Horóscopo do dia (28/11/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a seu sábado, 28 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Cuidado para que esse fogo de palha não te atrapalhe, é necessário ser insistente para alcançar o que quer, não basta só querer. Novas soluções e oportunidades serão vislumbradas, se mostre flexível, não seja teimoso. Avance com foco e coragem!

Horóscopo de Touro

Você sabe que a sorte não vai cair do céu, para que as coisas aconteçam na sua vida é necessário parar de ter preguiça e ser mais ativa e dinâmica, tenha forças para ir atrás do que quer! Evite os pensamentos pessimistas e as reclamações, quanto mais você cair nessas vibrações, mas coisas ruins você irá atrair!

Horóscopo de Gêmeos

Dê mais atenção e dedique mais tempo ao seu eu interior e a sua vida espiritual, são setores que precisam de mais cuidados. Lembre-se que tudo na vida é equilíbrio, por tanto o físico precisa estar em harmonia com o espírito. Pode ser bem bacana você investir numa terapia reiki!

Horóscopo de Câncer

Dia de bênçãos para os cancerianos. Vocês estão sendo chamados nesse dia para planejar e realizar seus sonhos. O que for plantado hoje terá muita firmeza e irá reverberar na sua vida! Aproveite esse período para se dedicar ao o que você acredita ser bom pra ti de fato.

Horóscopo de Leão

Nesse dia as pessoas e situações, principalmente no âmbito profissional, exigirão de ti muita sabedoria, pois muitas responsabilidades irão surgir, te prepare! Tenha jogo de cintura para contornar situações delicadas e paciência para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo.

Horóscopo de Virgem

Dia tranquilo por aqui, sua comunicação e conhecimentos estarão em alta, pessoas irão te procurar para trocar uma ideia contigo e poder aprender mais. Aproveite esse sábado também para investir em estudos, mas busque estudos para além da sua área profissional, estude algo diferente!

Horóscopo de Libra

Esteja pronta, pois esse é um dia de fortes emoções! Se entregue ao teu emocional, não tente conter seus sentimentos. Apenas os viva e os aproveite. Hoje também vem muito forte a importância de se cuidar e se dedicar ao autoconhecimento, saúde mental e emocional em primeiro lugar, ok?

Horóscopo de Escorpião

Nesse dia o desejo e a paixão estão no ar! Aproveite o clima e faça um programa bem sedutor com quem você ama. Deixe as diferenças e as mágoas de lado e se entregue, se aprofunde na relação com sinceridade! Fique esperto, pois pode ser que uma paixão antigo retorne à sua vida, caso você esteja solteiro.

Horóscopo de Sagitário

Não se julgue pelos erros cometidos, errar faz parte dos processos que vivemos no dia-a-dia. O que importa de fato é ser humilde, admitir que errou e aprender com esses erros cometidos. Na próxima se mantenha mais atento! Tire esse dia para fazer algo divertido!

Horóscopo de Capricórnio

Busque pela estabilidade nesse dia, nada de correr riscos, pois imprevistos podem surgir, se proteja! Nesse dia lições de desapego poderão vir, talvez seja necessário romper alguns padrões e buscar por novas percepções das situações e transformar alguns pensamentos.

Horóscopo de Aquário

Há uma necessidade de se mostrar mais vulnerável em suas relações, não sinta medo ou vergonha de ser quem você é, se expresse mais, coloque seus sentimentos pra você! É bacana compartilhar seus medos e inseguranças com a pessoa amada. Não fique mais guardando tanta coisa para você!

Horóscopo de Peixes

Aspectos super bons acontecem no céu para você, esses aspectos favorecem muito o lançamento de algo no mercado ou na internet, pois tende a viralizar. Aproveite a oportunidade. Paira no ar um clima de sedução entre os casais e as pessoas em geral! Mas o vinculo das almas se faz mais importante do que o físico.