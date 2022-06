Horóscopo do dia de quinta-feira, feriado de Corpus Christi

Horóscopo do dia: previsão para quinta-feira, dia 16 de junho Horóscopo do dia, quinta, 16 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Ariano, nesta quinta-feira alguns contratempos poderão aparecer no seu caminho, mas mantendo a calma e ativando sua sabedoria, você saberá resolve-los sem muita crise! Neste dia o Universo também te convida a cortar alguns hábitos e atitudes da sua vida, ariano. Então avalie com honestidade aquilo que você tem feito e que tem trazido má influência.

Horóscopo de Touro

Hoje você vai despertar com o astral lá em cima, taurino! Os astros favorecem as coisas boas da vida, então aproveite o momento para cuidar de si com carinho. É hora e elevar a autoestima, então busque fazer coisas para você e por você, se mime, coma sua comida favorita, faça um skincare, corte o cabelo, vista uma roupa incrível.

Horóscopo de Gêmeos

O dia de hoje tende a ser muito inspirador para você, então preste atenção nas suas ideias, nos seus pensamentos, nas conversas que tiver e nos sinais que podem chegar até você ao longo do dia. Também é um excelente momento para praticas espirituais como orações, canções de mantras, rituais ou meditação. Hoje sua intuição tende a ficar mais intensa, faça bom uso dela!

Horóscopo de Câncer

Neste dia é interessante que busque pessoas e grupos com os quais você possa compartilhar ideias e ideais, canceriano. Dividir sua singularidade com o coletivo é uma boa atitude para os próximos dias. Exponha mais suas ideias, abuse da sua criatividade, tente inovar em algo na sua vida hoje. Os astros te chamam pra sair um pouco da caixinha.

Horóscopo de Leão

Esse é um dia onde é necessário cuidar mais de si mesmo, leonino. Você pode sentir os sentimentos confusos, então tenha calma consigo. Também será preciso impor alguns limites em alguma situação que envolve você e outra pessoa, saiba se defender, mas sem faltar com respeito.

Horóscopo de Virgem

Ótimos aspectos acontecem para você, com isso a conversa rola solta e fluida, assim como os caminhos. Essa é uma boa hora para dar uma relaxada, se alongar, e ter conversas estimulantes. As amizades são prioridades hoje, então aproveite para por o papo em dia e se divertir um pouco!

Horóscopo de Libra

Neste dia os astros pedem para que você seja honesto, firme e verdadeiro. Cuide melhor daquilo que é seu, mas sem exageros. Em especial, tome cuidado com o ciúme excessivo à alguma pessoa ou situação. O dia de hoje pode estar bastante intenso nas emoções e nos pensamentos, te fazendo confundir algumas coisas.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, não tem mais para onde fugir! Aquela decisão ou escolha que você foi adiando com a barriga, agora tem que ser feita de uma vez. É hora de deixar para trás algo que você pode estar apegado, pois um novo caminho precisa ser trilhado. Chegou o momento de seguir em frente, escorpião.

Horóscopo de Sagitário

O Universo conspira a seu favor, sagitariano. O momento de realizar suas ideias e projetos chegou! E pelo que os astros mostram, o caminho deve ser percorrido com calma, devagar, porém você terá ótimas recompensas. Se está pensando em investir num negócio, esse momento está auspicioso para isso.

Horóscopo de Capricórnio

Lua e Plutão se encontram, esse aspecto traz intensidade e disposição para transformar e regenerar projetos e situações que considerava irrecuperáveis ou inviáveis. Mergulhe de cabeça e não tema a originalidade. Fuja dos padrões impostos, expanda sua mente, busque novas referencias!

Horóscopo de Aquário

A Lua no seu signo te convida a olhar seus sentimentos que foram reprimidos e guardados a sete chaves e então liberta-los! Livra-se do peso de guardando tanta coisa para si, aquariano. O momento é oportuno para se expressar mais e falar mais sobre suas emoções, sobre o que você ama, o que você odeia, o que te magoa e o que você deseja.

Horóscopo de Peixes

Sua manhã permanece suave e é bom aproveitar esse período para trabalhar com os assuntos, projetos e pessoas que te inspiram. O momento é de criatividade e inovação, peixes. Se está precisando inovar, ter novas e boas ideias para algum projeto, hoje muita coisa valiosa poderá surgir da sua cabeça!