Signos do RBD: o que os astros dizem sobre os integrantes

Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann estão no Brasil para a Soy Rebelde tour trazendo nostalgia ao público que era adolescente na época da novela mexicana. Aos que acreditam nos astros, o zodíaco dos membros é importante na hora de entender a personalidade de cada um. Veja Os signos do RBD!

Dulce Maria - Roberta do RBD

Intérprete da impulsiva Roberta na novela Rebelde, na vida real a atriz e cantora Dulce Maria nasceu no dia 6 de dezembro de 1985 e é sagitariana. Os indivíduos deste signo regido pelo sol costumam ser otimista e apreciam o desejo de liberdade. Muitos sagitarianos gostam bastante de viajar, são vaidosos e adeptos do bom humor.

Quem é de sagitário costuma ser muito sociável e pode ser impulsivo. No amor, eles são desapegados e buscam não se sentirem sufocados, por isso preferem ir devagar nas novas experiências.

Dulce Maria não ficou conhecido a partir de Rebelde, pois já era um rosto presente nas telinhas do México desde pequena. Aos sete anos de idade, ela já estava na série El club de Gaby (1993) e depois apareceu também em El Vuelo del águila (1994), Quimera (1994), Retrato de Família (1995), entre outros. Com Rebelde (2006 - 2008), sua fama se intensificou mundialmente e até hoje ela trabalha na televisão, sua obra mais recente foi a novela Penso em Ti (2023).

Anahí - Mia

A atriz e cantora Anahí, que viveu a mimada Mia na novela Rebelde, nasceu no dia 14 de maio de 1983 e é do signo de Touro. Do elemento de terra, a personalidade de quem é de touro costuma ser bastante reservada e eles costumam ser cautelosos ao deixarem alguém entrar em seu mundinho particular.

Taurinos também podem ser muito pé no chão, o que às vezes os deixam inflexíveis e contra mudanças, principalmente as mais arriscadas. No entanto, eles são muito confiáveis por natureza, e se mostram pacientes e leais.

Anahí também atua desde pequena, mas desacelerou a carreira depois do sucesso de Rebelde. Após deixar a novela, ela esteve apenas em Vida Dupla, de 2011 a 2012. Já na música, ela lançou alguns projetos nos últimos anos, como o álbum Inesperado (2016) e os singles Latidos (2020), Nuestro Amor (2021) e Déjame Vivir (2022). A famosa também é bastante dedicada a família e é mãe de dois meninos, Manuel, 6, e Emiliano, 3.

Maite Perroni - Lupita do RBD

Maite Perroni interpretava a ingênua e humilde Lupita no RBD e na vida real tem um signo que combina com a personalidade que assumia nas telas, ela é pisciana e nasceu no dia 9 de março de 1983. Os piscianos são conhecidos por ser criativos e cheios se sonhos, além de serem sensíveis e empáticos.

Do elemento água, os indivíduos do signo de peixes podem ser distraídos e perdem o foco com facilidade, eles também podem acabar caindo na armadilha da auto piedade e são intuitivos. No amor, eles costumam ser muito apaixonados e românticos.

Maite Perroni começou a carreira de atriz pouco antes de integrar o elenco do RBD e fez muito sucesso com o folhetim mexicano. Depois, ela engatou vários projetos na televisão e ganhou um badalado currículo com títulos como Cuidado com o Anjo (2008 - 2009), Meu Pecado (2009), Triunfo do Amor (2010 - 2011), A Gata (2014), Desejo Sombrio (2020 - 2022), entre outros.

Christian Chávez - Giovanni

Christian viveu o personagem Giovanni em RBD, um rapaz que tinha vergonha da origem humilde dos pais que conseguiram enriquecer com um empreendimento familiar. Na vida real, o ator que nasceu em 7 de agosto de 1983 é do signo de leão, regido pelo sol, e já mostrou que gosta de brilhar ao usar figurinos bastante elaborados.

Os leoninos são conhecidos por serem um dos signos mais exibidos do zodíaco, eles adoram aparecer e se tornar o centro das atenções. Os indivíduos deste signo costumam ter brilho próprio e se mostram pessoas autênticas, confiantes e muito entusiasmadas. Geralmente, eles também são generosos, criativos, sinceros e muito leais, além de adorarem uma cena romântica.

Christian Chávez começou a atuar no começo dos anos 2000 e ganhou destaque quando estrelou novela Rebelde. Depois, ele deu continuidade a carreira de ator e também cantor. Os trabalhos mais recentes do famoso sãs as músicas Terremotos (2023) e Que Sí Que No (2022), além da série Cualquier Parecido (2023) e o filme A Casa das Flores (2021).

Christopher von Uckermann - Diego

Christopher von Uckermann interpretou o privilegiado Diego na novela Rebelde, um rapaz de família rico filho de um importante político mexicano. Fora das telas, o ator nasceu no dia 21 de outubro de 1986 e é do signo de libra, conhecidos por serem equilibrados, mas também indecisos.

Regidos pelo elemento ar, os librianos são conhecidos por terem personalidades generosas e serem ótimos amigos. Eles também são fáceis de lidar, por isso são sociáveis. Quem é de libra geralmente busca justiça em tudo, mas evita sempre que possível brigas e confusões.

Christopher von Uckermann atua desde a infância, ele deu seus primeiros passos na televisão no final anos 90 e depois de pequenos projetos conquistou a fama com o sucesso do RBD. Atualmente, ele continua atuando e cantando, e recentemente esteve em Ella Camina Sola (2023) e Como Superar um Coração em Pedaços (2023), além de lançar a faixa Heal Together (2021) e o EP Sutil Universo (2020).

Alfonso Herrera - Miguel

Conhecido por ter interpretado Miguel em Rebelde, um rapaz que tinha o plano de se vingar da família de Mia, o ator Alfonso Herrera não está na turnê Soy Rebelde ao lado dos outros membros, mas nunca é esquecido pelos fãs. Ele ficou de fora do reencontro porque já contou que está focado na carreira de ator e é o único dos protagonistas que não quis ingressar na música após o projeto.

Alfonso Herrera nasceu em 28 de agosto de 1983 e é do signo de virgem, regido pelo elemento terra. Os virginianos são conhecidos principalmente por sua organização, eles gostam quando as coisas estão sob seu controle e ficam desconfortáveis com o caos. Eles também são bastante racionais e econômicos.

