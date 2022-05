Horóscopo do dia: previsão para quarta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia de quarta, 11 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Aproveite e confira seu horóscopo semanal

Horóscopo de Áries

A mudança começa com você, dentro de você! Hoje o universo te impulsiona a ter coragem e ação, ariano. Confia, pois você tem tudo o que precisa ao seu alcance para realizar a transformação que for necessária nesse momento. Quebre seus próprios limites e paradigmas e se surpreenda com a sua própria força e capacidade!

Horóscopo de Touro

Excelente período para expor alguma ideia, reuniões de trabalho, calls, meetings, etc. Momento em que ao mesmo tempo em que se tem receptividade, se tem razão, pragmatismo, direcionamento e clareza. Ocorre uma boa química entre a energia do sentir e a energia do realizar, tornando as suas ações mais integrais, mais inteiras.

Horóscopo de Gêmeos

É no desconforto, no incomodo, nos desafios, que você é capaz de revolucionar, de se transformar e de vencer! Então se hoje algo te deixar incomodado, aceite esse lugar, observe e busque inovar a partir daquilo. Faça do seu medo, da sua dificuldade, seu maior aliado!

Horóscopo de Câncer

Não fique se vitimizando e muito menos dramatizando as situações desafiadoras. Não fique se isolando. Se levante, se junte com pessoas que você sabe que são alto astrais e que vão te acolher. Se divirta! Não é porque uma coisa não saiu como o planejado que você deve viver uma tristeza eterna. Busque motivos para ser feliz e fazer melhor!

Horóscopo de Leão

Uma pitada de loucura e uma pitada de juízo! A vida é um equilíbrio, leonino. Você não precisa ser 8 ou 80. Você não precisa ser só impulsivo e nem ser só sistemático. Hoje o universo te encoraja a encontrar o ponto de equilíbrio que faz sentido pra você, sem ter a necessidade de se encaixar em algo.

Horóscopo de Virgem

Virgem, cuidado para não rivalizar desnecessariamente. Ações que indicam ideias contrárias à sua não indicam inimigos, mas, sim, discordância. Esforce-se para usar a diplomacia e a prudência ao colocar seu ponto de vista. Não é bacana impor a sua verdade.

Horóscopo de Libra

Na dúvida, peça ajuda! Não fique quebrando a cabeça e se sufocando em seus próprios pensamentos, libriano. Você é sempre muito solícito com as pessoas, portanto, é preciso que saiba pedir auxílio quando sentir necessidade também! Principalmente hoje, sua mente, desejos e afins, estarão bem divididos, não tenha vergonha de pedir uma opinião de fora.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, nesse dia o universo te incentiva a seguir e confiar nas suas ideias e intuições. Tudo já está bem organizado e planejado? Então só vai! Não se sabote com inseguranças. Siga firme naquilo que te enche de prazer. Também é importante que saiba relaxar e deixar com que as coisas fluam!

Horóscopo de Sagitário

E velho ciclo está chegando ao fim e, automaticamente, um novo ciclo irá começar, sagitário. Mas é importante deixar receios e medos para trás. Nesse novo momento da sua vida você irá se sentir realizado, pleno, como nunca, mas para isso também é preciso organizar suas ideias e agir com propósito e vontade!

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um dia espiritual, de recuperação e reparação do corpo sutil. Aspecto auspicioso para lidar com feridas emocionais não cicatrizadas, pois a sua capacidade de regeneração estará ativada. Permita-se sentir o passado de forma diferente curando-se dele. Momento de reiniciar, reprogramar, reconsiderar. Bom período para rituais, os portais entre os mundos estão abertos. A energia da fênix está no ar.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, cuidado para não entrar em conflitos e disputas de “quem faz mais” ou “de quem ajuda mais”. você tem que fazer as coisas de forma genuína, sem querer palco por isso. Então, quando sentir no coração, ajude verdadeiramente alguém, sem esperar elogios por isso.

Horóscopo de Peixes

Nesse dia é proposto andar com um pote de sal imaginário, no qual você coloque pitadas em ideias, pensamento, sentimentos, que fogem muito da realidade e exorbitam o possível. Cuidado com a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde, pois o vizinho não posta foto quando o solo dá erosão. Seja grato, traga um pouco de espiritualidade para o seu dia!