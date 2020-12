Por que tantas pessoas estão assistindo lives de natal?

Algo que popularizou no fim de 2020 foram as lives de natal. Por conta do covid-19, lives, videoconferências, chamadas de vídeos, entre outros, são coisas que acabaram se tornando comuns para nós. Veja alguns motivos que levaram o público a optar por essa diversão na época das festas de fim de novo e porque você deve aderi-la:

Lives de natal – É uma diversão segura

Com os números de infectados de covid-19 crescendo cada vez mais, além de UTIs cheias, é necessário lembrar que o distanciamento social é a maneira mais segura de se manter longe da doença. Como ficar em casa o tempo todo, sem poder sair para encontrar os familiares e amigos para se divertir, pode ser exaustivo, as lives de natal podem ser uma boa alternativa, principalmente para quem ama música. No entanto, todo mundo pode aproveitar, é só encontrar a live de um artista que se gosta.

A atriz Cissa Guimarães compartilhou no Instagram que estava assistindo a live de Caetano Veloso, no último sábado (19), e escreveu: “obrigada Caetano! Que presente de Natal lindo você está nos dando”.

Você pode ver a qualquer hora

Apesar de o conceito de live ser algo que se assiste ao vivo, não é necessário assistir ao evento no momento em que ocorre a transmissão, grande parte dos artistas que fazem live no Youtube permitem que o vídeo continue na plataforma após o término da live, fazendo com que qualquer um possa assistir a hora que quiser e quantas vezes preferir. Personalidades como Caetano Veloso e o Padre Reginaldo Manzotti deixaram suas lives de natal salvas em seus canais oficiais no Youtube.

Você ainda pode se sentir em um show

Por que não ligar para os amigos em uma videochamada e compartilhar lives de natal? Apresentações animadas como a do DJ Alok podem te fazer sair do sofá para dançar ao mesmo tempo que se diverte à distância com os amigos.

Veja algumas lives de natal que ainda vão acontecer

Anote na agenda alguns eventos que podem te tirar do tédio nessa época de festas de fim de ano:

A Orquestra Petrobrás fará uma apresentação na quinta-feira (24/12), às 11h. O link da live ainda não foi divulgado, no entanto, já está confirmado que acontecerá no canal oficial da Orquestra, no link (https://www.youtube.com/user/OPESinf)

Para quem gosta de lives de natal com bastante forró, é só esperar pela apresentação de Xand Avião, na sexta-feira (25/12), a partir da 00h30. O link ainda não foi divulgado, mas a live acontecerá no canal do cantor, no link (https://www.youtube.com/user/A3AVIOESDOFORRO)

