Horóscopo do dia (24/08/22): previsão para quarta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 24 de agosto de 2022, quarta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Previsão do Horóscopo do dia

HORÓSCOPO DE ÁRIES

Áries, o horóscopo deste dia mostra que, se você precisa vencer algum tipo de bloqueio ou limitação, o momento é esse! Aproveite, pois estará se sentindo mais seguro para tomar a iniciativa que precisa. O contato com o outro será estimulado pela troca, unindo posições diferentes. A tendência é se colocar de forma franca sem desmerecer o adversário. Você estará muito mais empático e compreensivo hoje, é super bacana usar isso para acolher o outro, sem julgamentos prévios. Busque sempre, antes de mais nada, compreender a circunstância antes de julgar.

TOURO

Taurino, caso você tenha a liberdade de organizar os seus próprios horários, pode ser bacana deixar o início da sua manhã mais livre para descansar um pouco mais. Procure relaxar o corpo e tranquilizar a mente, tente focar mais na sua saúde física e mental e evitar preocupações excessivas com a vida material, pelo menos no momento. Lembre-se que para você conseguir alçar grandes voos, conquistar coisas, antes de mais nada você precisa se acolher, se cuidar e saber respeitar seu tempo! Faça coisas mais leves que não exijam tanto de si.

GÊMEOS

Gêmeos, esse é um período super favorável caso você esteja em processo de escrita, seja algum projeto, apresentação, livro ou monografia. Se esse não for seu caso, pode ser interessante começar escrever por hobbie, sobre si mesmo, seu dia, seus sentimentos, o que te despertou determinada emoção, etc. Isso será um grande autoconhecimento, pode acreditar! Também é um momento oportuno para realizar aquela limpeza, tanto em casa quanto no trabalho. É bom jogar algumas coisas fora, desapegar de outras e, assim, abrir espaço para as novidades chegarem e ficarem.

HORÓSCOPO DE CÂNCER

O seu horóscopo de hoje te convida a tirar um momento e olhar para você e privilegiar suas qualidades, canceriano, é um período para reconhecer seu valor e elevar a autoestima! O magnetismo se dará na consciência do que você faz melhor. Então, exalte seus feitos e aprimore suas falhas. De forma humilde, busque evoluir aquilo que você sabe que é importante para si. A generosidade começa por você mesmo! Também é um dia de bastante criatividade, é bacana tirar um tempo para se dedicar à algum tipo de arte que te faça explorar seu lado criativo sem medo.

LEÃO

O momento astral traz bastante foco para o trabalho, saúde e ajustes possíveis na sua rotina, leonino. E esse chamado só ficará ainda mais intenso no decorrer dos próximos dias, além de evidenciar os assuntos relacionados a área da sua vida que precisa de mais organização! Então desacelere um pouco e comece prestar mais atenção em cada detalhe da sua vida e do seu dia a dia. Olhe para a sua saúde e aproveite para agendar exames e consultas que vêm adiando. Melhore sua rotina, diminuindo o tanto de atividades ou acrescentando atividades de autocuidado.

VIRGEM

Dia produtivo por aqui, especialmente no período da manhã. Agilidade mental lhe fará lembrar de cada detalhe. O momento é excelente para estudar, realizar provas e até expor numa reunião que precise defender seus interesses. O nível de convencimento está elevado pela forma ideal que articulará as palavras, virgem. Então, abuse da comunicação! Qualquer tipo de interação poderá trazer bons frutos. Não é hora de se isolar, pelo contrário, é hora de aparecer, mostrar o que pensa e fazer conexões!

HORÓSCOPO DE LIBRA

Esse dia indica maior bem-estar, descanso e inspiração, libra. Saiba separar os seus problemas e suas responsabilidades dos seus momentos de lazer, para não acabar se esgotando. Esse é um momento propício para passar mais tempo com as pessoas que ama, visitar seus locais favoritos, passar mais tempo perto da natureza e fazer hobbies que te revigorem as energias! Isso lhe fará bem em diversos sentidos. Também é aconselhável que foque em melhorar a sua comunicação com as pessoas. Compartilhar ideias e sentimentos poderá te ajudar a se sentir mais confiante.

ESCORPIÃO

Hoje os astros vêm com o objetivo de te acolher e te mostrar que, se você estiver passando por um momento mais intenso ou desafiador, lembre-se que não está tudo errado na sua vida e que, com o tempo, você vai conseguir fazer os ajustes para que tudo flua de forma ainda mais incrível e alinhada com aquilo que você deseja. É interessante, se puder, tirar um tempo para você se acolher hoje, desfrutar da companhia do seu amor ou de pessoas amadas, curtir sua casa, seu pet e fazer o que te nutre!

HORÓSCOPO DE SAGITÁRIO

Essa quarta-feira traz uma energia que te banhará por sentimentos altruístas e te deixará esperançoso diante de qualquer situação desafiante, sagitário. Excelente período para ampliar a mente e traçar objetivos futuros. Isso poderá ser uma forma de acalmar o seu coração diante de obstáculos que se apresentem no momento. Então foque na resolução, no momento presente, e no que você pode fazer para concretizar o que deseja. Alguma decisão deverá ser tomada, sem tentar postergar novamente, sagitariano. Escolha o que você sabe que vai deixar seu coração feliz e em paz.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, o medo da perda deve ser transformado em desapego, e não em obstinação ao controle. Isso só aumentará a ansiedade e atitudes compulsivas. Aprenda a entregar para o Universo e acreditar que o melhor se dará. Tenha cuidado com brigas por poder ou brigas de ego. Não caia em provocações, não é o momento de medir forças. Hoje, compensa bem mais dar o braço a torcer do que agir com teimosia por orgulho. Esse também é um excelente momento para deixar para trás alguns apegos materiais.

AQUÁRIO

O seu horóscopo deste dia pede para que coloque a partir de hoje uma intenção relacionada à sua alimentação, à sua rotina e ao seu trabalho, aquariano. Reflita sobre cada uma dessas áreas e pense de que forma você gostaria de aprimorá-las nos próximos dias! Esse é um dia com diversos aspectos astrais bem especiais, então faça acontecer, porém respeitando a sua energia e lembrando de se acolher caso sentimentos mais intensos venham à tona. Então, aquário, neste dia, é bem necessário olhar mais para si e para a sua vida num nível mais profundo e sentimental.

HORÓSCOPO DE PEIXES

O momento astral vem pedindo um respeito maior à sua energia e que você se ouça profundamente, pisciano. Escute o que as suas emoções estão dizendo e o que a sua alma está pedindo. Sintonize-se com sua intuição! É um momento bastante importante para silenciar a mente racional e ouvir mais seu lado emocional. Você poderá sentir a necessidade de se conectar mais intensamente com suas crenças e espiritualidade, faça isso. Organize sua rotina e determine horários específicos para que você possa se comprometer com o lado espiritual.