Seu horóscopo semanal de 15 a 21 de março de 2021

Este horóscopo semanal de 15 a 21 de março traz energias celestiais que servem como um chamado para despertar para que todos vivamos conscientemente e em harmonia com os outros. Tentaremos entender os motivos e sentimentos daqueles com quem nos importamos, e faremos isso sem julgamento. Agora é a hora de dar e receber amor. Abra seu coração para todas as possibilidades que estão reservadas para você. Por Jaime Wright

Horóscopo semanal de Áries

Esta é a semana para deixar o passado onde ele pertence, para perdoar e esquecer. Uma onda de humildade o fará esquecer o rancor e pedir desculpas. Isso, por sua vez, trará paz interior.

Horóscopo semanal de Touro

Você pode alcançar coisas que nunca pensou ser possíveis, graças à lua nova, que fornece a plataforma de lançamento perfeita para novos projetos enquanto o ajuda a cumprir metas inacabadas.

Horóscopo semanal de Gêmeos

Oportunidades de carreira surgirão esta semana. Aqueles que questionam sua linha de trabalho descobrirão sua verdadeira vocação, enquanto os gêmeos que estão se desligando alcançarão resultados satisfatórios.

Câncer

Litorais distantes e novos começos, embora não no sentido literal, aguardam aqueles com coceira nos pés! Abra suas asas e amplie seus horizontes; tudo de que você precisa é coragem para mergulhar.

Leão

A lua nova e o sol fazem uma combinação escaldante em seu setor de intimidade. Tire sua armadura e você não apenas aprenderá muito sobre parceiros românticos e aqueles com quem você tem laços estreitos, mas também sobre si mesmo.

Virgem

A lua nova no seu setor de relacionamento dá o tom apaixonado da semana. Você pode finalmente atingir o nível de clareza, gentileza e proximidade que deseja. Solteiro? As parcerias formadas durante esta fase lunar têm a receita perfeita para o sucesso!

Libra

Arregace as mangas, há trabalho a ser feito! Uma lua nova em sua casa de indústria é um bom presságio para uma semana produtiva. Além disso, concentre-se em todas as facetas de sua saúde e tente não ficar vazio.

Escorpião – horóscopo semanal

Você foi atingido por um bloqueio de escritor ou chegou a um beco sem saída com seu projeto de paixão? A lua nova fará com que sua criatividade flua novamente. Ele também irá promover muito romance ardente!

Sagitário

Uma ideia em torno do lar e da vida familiar começará a se manifestar, à medida que a lua nova promover começos saudáveis ​​em seu setor doméstico. Este também é um bom momento para enterrar a machadinha com um membro da família ou ente querido.

Capricórnio

Explosões de inspiração e ideias inteligentes se unem, graças à lua nova que impulsiona o seu setor de intelecto e comunicação. É hora de apresentar sua ideia às pessoas que podem ajudá-lo a pressionar o botão de lançamento.

Horóscopo de Aquário

As finanças entram em foco e exigem sua concentração. A lua nova oferece oportunidades para formar novos hábitos positivos em relação a gastos, economias e esbanjamento. Você também pode encontrar uma fonte extra de renda.

Peixes

Se sua abordagem usual não leva você a lugar nenhum, é hora de se desafiar tentando algo completamente diferente. A lua nova em seu signo no início da semana te inspira a ser ousado, diferente e mudar de pele.

