi. O que não foi, será na próxima.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, esse é um momento positivo em relação as finanças e o trabalho, boas oportunidades ou melhorias poderão surgir! É importante que reconheça melhor seu valor, dessa forma não aceitará menos do que merece. Foque no que faz sentido pra você, tendo cuidado para não ver somente o status.

Horóscopo de Capricórnio

Os últimos dias de Lua Cheia ocorrem no seu signo, sendo esse um momento favorável para algumas colheitas, sejam elas profissionais, financeiras ou pessoais. A energia está no seu ápice, aproveite para ir com tudo em direção aos seus objetivos. Mas tenha atenção com desgastes ou estresses desnecessários.

Horóscopo de Aquário

Hoje o clima é de leveza, criatividade e libertação de situações que te limitam! Aquariano, o importante aqui é permitir que o novo se manifeste. Altere um hábito, uma atitude, um pensamento e veja como as emoções também mudam.

Horóscopo de Peixes

Peixes, nesse dia o ideal é que você busque dar espaço apenas para as situações que você sabe que possui um certo controle. Principalmente em suas relações… um diálogo sincero é mais que necessário para a resolução de impasses. Jogue limpo consigo mesmo!

