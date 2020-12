Previsão do Tempo: Natal será de chuva nas principais capitais do país

O brasileiro deve passar o natal deste ano debaixo de chuva. Segundo boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo garante chuva em boa parte do país na véspera do Natal, nesta quinta-feira (24) e no feriado de Natal, sexta-feira (25). Mesmo com a Covid-19, muitas famílias irão se reunir e saber a previsão do tempo no natal é fundamental para se programarem.

Previsão do Tempo nas Capitais

São Paulo

A quinta-feira (24), véspera de natal, será nublada na Terra da Garoa. A previsão do tempo garante possibilidades de chuva pela manhã e chuva a tarde e noite.

Máxima: 23°C

Mínima: 18°C

Já o feriado de natal as temperaturas serão amenas na capital paulista. Pela manhã, o dia fica nublado, com chance de garoa. À tarde, iluminado com sol e diminuição de nuvens. Já a noite, deve voltar a ficar nublado.

Máxima: 24°C

Mínima: 17°C

Rio de Janeiro

A véspera de Natal na Cidade Maravilhosa também será nublada. O Sol deve aparecer, porém com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Máxima: 26°

Mínima: 19°

E no dia 25 de dezembro, o clima será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Máxima: 28°

Mínima: 23°

Belo Horizonte

Na capital mineira a quinta-feira de véspera de natal, terá o dia nublado e haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Máxima: 25°

Mínima: 17°

No dia 25, sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será nublado. E o clima estará com mais cara de outono do que verão.

Máxima: 23°

Mínima: 14°

Outras regiões – Previsão do tempo

Na Região Centro-Oeste, os acumulados de chuva devem se concentrar no centro-norte de Goiás, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Campo Grande – MS

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a véspera de natal será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. À noite o céu ficará encoberto.

Máxima: 28°

Mínima: 21°

Já no feriado de Natal, na sexta, a cidade computa sol com chuvas isoladas.

Máxima: 30°

Mínima: 20°

Manaus – AM

Na capital do Amazonas, Manaus, a véspera de natal também marcará com chuva.

Máxima: 32°C

Mínima: 24°

E na sexta, dia 25 de dezembro o Sol deve aparecer, porem as nuvens tomarão conta do céu. O Estado do Amazonas deve ser o mais afetado pelas chuvas no dia do Natal.

Máxima: 30°

Mínima: 24°

Recife – previsão do tempo

Em Recife, capital de Pernambuco, a véspera de natal será ensolarada, podendo haver chuvas isoladas no decorrer do dia.

Máxima: 31°

Mínima: 24°

E no feriado de Natal, na sexta-feira, a data será ensolarada com chuvas isoladas. Igual o dia anterior.

Máxima: 31°

Mínima: 24°

Porto Alegre

A capital gaúcha é uma das únicas que a véspera natalina será ensolarada. Segundo o Inmet não haverá possibilidade de chuva na região.

Máxima: 30°

Mínima: 18°

E no dia 25 de dezembro, a data também será de muito sol. Haverá poucas nuvens e a umidade relativa do ar estará entre 45% e 90%.

Máxima: 28°

Mínima: 18°

No decorrer desta semana, as temperaturas médias devem ficar entre 24º e 38º em todo o país.