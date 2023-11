Arrastão no show do RBD: PM de São Paulo dá dicas de segurança

Além da euforia e receptividade dos fãs, os shows do RBD no Brasil foram marcados por arrastões nas saídas das apresentações no Engenhão e no Morumbi nos últimos dias. Com mais cinco shows em São Paulo pela frente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deu algumas dicas de segurança aos fãs que vão comparecer ao estádio nos próximos dias.

Como se proteger do arrastão no show do RBD?

O patrulhamento da região onde acontecerão os shows do RBD será feito pela Polícia Militar, que estará lá para dar assistência aos fãs. Na página do Instagram da PM de São Paulo, os policiais dão algumas dicas para ajudar o público durante o deslocamento e a se proteger de eventuais furtos e roubos.

A PM de São Paulo pede que os fãs planejem com antecedência o horário e o trajeto que irão fazer até o local do show, para evitar congestionamentos, já que as ruas no entorno do estádio costumam ficar fechadas para carros devido à grande movimentação. Também é recomendado que o público não acampe ao redor do local para evitar maiores problemas de segurança.

Os policiais também pedem que os fãs se atentem à lista do que pode ou não pode levar no show do RBD. Objetos proibidos serão descartados na entrada, já que há uma revista pessoal à qual todo o público é submetido antes da entrada no estádio. O ponto mais importante é o cuidado com os pertences pessoais, como celulares, bolsas e carteiras, sendo recomendado usar pochete próxima ao corpo para manter os itens o mais protegidos possível.

Para quem vai ficar horas na fila sob o sol, a dica é manter-se hidratado e alimentado durante todo o evento, além de ter um número de emergência caso seja necessário pedir ajuda. Vale lembrar que o número da polícia é 190.

A publicação da PM de São Paulo também recomenda que o público utilize o transporte público para chegar ao local. A a estação mais próxima ao Allianz Parque é a Palmeiras-Barra Funda e do Estádio do Morumbi, a estação São Paulo–Morumbi. É sugerido avaliar as opções de ônibus e verificar as vias interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Por fim, a Polícia Militar avisa que faz o monitoramento e orienta o trânsito nas duas regiões. O objetivo é manter condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Que horas termina o show do RBD São Paulo?

O show do RBD tem previsão de terminar por volta das 22h30, se não houver atrasos. A apresentação está marcada para começar às 20h, e os mexicanos ficam no palco por mais de duas horas, cantando cerca de 25 sucessos do grupo.

Em um dos shows do Rio de Janeiro, a apresentação atrasou por mais de 1 hora devido a uma falha técnica. Essa foi a única apresentação encerrada depois do horário previsto.

O RBD ainda sobe ao palco mais quatro vezes em São Paulo nos próximos dias. A apresentação de segunda-feira, 13, acontece no Estádio do Morumbi, enquanto as demais serão realizadas no Allianz Parque. O grupo mexicano encerra a série de shows no Brasil em 19 de novembro.

Vale lembrar que o horário de funcionamento do metrô não será alterado. Os fãs também devem ficar atentos para as ruas interditadas, conforme divulgado pela CET-SP.

Interdições para o show no Morumbi:

Operação entrada

A partir das 14h00, poderão ter seus acessos bloqueados:

- Avenida Giovanni Gronchi, entre a Rua Doutor Santo Américo e a Praça Roberto Gomes Pedrosa;

- Praça Roberto Gomes Pedrosa;

- Avenida Jorge João Saad;

- Avenida Jules Rimet;

Operação saída

A partir das 22h00, poderão ter seus acessos bloqueados:

- Avenida Jorge João Saad (Sentido Estádio) junto à Avenida Professor Francisco Morato;

- A faixa da direita da Av. Jorge João Saad, a pista sentido Estádio/ Av. Francisco Morato, junto a Rua Lício Marcondes do Amaral até o Acesso da estação do Metrô - São Paulo/Morumbi;

- Caso necessário poderá ocorrer o bloqueio total no cruzamento da Rua Lício Marcondes do Amaral, onde os condutores no sentido Francisco Morato, seguirão à direita na Rua Lício Marcondes do Amaral e à esquerda na Rua Dr. Maurilio V. Porto;

- Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre as praças Santos Coimbra e Roberto Gomes Pedrosa. Os condutores seguirão à direita na Praça Santos Coimbra, seguindo em frente pela Avenida Vicente Paiva, Rua Dom Armando Lombardi, Rua Regente León Kaniefsky e Avenida Jorge João Saad;

- Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre Praça Roberto Gomes Pedrosa e Rua Santo Américo, junto a Rua Santo Américo;

- A Praça Roberto Gomes Pedrosa, em todas as suas aproximações;

- Praça Santos Coimbra;

- Rua Corgie Assad Abdalla;

- O Túnel Jânio Quadros manterá o sentido Centro/Bairro durante as operações de entrada e saída do evento.