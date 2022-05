Horóscopo do dia: previsão para terça-feira, 10 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia dessa terça, 10 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Hoje Mercúrio inicia o seu movimento de retrogradação pelo signo Gêmeos, até o dia 03/06. Nesse período é preciso cautela com tudo que envolve esse planeta: comunicação, pensamentos, tecnologias, internet, documentos, contratos e afins.

Horóscopo de Áries

Os astros de hoje querem te incentivar a coragem e motivação, ariano! É hora de sair da mesmice, deixar alguns medos de lado e se jogar em algo novo. Cuidado para não ser tão metódico a ponto de ser inflexível e não aceitar novas perspectivas. Explore mais o universo a sua volta, Áries.

Horóscopo de Touro

Momento de inovação, de boas surpresas, de ter aquela ideia irreverente. A energia deste dia é de acolher as diferenças. Tempo de perceber as diferenças sem intolerância, com disponibilidade para olhar, ouvir, sentir que é possível caminhar por estradas diferentes, sem que haja divergência.

Horóscopo de Gêmeos

Mercúrio, seu planeta regente e que está no seu signo, fica retrógrado hoje! Então atenção, geminiano, esses serão dias onde todo cuidado é pouco. É importante esclarecer dúvidas quando houver, evitar compras importantes e principalmente de eletrônicos. Mantenha a calma e aja com sabedoria.

Horóscopo de Câncer

Câncer, é importante honrar seu passado, seus ancestrais e tudo aquilo que você já experenciou, porém, entenda que você não precisa e nem deve ficar apegado lá atrás. O futuro é agora, então esteja mais presente e mais consciente do seu momento atual. Muitas coisas boas estão batendo na sua porta, e muitas vezes você não percebe justamente por estar vivendo muito do passado.

Horóscopo de Leão

Essa é uma terça-feira vitoriosa para os leoninos! Seu dia traz uma energia de alegria, abundancia e vitória. Aproveite seu dia da melhor forma, com muito otimismo e dedicação. Coisas boas acontecerão, algo que você estava planejando e desejando muito vai dar certo.

Horóscopo de Virgem

Mercúrio, seu regente, está começando o movimento de retrogradação. A comunicação pode estar imprecisa, vaga e confusa por esses dias. Certifique-se de que o outro entendeu o que você quis dizer. Se for necessário, escreva, retifique-se. Busque o consenso.

Horóscopo de Libra

Tudo está dependendo exclusivamente de você, da sua boa vontade e da sua iniciativa, libriano! Não fique esperando que alguém tenha dó ou se solidarize com você. É preciso agir e, se necessário, fazer algumas mudanças, por mais duro que seja. Você vai se sentir pleno e realizado quando começar a fazer as coisas por si!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, fique atento e de olhos bem abertos. Pois muitas vezes as pessoas estão por perto somente nos momentos bons, de diversão e comemoração, mas na hora da tristeza e dos desafios, muitas vão embora ou não dão atenção. Observe suas amizades, veja bem quem está realmente do seu lado.

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia para se despedir de algumas coisas, sagitariano. Olhe para trás com gratidão e se despeça da sua vida antiga, de hábitos que não te favorecem mais, de pessoas que não fazem mais sentido na sua vida, e se abra para as novas oportunidades e possibilidades! É tempo de transformações.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje os astros trazem um clima de empolgação e agito para os capricornianos. É hora de movimentar as coisas, topar novos desafios e sair da inércia! Coragem para fazer acontecer seus objetivos. O momento traz empolação e muito inspiração, a criatividade estará a mil.

Horóscopo de Aquário

Hoje pode ser difícil controlar as coisas como você costuma. É um dia onde imprevistos acontecerão, situações improváveis tendem a rolar e te surpreender. Então, aquariano, solte do controle, seja flexível e se permita a dançar com o fluxo natural das coisas.

Horóscopo de Peixes

As coisas podem parecer um tanto quanto confusas para você hoje, pisciano. Muitas incertas e, consequentemente, muitas inseguranças surgem. O conselho astral é que foque em uma coisa de cada vez e vai até o fim. É importante priorizar tudo aquilo que envolva trabalho e dinheiro, organize essa esfera da vida!