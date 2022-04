Horóscopo do dia (22/04/2022): previsão de sexta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 22 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo o dia: as estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica de Áries, signo de Touro, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para 22 de abril, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

O dia de hoje é bem indicado para fortalecer a sua criatividade, ariano, se permitindo a confiar mais nas suas ideias e nos seus desejos. Ao invés de ignorar partes de si mesmo, busque integra-las e ir atrás do que você considera ser um bom caminho para si mesmo. Esses dias favorecem conversas com pessoas inspiradoras, tanto na sua vida profissional quanto na pessoal.

Horóscopo de Touro

Borá lá, taurino, pois esse é um momento super positivo para se movimentar rumo ao que você quer! Não fique dependendo de outras pessoas, busque a sua autonomia. A inspiração e a criatividade vêm somadas ao poder de realização, então é hora de colocar em prática, tirando do papel, todas as suas vontades e ideias.

Horóscopo de Gêmeos

Os astros questionam se você tem passado tempo de qualidade com quem é importante pra você, geminiano? Ou se nesse tempo, você fica com pressa de fazer outas coisas, pensando longe e focado no celular? Valorize quem está ao seu lado agora. Dê mais atenção para as pessoas que você ama.

Horóscopo de Câncer

Câncer, cuidado pra não ficar preso demais no seu passado, pensando somente naquilo que você poderia ter feito de diferente, e com isso acabar se esquecendo do presente e se atrapalhando com o aqui e agora. Também cuidado ao querer compensar aquilo que não foi feito anteriormente de uma forma muito punitiva e inconsequente. Preste atenção se você não vem fazendo certas coisas só por “números”.

Horóscopo de Leão

Leão, o momento pede para que se liberte um pouco das suas exigências, das aparências e seja mais flexível, aja mais pelas suas emoções e instintos. Você não precisa ficar o tempo todo seguindo regras e padrões. Pare de se colocar dentro de caixinhas, não seja tão rígido assim consigo mesmo. Explore novas possibilidades e experiências.

Horóscopo de Virgem

Virgem, nessa sexta você vai perceber que a mente está afiada e as conversas bem animadas. Aqui reuniões estão favorecidas, assim como novas ideias! Aproveite o dia para fazer passeios ou alguma viagem curta. Caso tenha que trabalhar, aproveite os aspectos astrais que estão oportunos para encontrar soluções inovadoras para aquilo que parecia impossível resolver.

Horóscopo de Libra

Essa sexta-feira vem te pedir autorresponsabilidade, libriano! Portanto, assuma somente aquilo que faz sentido pra você e que você sabe que dá conta. Cuidado pra não ficar abraçando os problemas ou ideias dos outros e com isso acabar se sobrecarregando. Coloque seus desejos em primeiro lugar.

Horóscopo de Escorpião

Hoje ocorre o encontro da Lua com Plutão, seu regente, estabelecendo um clima mais intenso e predisposto a transformações mais profundas. Se entregue ao fluxo do universo, sem tentar controlar. Permita acolher os sentimentos mais desafiadores, sem se julgar ou se culpar pelo o que passou.

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia de alto-astral, com muito bom humor e bem-estar emocional para os sagitarianos. Generosidade e colaboração são atitudes que ajudam a trazer o melhor desse período. Talvez você se sinta mega produtivo e empolgado com novos projetos profissionais, aproveite essa vibe para desenrolar o que for necessário desse âmbito.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, essa sexta-feira promete bons momentos. Logo cedo, o encontro da Lua, que está no seu signo, com Vênus aponta para um dia agradável, charmoso e de muito sentimento envolvendo as relações. No geral é um dia de leveza, bons relacionamentos, conversas empolgantes e inspiradoras. Curta!

Horóscopo de Aquário

Aquário, esse é um dia que exige maturidade, responsabilidade e organização. Mas sem grandes paranoias, cobranças e punições, ok? Esse também é um momento onde seus planos e ideias ganharão evidencias, porém é positivo guarda-los pra você por enquanto, sem compartilhar com muitas pessoas. Foque em si, sem deixar que os outros te influenciem.

Horóscopo de Peixes

Nessa sexta os astros trazem muita leveza e boa disposição para os piscianos! Sensibilidade e inspiração ajudam a intuir o melhor direcionamento para seus esforços. O momento é oportuno para colocar seus sonhos e ideais em prática, com o objetivo de concretiza-los!

